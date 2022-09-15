«Миром» это не кончится

Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. Сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список пока не попали. Тем не менее американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой. Эксперты считают, что это может существенно затормозить расширение географии приема карт «Мир», а также повредить сотрудничеству со странами, где они уже принимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США пока не решаются прямо запретить платежную систему «Мир», но предупреждают весь мир об опасности работы с ней

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ США пока не решаются прямо запретить платежную систему «Мир», но предупреждают весь мир об опасности работы с ней

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди 40 российских граждан, попавших 15 сентября под блокирующие санкции американского OFAC, оказался глава НСПК Владимир Комлев. Однако среди 30 юрлиц, пополнивших SDN-лист, пока нет ни самой НСПК, ни платежной системы «Мир». Минфин США даже отдельно уточнил, что НСПК не заблокирована. Но при этом столь же официально подчеркнул, что сотрудничать с ней рискованно:

«Те неамериканские финансовые учреждения, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ».

По данным НСПК, сейчас карты платежной системы «Мир» работают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Представители дипломатических и туристических кругов ряда других стран — Кубы, Ирана, Нигерии, Таиланда, Египта, Никарагуа, Эфиопии, Малайзии — в последние месяцы говорили о готовности или намерениях начать прием российских карт (см. “Ъ” от 28 июля).

Обстановка вокруг платежной системы начала обостряться еще до заявлений Вашингтона. На днях в СМИ появились сообщения, что в ряде турецких отелей перестали принимать карты «Мир». В НСПК уточнили, что платежная система отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и следит за ситуацией. В АТОР заверили, что с картами банков, не попавших под санкции, «ничего плохого не происходит».

Тем не менее Financial Times сообщила, что США и ЕС усиливают давление на банковский сектор Турции, так как опасаются, что он может использоваться властями России для обхода санкций.

Источники издания утверждают, что Брюссель планирует прямо донести свою позицию турецким властям: «Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций».

В НСПК оперативно не ответили на запрос “Ъ”. По мнению экспертов, после выступления США расширить круг стран, принимающих карты «Мир», станет гораздо сложнее. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что новый документ Минфина США означает «серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах». При этом, по его словам, сам прием карт «Мир» банков, не попавших под санкции, формально не нарушает санкционный режим, но «непонятно, насколько партнеры готовы рисковать». Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров полагает, что основная цель заявлений — повысить риски работы с платежной системой «Мир» для новых зарубежных контрагентов, хотя у них и остается «поле для маневра в пространстве доходности и риска».

Юристы настроены менее оптимистично. Глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отмечает, что трактовка американского регулятора невероятно широка:

«Разъяснения не носят избирательный характер, а касаются сотрудничества с платежной системой в принципе».

Руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева считает, что ключевым сдерживающим фактором в практических шагах со стороны США в отношении системы «Мир» остается отсутствие возможности влияния на ее платежную архитектуру: «Слабое звено — возможное присутствие продукции с американскими технологиями, например чипов».

При этом инструмент вторичных санкций эксперты называют действенным. «Возможные последствия американцами уже озвучивались, в частности, в адрес Турции,— поясняет госпожа Макеева.— Речь шла о запрете американскому бизнесу вести там дела, и насколько такие шаги реальны, скорее всего, зависит от важности тех или иных отношений для экономики США».

Максим Буйлов