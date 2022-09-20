Кадры решают везде

После подведения итогов выборов в регионах началось распределение руководящих постов. В понедельник саратовские единороссы номинировали бывшего мэра Саратова Михаила Исаева на должность председателя областной думы нового созыва, а экс-губернатора региона Валерия Радаева — на пост представителя облдумы в Совете федерации (СФ). В Калининградской области, вопреки ожиданиям, от места в Совфеде отказался многолетний сенатор Олег Ткач. Интрига сохраняется в Ярославской области и Северной Осетии, где на попадание в верхнюю палату претендуют эсеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: saratov.er.ru Фото: saratov.er.ru

По итогам выборов в саратовскую облдуму «Единая Россия» (ЕР) получила 29 мандатов из 40. 19 сентября на заседании регионального политсовета единороссы выдвинули в спикеры парламента бывшего мэра Саратова Михаила Исаева. Он баллотировался в одномандатном округе №4 против экс-депутата от КПРФ, блогера-миллионника Николая Бондаренко и одолел его с трехкратным преимуществом (61,9% голосов против 20%).

На том же заседании было принято решение о выдвижении на пост сенатора от облдумы, экс-губернатора Валерия Радаева. Изначально предполагалось, что он пройдет в СФ по квоте нового губернатора Романа Бусаргина, но летом на этот мандат появился другой претендент — тогдашний посол России в Китае Андрей Денисов. Чтобы стать сенатором по квоте облдумы, господину Радаеву пришлось избраться в ее состав по партсписку ЕР.

20 сентября кандидатуры Михаила Исаева и Валерия Радаева рассмотрит генсовет ЕР, а 21 сентября на первом заседании новой облдумы они будут вынесены на голосование депутатов. «Решение будет коллегиальным, открытым, а значит, полностью легитимным»,— заявил секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков, напомнив, что в облдуму прошли представители шести партий (все пять парламентских и «Родина»).

Михаил Исаев пообещал, что «приложит все силы для работы в интересах саратовцев», и призвал «всех депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности и жизненных убеждений, сосредоточиться на плодотворной работе». А Валерий Радаев констатировал, что «для достижения задач по развитию региона и повышению благосостояния наших граждан необходима слаженная работа всех уровней власти».

Что касается сенаторского мандата от исполнительной власти Саратовской области, то его ожидаемо получил Андрей Денисов, уже покинувший должность посла. 16 сентября, сразу после церемонии инаугурации, Роман Бусаргин наделил дипломата соответствующими полномочиями. В тот же день со своим представителем в СФ определился новый губернатор Владимирской области Александр Авдеев, делегировавший в верхнюю палату бывшего мэра областного центра Андрея Шохина.

Отметим, что первым после выборов-2022 своего сенатора назначил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, за избрание которого на второй срок парламент республики проголосовал 11 сентября. В тот же день он продлил полномочия бывшего мэра Майкопа и экс-премьера Адыгеи Александра Наролина, делегированного в СФ в декабре 2021 года. Информацию об этом “Ъ” вчера подтвердили в пресс-службе главы республики.

А вот у калининградского губернатора Антона Алиханова, вступившего в должность одновременно с саратовским и владимирским коллегами, с назначением своего представителя в СФ возникла заминка. Ранее этот пост занимал сенатор с 18-летним стажем Олег Ткач, и планировалось, что он в очередной раз пролонгирует свой мандат, но «в силу личных обстоятельств» политик от него внезапно отказался. В результате в понедельник господин Алиханов наделил этими полномочиями бывшего вице-премьера регионального правительства, бизнесмена Александра Шендерюка-Жидкова. В пресс-службе губернатора выразили надежду, что господин Ткач продолжит помогать области, а его сменщика охарактеризовали как «эффективного управленца».

19 сентября в должность официально вступили еще два губернатора — свердловский Евгений Куйвашев и ярославский Михиал Евраев. 20 сентября они должны определиться со своими представителями в СФ. По данным “Ъ”, господин Куйвашев, как и ожидалось, делегирует туда первого вице-спикера заксобрания области Виктора Шептия. А вот господин Евраев до сих пор держит интригу. Напомним, в его сенаторскую тройку входят депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Николай Бурляев, на назначение которого в рамках «предвыборной сделки» рассчитывают эсеры (они не стали выставлять своего кандидата в губернаторы), главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин и ректор Ярославского госуниверситета Александр Русаков.

Наконец, сохраняется интрига с кандидатами на посты спикера и сенатора в парламенте Северной Осетии. Председатель парламента прошлого созыва Алексей Мачнев в новый состав не избирался, а на место действующего сенатора Арсена Фадзаева (СРЗП) претендует бывший сенатор Александр Тотоонов (ЕР). Первое заседание парламента пройдет 22 сентября.

Сергей Петунин, Саратов; Алексей Белянин, Краснодар; Андрей Прах