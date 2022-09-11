Без шума и пыла

Вечером в воскресенье в России завершился очередной единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого в 15 субъектах РФ выбирали губернаторов и в шести — депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 12 региональных столицах обновлялись составы городских советов и почти во всех субъектах проходили кампании более низкого уровня. Согласно предварительным подсчетам, неожиданных результатов ЕДГ-2022 не принес. По оценке председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, кампания получилась «скучноватой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организаторы выборов-2022 (на фото слева направо: зампред ЦИКа Николай Булаев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и секретарь ЦИКа Наталья Бударина) восприняли их предварительные итоги с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Организаторы выборов-2022 (на фото слева направо: зампред ЦИКа Николай Булаев, председатель ЦИКа Элла Памфилова и секретарь ЦИКа Наталья Бударина) восприняли их предварительные итоги с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый результат ЕДГ-2022 стал известен еще днем: действующий глава Адыгеи Марат Кумпилов («Единая Россия», ЕР) переизбрался на второй срок. Правда, как и в большинстве республик Северного Кавказа, руководителя Адыгеи выбирают не жители, а депутаты республиканского парламента. В роли номинальных соперников господина Кумпилова выступили депутаты Госсовета республики Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода («Справедливая Россия — За правду»), однако в итоге действующего губернатора поддержали единогласно все 49 присутствовавших на сессии парламентариев.

Другие губернаторские кампании, по предварительным данным, тоже завершатся ожидаемой победой действующих руководителей регионов.

Так, по результатам обработки 92% протоколов глава Бурятии Алексей Цыденов (ЕР) набирает 86% голосов, а его ближайший преследователь, депутат Народного хурала (парламента) республики от КПРФ Виктор Малышенко — 7,2%. Схожая картина в Томской области, где после подсчета 85,3% бюллетеней врио губернатора Владимир Мазур (ЕР) лидирует с 84,1% голосов. На втором месте идет депутат облдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Галина Немцева, набирающая 6,3%. Чуть менее уверенно на выборах губернатора Свердловской области побеждает ее действующий глава Евгений Куйвашев (ЕР), которого поддерживают 65,4% избирателей (после обработки 31,7% протоколов).

На губернаторских выборах в центре и на северо-западе России к моменту сдачи номера были подсчитаны примерно по 10% бюллетеней, и везде действующие руководители либо врио губернаторов лидировали уверенно и с большим отрывом.

На выборах в Сахалинскую облдуму, где на момент сдачи номера в печать было подсчитано 98,8% протоколов, по партийным спискам лидирует «Единая Россия» — 47,4% голосов. Также в парламент региона предварительно проходят КПРФ (14,3%), ЛДПР (9,2%), «Новые люди» (8,7%), Партия пенсионеров (6,7%) и СРЗП (5,2%). Впрочем, по партспискам на Сахалине разыгрывается лишь десять мандатов, а результаты по 18 одномандатным округам станут известны позднее.

Наконец, полностью завершился подсчет бюллетеней на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского. Там тоже лидирует ЕР, набирая 53,8% голосов. Следом идут ЛДПР (14,2%), КПРФ (11,7%), СРЗП (7,4%) и Партия пенсионеров (5,4%). Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Как и на Сахалине, по спискам здесь распределяется только десять мандатов, еще двадцать — по двухмандатным округам. В гордуму Владивостока, избираемую исключительно по мажоритарной системе, проходят 23 единоросса, по два коммуниста и либерал-демократа, а также восемь самовыдвиженцев. Там подсчет также завершился.

Что касается явки избирателей, то на губернаторских выборах наиболее активно голосовали жители Тамбовской области — региона с традиционно высокой мобилизационной базой.

По состоянию на 18 часов по местному времени явка там составила 55,5%. Кроме того, барьер в половину проголосовавших преодолела Саратовская область, где количество пришедших на участки на тот же момент достигло 50,5%. Высокую мобилизацию показали и жители Рязанской области — 41,1%. Во всех остальных регионах на 18:00 явка не дотягивала до 40%, а в Карелии, Марий Эл, Владимирской, Новгородской, Томской, Свердловской и Ярославской областях — до 30%.

Напомним, ЕДГ-2022 стал первым, когда длительность голосования отличалась от региона к региону. Если до пандемии коронавируса волеизъявление всегда занимало один день, а в 2020–2021 годах — три, то в этом году его продолжительность определяли на местах. И хотя в большинстве субъектов на губернаторских выборах трехдневка сохранилась, жители Томской и Кировской областей голосовали два дня, а избиратели Бурятии, Марий Эл и Свердловской области — один. На уровне заксобраний из трехдневного формата «выпала» только Северная Осетия, где выборы в республиканский парламент были двухдневными, а на уровне административных центров — Горно-Алтайск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Омск и Тверь, где депутатов горсоветов решили избирать по старинке, одним днем. Наконец, в Кирове выборы в гордуму «синхронизировались» с губернаторскими и были двухдневными.

«На наш взгляд, оптимальный вариант — это два дня, но многим нравится три»,— заявила в воскресенье глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, трехдневный формат «пришелся по душе» избирателям, поскольку «расширил возможности лучшим образом спланировать свое время». При этом ЦИК проанализирует «все плюсы и минусы каждого вида голосования, чтобы больше адаптироваться к запросам избирателей», пообещала госпожа Памфилова.

Мобилизационный эффект трехдневки хорошо заметен при сравнении явки на губернаторские выборы с результатами пятилетней давности. Например, в 2017 году в Саратовской области по состоянию на 18:00 проголосовало только 46% избирателей. А вот там, где сохранилась однодневка, явка, напротив, уменьшилась: если на выборах-2017 в Бурятии на тот же момент проголосовало 35% жителей, то в этом году — только 31,9%.

Подводя общие итоги, Элла Памфилова назвала нынешнюю избирательную кампанию живой и конкурентной, «но довольно спокойной в хорошем смысле этого слова».

Настолько, что комиссии не хватило поводов для разбора спорных ситуаций в прямом эфире информцентра, в шутку пожаловалась глава ЦИКа: «Можно сказать, что она (кампания.— “Ъ”) даже скучноватая». Самым ярким эпизодом стал ролик с участка №0901 в Геленджике (в Краснодарском крае выбирали депутатов заксобрания), запечатлевший, как зампред участковой комиссии сидела на бюллетенях, заполненных в пользу «Единой России». Чиновница была оперативно отстранена от работы, а госпожа Памфилова обратилась к правоохранителям и потребовала выяснить, кто принудил ее к столь неблаговидным действиям.

В общей сложности на выборах всех уровней по состоянию на вечер воскресенья было признано недействительными 218 бюллетеней в шести субъектах — Москве, Удмуртии, Красноярском крае, Кемеровской, Московской и Новосибирской областях, рассказала Элла Памфилова: «Это, конечно, в масштабах страны ничтожное количество, но тем не менее мы об этом сообщаем». Она также призвала избирательные комиссии регионов не спешить с подведением итогов, чтобы все, кто желает, могли подать жалобы. «Времени до среды вполне достаточно»,— резюмировала председатель ЦИКа.

Представители парламентских партий разошлись в оценке ЕДГ-2022.

Так, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал “Ъ”, что выборы «с точки зрения власти были более технологичными» за счет электронного и трехдневного голосования, а также мобилизации бюджетников, поэтому «внешне нарушений, может быть, и меньше». При этом он отметил «значительные нарушения» на выборах в заксобрание Краснодарского края. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в этом году голосование проходит «с гораздо меньшими нарушениями», чем на прошлогодних думских выборах, но обратил внимание на отдельные недочеты, например, в Северной Осетии. Глава центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко сообщил, что партия зафиксировала много нарушений в отдельно взятых регионах, в частности на выборах в гордуму Барнаула, которые он назвал «грязнейшими» и «худшими с 90-х годов», а также «признаки вброса» в той же Северной Осетии. А вот замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сказал, что, по данным проведенных проверок после сообщений о возможных нарушениях, можно констатировать, что «эти выборы прошли спокойно и штатно, а на территориях сложилась честная и чистая кампания». Председатель ЕР Дмитрий Медведев оценил результаты партии как «достойные»: «Наши и поддержанные нами кандидаты выступили весьма и весьма и уверенно».

Некоторым кандидатам хватило предварительных результатов, чтобы отпраздновать ожидаемую победу. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов, «не дожидаясь итогов голосования», поблагодарил своих избирателей за поддержку, отдельно отметив тех, кто приходил на участки в национальной одежде. «Высокий уровень доверия обязывает меня работать дальше не покладая рук, более интенсивно, чем предыдущие пять лет»,— сказал господин Цыденов. Не стал откладывать благодарности в долгий ящик и его томский коллега Владимир Мазур, который констатировал, что выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами: «Мы боролись с такими серьезными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя». А вот Евгений Куйвашев, посетивший после воскресного голосования на участке хоккейный матч екатеринбургского «Автомобилиста» против омского «Авангарда», лишь констатировал, что никто из журналистов не спросил, кем он будет работать в случае поражения.

По мнению политолога Ростислава Туровского, первые результаты выборов говорят о возросшем уровне поддержки действующей власти в лице губернаторов и ЕР: «Можно говорить об эффекте консолидации. Конечно, ЕР не могла рассчитывать на губернаторские 80%, но ее превосходство над партиями парламентской оппозиции существенно выросло». При этом эксперт не исключил «локальных отклонений» в итоговых результатах, которые могут быть связаны с местными протестными настроениями. В качестве примера господин Туровский приводит выборы мэра Нерюнгри — второго по величине города Якутии, где, по предварительным данным, побеждает кандидат от ЛДПР Илья Гудошник. Его отрыв от выдвиженца ЕР Леонида Олейника составляет менее 3%.

Андрей Прах, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Мария Макутина, корсеть “Ъ”