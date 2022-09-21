К читателям газеты «Коммерсантъ»

Рождество Богородицы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Сегодня мы празднуем рождение Царицы Небесной и нашей Усердной Заступницы, Чье предстательство перед Ее Сыном и Богом нашим никогда не прекращается. Если вчитаться в евангельские строки, то можно убедиться, что Божия Матерь дала людям всего лишь одно указание, которое и есть Ее всеобъемлющая заповедь. Она сказала в Кане Галилейской служащим, указывая на Сына Своего: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2: 5). В этом заключена вся наша ответственность как христиан — делать то, чему научил нас Христос Спаситель.

Надо постараться быть достойными имени Его учеников, чтобы, подобно апостолу Иоанну Богослову, услышать от Христа благую весть, прозвучавшую во время Его крестных страданий: «Се Матерь твоя» (Ин. 19, 27). Какое потрясающее утешение — обрести в Пресвятой Богородице, «Взбранной Воеводе Победительной», как воспевает Ее Церковь,— любящую и заботливую Мать, ограждающую Своих чад от нападений вражеских и от всевозможных бед! Духовно радуясь рождению Владычицы нашей Богородицы, желаю всем усердно следовать наказу Приснодевы Марии и, обязательно придя в этот день в храм Божий, искренне помолиться пред Ее образом: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»

Климент, митрополит Калужский и Боровский