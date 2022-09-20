Санкции освободили из «Арсеналки»

Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге освобождена из СИЗО предприниматель Диана Каледина. В заключении директор и бенефициар Балтийской промышленной компании (БПК) провела две недели, после чего следователь МВД, ранее обвинивший бизнесвумен в мошенничестве при поставках станков, в том числе оборонному комплексу, сам ходатайствовал о смягчении ей меры пресечения. Причем в обоих случаях он заявил разные ходатайства, ссылаясь на одни и те же санкции против России и военную операцию на Украине.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Диана Каледина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, решение освободить главу БПК Диану Каледину из СИЗО «Арсеналка» принял тот же следователь регионального главка МВД, который 31 августа настаивал на необходимости ее ареста в Смольнинском райсуде. Теперь этот суд, выпуская женщину, запретил ей выезжать за пределы города без разрешения следователя, что, по сути, является подпиской о невыезде. Адвокат Руслан Долотов заявил “Ъ”, что такой исход, хоть и был логичным на фоне «нелепых и необоснованных», по его мнению, обвинений, все равно стал неожиданностью. Однако еще больше сторону защиты поразил тот факт, что основанием для освобождения стали те же аргументы следствия, которые меньше месяца назад отправили ее в камеру.

Как сообщал “Ъ”, госпожа Каледина была задержана в рамках трех уголовных дел о мошенничестве почти на 200 млн руб.— при заключении двух контрактов на поставку станков петербургскому производителю судовых редукторных передач АО «Звезда-Редуктор» и одного договора с красноярским «Красмашем», который входит в структуру «Роскосмоса». Хотя никто из заказчиков претензий не предъявлял, все средства, выделенные на станки, по версии следствия, были похищены, так как оборудование оказалось не полностью российским, а содержащим детали производства Тайваня.

В суде тогда следователь упомянул, что БПК «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», в результате ущерб может быть нанесен оборонно-промышленному комплексу как «стратегически важной отрасли экономики государства», что приведет и к «подрыву основ экономической политики РФ». «Это является особенно актуальным в современной политической ситуации, в том числе с учетом ведения в отношении РФ санкционной политики со стороны западных стран и в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины»,— заявил представитель ГСУ ГУ МВД. При аресте суд приобщил к делу обращения и поручительства за обвиняемую от «Красмаша», структур «Ростеха» и «Роскосмоса», АО «Механика», ТПП и правозащитников.

Теперь суд согласился с тем, что содержание под стражей бизнесвумен «может воспрепятствовать своевременному исполнению» действующих госконтрактов БПК и входящего в ее состав рязанского станкостроительного завода «Саста», включая и договор с оборонкой. И решил освободить главу БПК опять же с учетом санкций и СВО.

«Устранение Дианы Калединой от управления заводами оказалось столь критичным для станкостроения, что руководство ведущих предприятий тяжелой промышленности России завалили следствие ходатайствами об изменении ей меры пресечения»,— отметил защитник, сообщив, что в СИЗО никаких следственных действий с главой БПК не проводилось.

Напомним, что первый раз госпожу Каледину задержали еще в конце прошлого года в Москве и этапировали в Санкт-Петербург в рамках уголовного дела, которое было связано с контрактом, заключенным БПК в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», подконтрольным «Ростеху». Ему якобы вопреки условиям контракта был поставлен фрезерный станок, имевший китайскую «начинку». Однако как тогда, так и позже в рамках еще нескольких уголовных дел суд отказывал следствию в ее аресте. После этого следствие по формальному предлогу сменило суд и добилось своего.

Сергей Сергеев