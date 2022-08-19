Торговля хочет в свой ограниченный «Мир»

Минпромторг и ритейлеры предлагают законодательно ограничить эквайринговые комиссии отдельно для кредитных и дебетовых карт. После ухода с рынка международных платежных систем (МПС) ПС «Мир» стала монополистом, а контроль тарифов монополий — широко распространенная в мире практика. Представители банковского сообщества отмечают, что ограничение комиссий даст дополнительное конкурентное преимущество крупным торговым сетям и универсальным банкам, выдавив их более мелких коллег с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг 18 августа провел совещание по вопросу целесообразности продления решения ЦБ об установлении максимального значения эквайринговых комиссий на уровне 1%. В письме к участникам совещания Минпромторг обращал внимание, что «истечение 31 августа 2022 года периода действия решения о фиксировании размера ставки на фоне отсутствия конкуренции на рынке платежных систем из-за ухода зарубежных игроков (Mastercard и VISA) вернет конфликтность ситуации на прежний уровень… — до принятия ограничений». На запрос “Ъ” в министерстве не ответили.

Около двух месяцев назад ЦБ сообщил, что не планирует продлевать действие ограничений эквайринговых комиссий (см. “Ъ” от 24 июня). Нынешнее ограничение комиссий было введено с 18 апреля по 31 августа и, по подсчетам участников рынка, позволит ритейлерам сэкономить от 60 до 80 млрд руб.

По словам одного из участников совещания, представители ритейла настаивали, что комиссии не должны превышать 0,3–0,5%, и даже заявили, что не заинтересованы в развитии безналичной оплаты, предложив отменить обязательный прием банковских карт. Глава АКИТ Артем Соколов отмечает, что МПС ушли, их тарифы остались, а НСПК стала монополистом. «Я считаю, что размер межбанковских комиссий необходимо пересмотреть в сторону снижения,— отмечает он.— Такой подход всегда применялся ко всем монополиям — тарифная политика должна быть обоснованной и согласованной с ФАС, Минпромторгом и ЦБ».

В ФАС считают, что ограничение комиссии за оказание услуг эквайринга приведет к необходимости компенсации возникающих у банков затрат за счет повышения цен других продуктов. «Кроме того, действующее законодательство предоставляет ЦБ право при необходимости определять максимальное значение эквайринговых комиссий,— сообщили там.— Дополнительных законодательных ограничений для корректировки стоимости эквайринга не требуется».

В ЦБ отмечают, что «анализ применения меры показывает, что на время ее введения снижения цен на потребительские товары не происходит, в то же время банки сокращают или приостанавливают программы лояльности, вводят дополнительные комиссии за обслуживание».

В Ассоциации банков России (АБР) обратили внимание, что снижение эквайринговой комиссии (до 1%) вынудит банки сменить бизнес-модель. «В случае административного ограничения ставок эквайринга на уровне 1% банкам-эквайрерам будет нерентабельно обслуживать предприятия с общим торговым оборотом менее 24 млн руб. в год»,— рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. Это значит, что более 70% торгово-сервисных предприятий (ТСП) в сфере розничной торговли и услуг будут вынуждены покупать и обслуживать оборудование за свой счет или уйти в наличные расчеты.

В АБР считают, что от снижения эквайринговых комиссий выиграют крупные торговые сети, которые уже сейчас имеют тарифы существенно ниже среднерыночных. «Фактически это даст им дополнительное конкурентное преимущество и позволит еще сильнее монополизировать рынок, выдавливая с него игроков из сегмента МСП»,— говорит Алексей Войлуков. При этом, по его словам, аналогичный эффект будет наблюдаться и на банковском рынке: крупные универсальные банки нередко уже сейчас предоставляют услугу эквайринга по тарифам ниже окупаемости, но имеют возможность компенсировать потери за счет предложения сопутствующих банковских услуг и продуктов.

«С моей точки зрения, вопрос снижения стоимости сопровождения платежных операций для ТСП эффективно урегулируется естественным путем — при переходе на расчеты через СБП, где комиссии изначально ниже»,— говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Ограничительное регулирование эквайринговых комиссий, по его мнению, снижает привлекательность перехода на расчеты через СБП и таким образом тормозит его внедрение.

Максим Буйлов