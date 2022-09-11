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Без шума и пыла

Региональные выборы прошли предсказуемо спокойно

Вечером в воскресенье в России завершился очередной единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого в 15 субъектах РФ выбирали губернаторов и в шести — депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 12 региональных столицах обновлялись составы городских советов и почти во всех субъектах проходили кампании более низкого уровня. Согласно предварительным подсчетам, неожиданных результатов ЕДГ-2022 не принес. По оценке председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, кампания получилась «скучноватой».

Организаторы выборов-2022 (на фото слева направо: зампред ЦИКа Николай Булаев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и секретарь ЦИКа Наталья Бударина) восприняли их предварительные итоги с чувством глубокого удовлетворения

Организаторы выборов-2022 (на фото слева направо: зампред ЦИКа Николай Булаев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и секретарь ЦИКа Наталья Бударина) восприняли их предварительные итоги с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Организаторы выборов-2022 (на фото слева направо: зампред ЦИКа Николай Булаев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и секретарь ЦИКа Наталья Бударина) восприняли их предварительные итоги с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый результат ЕДГ-2022 стал известен еще днем: действующий глава Адыгеи Марат Кумпилов («Единая Россия», ЕР) переизбрался на второй срок. Правда, как и в большинстве республик Северного Кавказа, руководителя Адыгеи выбирают не жители, а депутаты республиканского парламента. В роли номинальных соперников господина Кумпилова выступили депутаты Госсовета республики Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода («Справедливая Россия — За правду»), однако в итоге действующего губернатора поддержали единогласно все 49 присутствовавших на сессии парламентариев.

Другие губернаторские кампании, по предварительным данным, тоже завершатся ожидаемой победой действующих руководителей регионов.

Так, по результатам обработки 92% протоколов глава Бурятии Алексей Цыденов (ЕР) набирает 86% голосов, а его ближайший преследователь, депутат Народного хурала (парламента) республики от КПРФ Виктор Малышенко — 7,2%. Схожая картина в Томской области, где после подсчета 85,3% бюллетеней врио губернатора Владимир Мазур (ЕР) лидирует с 84,1% голосов. На втором месте идет депутат облдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Галина Немцева, набирающая 6,3%. Чуть менее уверенно на выборах губернатора Свердловской области побеждает ее действующий глава Евгений Куйвашев (ЕР), которого поддерживают 65,4% избирателей (после обработки 31,7% протоколов).

На губернаторских выборах в центре и на северо-западе России к моменту сдачи номера были подсчитаны примерно по 10% бюллетеней, и везде действующие руководители либо врио губернаторов лидировали уверенно и с большим отрывом.

На выборах в Сахалинскую облдуму, где на момент сдачи номера в печать было подсчитано 98,8% протоколов, по партийным спискам лидирует «Единая Россия» — 47,4% голосов. Также в парламент региона предварительно проходят КПРФ (14,3%), ЛДПР (9,2%), «Новые люди» (8,7%), Партия пенсионеров (6,7%) и СРЗП (5,2%). Впрочем, по партспискам на Сахалине разыгрывается лишь десять мандатов, а результаты по 18 одномандатным округам станут известны позднее.

Наконец, полностью завершился подсчет бюллетеней на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского. Там тоже лидирует ЕР, набирая 53,8% голосов. Следом идут ЛДПР (14,2%), КПРФ (11,7%), СРЗП (7,4%) и Партия пенсионеров (5,4%). Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Как и на Сахалине, по спискам здесь распределяется только десять мандатов, еще двадцать — по двухмандатным округам. В гордуму Владивостока, избираемую исключительно по мажоритарной системе, проходят 23 единоросса, по два коммуниста и либерал-демократа, а также восемь самовыдвиженцев. Там подсчет также завершился.

Что касается явки избирателей, то на губернаторских выборах наиболее активно голосовали жители Тамбовской области — региона с традиционно высокой мобилизационной базой.

По состоянию на 18 часов по местному времени явка там составила 55,5%. Кроме того, барьер в половину проголосовавших преодолела Саратовская область, где количество пришедших на участки на тот же момент достигло 50,5%. Высокую мобилизацию показали и жители Рязанской области — 41,1%. Во всех остальных регионах на 18:00 явка не дотягивала до 40%, а в Карелии, Марий Эл, Владимирской, Новгородской, Томской, Свердловской и Ярославской областях — до 30%.

Напомним, ЕДГ-2022 стал первым, когда длительность голосования отличалась от региона к региону. Если до пандемии коронавируса волеизъявление всегда занимало один день, а в 2020–2021 годах — три, то в этом году его продолжительность определяли на местах. И хотя в большинстве субъектов на губернаторских выборах трехдневка сохранилась, жители Томской и Кировской областей голосовали два дня, а избиратели Бурятии, Марий Эл и Свердловской области — один. На уровне заксобраний из трехдневного формата «выпала» только Северная Осетия, где выборы в республиканский парламент были двухдневными, а на уровне административных центров — Горно-Алтайск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Омск и Тверь, где депутатов горсоветов решили избирать по старинке, одним днем. Наконец, в Кирове выборы в гордуму «синхронизировались» с губернаторскими и были двухдневными.

«На наш взгляд, оптимальный вариант — это два дня, но многим нравится три»,— заявила в воскресенье глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, трехдневный формат «пришелся по душе» избирателям, поскольку «расширил возможности лучшим образом спланировать свое время». При этом ЦИК проанализирует «все плюсы и минусы каждого вида голосования, чтобы больше адаптироваться к запросам избирателей», пообещала госпожа Памфилова.

Мобилизационный эффект трехдневки хорошо заметен при сравнении явки на губернаторские выборы с результатами пятилетней давности. Например, в 2017 году в Саратовской области по состоянию на 18:00 проголосовало только 46% избирателей. А вот там, где сохранилась однодневка, явка, напротив, уменьшилась: если на выборах-2017 в Бурятии на тот же момент проголосовало 35% жителей, то в этом году — только 31,9%.

Подводя общие итоги, Элла Памфилова назвала нынешнюю избирательную кампанию живой и конкурентной, «но довольно спокойной в хорошем смысле этого слова».

Настолько, что комиссии не хватило поводов для разбора спорных ситуаций в прямом эфире информцентра, в шутку пожаловалась глава ЦИКа: «Можно сказать, что она (кампания.— “Ъ”) даже скучноватая». Самым ярким эпизодом стал ролик с участка №0901 в Геленджике (в Краснодарском крае выбирали депутатов заксобрания), запечатлевший, как зампред участковой комиссии сидела на бюллетенях, заполненных в пользу «Единой России». Чиновница была оперативно отстранена от работы, а госпожа Памфилова обратилась к правоохранителям и потребовала выяснить, кто принудил ее к столь неблаговидным действиям.

В общей сложности на выборах всех уровней по состоянию на вечер воскресенья было признано недействительными 218 бюллетеней в шести субъектах — Москве, Удмуртии, Красноярском крае, Кемеровской, Московской и Новосибирской областях, рассказала Элла Памфилова: «Это, конечно, в масштабах страны ничтожное количество, но тем не менее мы об этом сообщаем». Она также призвала избирательные комиссии регионов не спешить с подведением итогов, чтобы все, кто желает, могли подать жалобы. «Времени до среды вполне достаточно»,— резюмировала председатель ЦИКа.

Представители парламентских партий разошлись в оценке ЕДГ-2022.

Так, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал “Ъ”, что выборы «с точки зрения власти были более технологичными» за счет электронного и трехдневного голосования, а также мобилизации бюджетников, поэтому «внешне нарушений, может быть, и меньше». При этом он отметил «значительные нарушения» на выборах в заксобрание Краснодарского края. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в этом году голосование проходит «с гораздо меньшими нарушениями», чем на прошлогодних думских выборах, но обратил внимание на отдельные недочеты, например, в Северной Осетии. Глава центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко сообщил, что партия зафиксировала много нарушений в отдельно взятых регионах, в частности на выборах в гордуму Барнаула, которые он назвал «грязнейшими» и «худшими с 90-х годов», а также «признаки вброса» в той же Северной Осетии. А вот замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сказал, что, по данным проведенных проверок после сообщений о возможных нарушениях, можно констатировать, что «эти выборы прошли спокойно и штатно, а на территориях сложилась честная и чистая кампания». Председатель ЕР Дмитрий Медведев оценил результаты партии как «достойные»: «Наши и поддержанные нами кандидаты выступили весьма и весьма и уверенно».

Нынешние муниципальные выборы в Москве оказались вдвое интересней прежних

Нынешние муниципальные выборы в Москве оказались вдвое интересней прежних

Некоторым кандидатам хватило предварительных результатов, чтобы отпраздновать ожидаемую победу. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов, «не дожидаясь итогов голосования», поблагодарил своих избирателей за поддержку, отдельно отметив тех, кто приходил на участки в национальной одежде. «Высокий уровень доверия обязывает меня работать дальше не покладая рук, более интенсивно, чем предыдущие пять лет»,— сказал господин Цыденов. Не стал откладывать благодарности в долгий ящик и его томский коллега Владимир Мазур, который констатировал, что выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами: «Мы боролись с такими серьезными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя». А вот Евгений Куйвашев, посетивший после воскресного голосования на участке хоккейный матч екатеринбургского «Автомобилиста» против омского «Авангарда», лишь констатировал, что никто из журналистов не спросил, кем он будет работать в случае поражения.

По мнению политолога Ростислава Туровского, первые результаты выборов говорят о возросшем уровне поддержки действующей власти в лице губернаторов и ЕР: «Можно говорить об эффекте консолидации. Конечно, ЕР не могла рассчитывать на губернаторские 80%, но ее превосходство над партиями парламентской оппозиции существенно выросло». При этом эксперт не исключил «локальных отклонений» в итоговых результатах, которые могут быть связаны с местными протестными настроениями. В качестве примера господин Туровский приводит выборы мэра Нерюнгри — второго по величине города Якутии, где, по предварительным данным, побеждает кандидат от ЛДПР Илья Гудошник. Его отрыв от выдвиженца ЕР Леонида Олейника составляет менее 3%.

Андрей Прах, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Мария Макутина, корсеть “Ъ”

Фотогалерея

Единый день голосования–2022

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке во время голосования

Крым. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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