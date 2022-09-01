Станки затянули в СИЗО

В Санкт-Петербурге с санкции суда помещена в СИЗО предприниматель Диана Каледина. Следователи полиции обвиняют директора и владельца Балтийской промышленной компании (БПК) в мошенничестве почти на 200 млн руб. при поставках станков с иностранными составляющими предприятиям, в том числе оборонного комплекса. Сама «железная леди» отечественного станкостроения вины за собой не чувствует, так как, по ее словам, все договоры были выполнены в полном объеме и заказчики претензий не имеют. Ранее суды дважды отказывали в аресте и продлении домашнего ареста госпожи Калединой, в защиту которой уже выступили представители бизнес-сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Каледина считает, что все договоры выполнила в полном объеме

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Диана Каледина считает, что все договоры выполнила в полном объеме

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С ходатайством об избрании для Дианы Калединой меры пресечения в виде заключения под стражу в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга обратились следователи регионального ГУ МВД. Накануне, как сообщил “Ъ” один из ее адвокатов Руслан Долотов, находившуюся под запретом определенных действий женщину вызвали к следователю, который вел ее дело. Тот предъявил ей обвинение по трем новым уголовным делам об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о двух контрактах на 84,1 млн руб. и 76,8 млн руб. 2017 года о поставках станков петербургскому АО «Звезда-Редуктор» — производителю судовых редукторных передач. Еще один эпизод касался договора на 35,6 млн руб. о поставке станков в декабре 2019 года красноярскому «Красмашу», который входит в структуру «Роскосмоса». По мнению следствия, все эти средства были похищены, так как оборудование оказалось не полностью российским, а содержащим детали производства Тайваня.

«Диана Евгеньевна была задержана на 48 часов, а на следующий день следователь вышел в суд с арестом, но, схитрив, обратился не в Октябрьский, который ранее дважды отказывал в этом, а в Смольнинский»,— сообщил господин Долотов, пояснив, что его подзащитная спокойно перенесла это известие, так как следователи неоднократно обещали «закрыть» ее.

Смольнинский райсуд, согласно официальной версии, был выбран, так как на подсудной ему территории находится один из расчетных счетов АО «Звезда-Редуктор». «При этом следователь сознательно не пошел на объединение новых уголовных дел с предыдущими, несмотря на их идентичность, так как пришлось бы снова идти в Октябрьский суд, а повторное обращение за мерой пресечения недопустимо»,— пояснил Руслан Долотов. Как он отметил, следствию возможно было бы сослаться на нарушение его подзащитной ранее наложенных ограничений, но защита успела заручиться справкой от уголовно-исполнительной инспекции о безупречном поведении Дианы Калединой.

Между тем в новом суде следователи, помимо привычных тезисов о возможности скрыться и оказать давление на свидетелей, упомянули, что возглавляемая госпожой Калединой БПК «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», в результате ущерб может быть нанесен оборонно-промышленному комплексу как «стратегически важной отрасли экономики государства», что приведет и к «подрыву основ экономической политики РФ».

Как отметил представитель ГСУ, это «является особенно актуальным в современной политической ситуации, в том числе с учетом ведения в отношении РФ санкционной политики со стороны западных стран и в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины». Впрочем, защита в этом уголовном деле не увидела ни политики, ни вообще состава преступления.

По словам господина Долотова, все претензии надуманны, поскольку все договоры выполнены полностью, заказчики претензий не имеют, а уже пять-шесть лет успешно используют оборудование и получают от него выгоду.

«Нашу позицию подтвердил "Красмаш", который не видит причиненного ему ущерба, а представители крупнейших предприятий оборонки, включая структуры "Ростеха" и "Роскосмоса", настаивали на том, что помещение Дианы Калединой в СИЗО вредно для всей отрасли в этот непростой для страны момент»,— заявил адвокат, отметив, что против ареста Дианы Калединой выступили президенты Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и ТПП Владимир Катенев, а также санкт-петербургский бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. Однако судья заключила госпожу Каледину в изолятор «Арсеналка» до 22 октября. Защита уже обжаловала данное решение.

Напомним, что первый раз госпожу Каледину задержали еще в конце прошлого года в Москве и этапировали в Санкт-Петербург в рамках уголовного дела, которое было связано с контрактом, заключенным БПК в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», подконтрольным «Ростеху». Ему якобы вопреки условиям контракта был поставлен фрезерный станок, имевший китайскую «начинку». Следствие настаивало на аресте бизнесвумен, но суд встал на ее сторону. Изначально Октябрьский райсуд поместил даму под домашний арест вместе с семьей — мужем, который работает у нее первым заместителем, и несовершеннолетним сыном. Следователи сначала безуспешно попытались добиться ужесточения меры пресечения в горсуде, а потом в июне этого года возбудили еще одно уголовное дело о якобы имевших место махинациях при поставках станков в АО «Елецгидроагрегат». Следователь заявил в своем ходатайстве об аресте, что БПК должна была поставить в АО станки производства компании Buffalo Machinery, однако вместо этого предоставила оборудование Ming Yang Mashinery Co, Ltd. Однако, по словам защиты, следователь специально не предъявил суду сами тексты договоров между БПК и «Елецгидроагрегатом», чтобы ввести его в заблуждение. Зато адвокаты госпожи Калединой показали эти документы, опровергшие данные следователя. Оценив их, суд даже заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Позже на женщину возбудили еще два дела, но обвинения даже не были предъявлены. Изначально, как говорят в окружении бизнесвумен, она считала, что за атаками на нее стоят рейдеры, но теперь уверена — это исключительно инициатива самого следствия. Получить от него комментарии оперативно не удалось.

Сергей Сергеев