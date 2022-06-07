Агробизнес растет как по маслу

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В этом году американская PepsiCo, возглавлявшая некоторое время список крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России, может уступить первое место. Корпорация рискует потерять в выручке из-за вывода из местного ассортимента напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. Побороться за лидерство в отрасли могут ГК «Эфко» и ГК «Русагро»: их бизнес сейчас поддерживается за счет высоких мировых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года в списке крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России может смениться лидер. Как отмечается в рейтинге Infoline Food & Drink, занимающая первое место американская PepsiCo может потерять в выручке в том числе из-за замены международных брендов на локальные марки. В начале марта из-за военной операции РФ на Украине PepsiCo объявила о приостановке продаж в России напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. В качестве альтернативы в компании рассматривали создание новых брендов, а также расширение ассортимента местных марок, таких как «Русский дар».

По оценкам Infoline, в 2021 году выручка PepsiCo в России выросла на 16%, до 252,4 млрд руб. год к году. Помимо газированных напитков компания выпускает молочные продукты «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», соки «Фруктовый сад», J7, чипсы Lay`s и др. В PepsiCo отказались от комментариев.

В 2021 году на продажу напитков пришлось 45% глобальной выручки PepsiCo, в России оборот бизнеса по сегментам компания не раскрывает. Выручка подразделения по производству молочных продуктов и детского питания АО ВБД в 2021 году была 107,79 млрд руб., выпускающего снеки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» — 35,5 млрд руб. Таким образом, остальные продукты, включая напитки, могли принести PepsiCo более 100 млрд руб. выручки. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy), Антон Стельмаков, уверен, что PepsiCo не сможет найти равноценную замену популярным брендам Pepsi, Mirinda и 7Up и уход этих марок негативно скажется на бизнесе. Кроме того, в сегменте растет доля местных марок. По данным NielsenIQ, доля локальных брендов в продажах газированных напитков за три месяца 2022 года выросла с 12,7% до 15,1%.

Крупнейшие производители продуктов питания и напитков в России по выручке в 2021 году Место Компания Выручка (млрд руб., без НДС) Динамика к 2020 году (%) 1 PepsiCo 252,4 16 2 ГК «Эфко» 223 56 3 ГК «Русагро» 222,9 40 4 Nestle 189,6 14 5 АПХ «Мираторг» 189,2 36 6 KDV 184,7 20 7 Группа «Черкизово» 158 23 8 Mars 155,5 11 9 ГК «Агропромкомплектация» 133,5 23 10 ГАП «Ресурс» 125,7 54 Источник: Infoline Food & Drink Rating — 2021.

Обогнать PepsiCo по обороту может ГК «Эфко» — крупный производитель соусов и растительных масел «Слобода», Altero, а также растительных аналогов молочных и мясных продуктов Hi!. В 2021 году выручка группы увеличилась на 56%, до 223 млрд руб., что позволило группе занять второе место, опередив ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича (выпускает сахар, мясо и масложировую продукцию под брендами «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др.). Выручка «Русагро» в 2021 году росла на 40%, до 229,9 млрд руб. В группе оперативный комментарий не предоставили.

Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов уточняет, что новые бизнесы и рост продаж в 2021 году дали группе 20% прироста выручки, а 80% — это результат роста мировых цен на растительные масла. Продажи на экспорт продукции переработки масличных, специализированных жиров и фасованных масел за 2021 год выросли на 75%, добавляет он. По словам господина Иванова, мировые цены на растительные масла остаются на максимумах, а «Эфко» сможет полностью загрузить заводы на юге страны после реконструкции, поэтому ждет сохранения двузначных темпов роста выручки.

Средние мировые цены на растительные масла в ближайшие месяцы, вероятно, останутся выше прошлогодних в основном из-за отсутствия на мировом рынке поставок с Украины, прогнозирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, рублевая выручка российских производителей и экспортеров масложировой продукции будет также зависеть от курса валют, а главный негативный фактор для бизнеса — введение экспортных пошлин на шрот. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что квоты и пошлины помогают снизить влияние глобальной продовольственной инфляции на российский рынок, но полностью исключить этот эффект нельзя. Местные компании, отмечает эксперт, сталкиваются с ростом себестоимости, так как цены на сельхозпродукцию в РФ и мире движутся в одном направлении.

Анатолий Костырев