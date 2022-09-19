«Ювентус» охватили пораженческие настроения

Главным неудачником стартового отрезка нынешнего сезона среди европейских футбольных грандов выглядит «Ювентус». Поражение — 0:1 — в очередном туре итальянского первенства от новичка высшего дивизиона «Монцы» опустило его в середину турнирной таблицы. А посредственные результаты в этом турнире соседствуют с катастрофическими в Лиге чемпионов: в ней туринцы проиграли оба матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Монца» забивает победный гол в ворота «Ювентуса»

Фото: Alberto Lingria, Reuters «Монца» забивает победный гол в ворота «Ювентуса»

Фото: Alberto Lingria, Reuters

Исход этого матча седьмого тура чемпионата Италии был, конечно, обречен превратиться в информационный хит. Флагман итальянского футбола играл на выезде с командой, которая впервые попала в высший дивизион и до сих пор вызывала интерес разве что из-за фигуры владельца: им является бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, долгое время контролировавший «Милан» и добившийся его трансформации в континентального гранда. Новый проект Берлускони, однако, поводов думать, будто бы с ним скоро произойдет нечто в том же духе, пока не дарил.

К матчу с «Ювентусом» «Монца» подошла со скромнейшим багажом: одно очко в шести матчах, разница мячей «минус 11». А еще она только что назначила на пост главного тренера вместо уволенного Джованни Строппы Раффаэле Палладино — человека совсем без опыта, до этого руководившего юношеской и юниорской клубными командами.

Но обреченные хозяева выиграли со счетом 1:0. А основная фишка заключается в стилистике их первой в элите победы. Она родилась не из счастливых обстоятельств, не из терпения, а именно из игрового преимущества, которое иллюстрирует, например, статистика по владению мячом: 60% на 40% в пользу аутсайдера. Его, разумеется, обеспечило во многом ранее, еще на излете первого тайма, удаление хавбека «Ювентуса» Анхеля Ди Марии. Но в любом случае картинка получилась очень примечательной — особенно учитывая контекст. А в него этот успех «Монцы» вписывался идеально. Речь о проблемах «Ювентуса», заставляющих предположить, что клуб переживает какой-то серьезный кризис, причем такой, который возник отнюдь не на пустом месте.

В прошлом десятилетии туринцы, пусть уже расставшись со статусом европейского трендсеттера, на родине продолжали доминировать. Они выиграли девять чемпионатов Италии подряд и, складывалось ощущение, готовы царить вечно. Ну нет никого рядышком. Ощущение оказалось ложным.

«Ювентус» постоянно проводил кадровые перестройки с целью освежить состав, сделать его, видимо, более пригодным для штурма Лиги чемпионов, в 2018 году даже купил у «Реала» Криштиану Роналду, менял тренеров. Но вместо взлета в конце концов случилось падение.

В 2021 году «Ювентус» остался без золота национального первенства, рухнув на четвертое место, а в минувшем сезоне, уже отправив Роналду в «Манчестер Юнайтед», снова финишировал в чемпионате за топ-тройкой и впервые за десять лет не завоевал ни единого трофея.

Так вот, сезон текущий наводит на мысль, что в нем его ждет катастрофа еще более заметная, а очередная трансферная встряска (клуб летом расстался с Маттейсом де Лигтом, Паулу Дибалой, Альваро Моратой, Артуром, Аароном Рэмзи, зато приобрел Ди Марию, Поля Погба, Леандро Паредеса, Аркадиуша Милика, Филипа Костича) ни к чему хорошему не приведет. Среди европейских грандов, пожалуй, нет таких, чтобы стартовали в нем настолько же неудачно. Проигрыш «Монце» стал первым для «Ювентуса» в итальянском чемпионате, но и выигрышей ведь было всего два — у скоромных «Сассуоло» и «Специи» — при четырех ничьих. А в таблице туринцы сейчас опустились на, строго говоря, позорное для них восьмое место — с отставанием от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» в семь очков. А в главном еврокубке дела идут еще хуже. «Ювентус» уступил в двух стартовых матчах группового этапа — ПСЖ и «Бенфике» — и, похоже, серьезно «подвис». А игра команды в этих встречах не намекает на сиюминутность кризиса и неизбежный быстрый выход из него.

Неудивительно, что для различных итальянских медиаресурсов еще до осечки с «Монцой» актуальность приобрела тема судьбы главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Но, как ни странно, туринский менеджмент еще даже не указывал хотя бы на возможность отставки наставника, а вся свежая история клуба доказывает, что ее, какими бы ни были результаты, скорее всего, в ближайшее время и не будет. За те 12 лет, что «Ювентус» в должности президента возглавляет Андреа Аньелли, он еще ни разу не уволил наставника посреди сезона, всегда дожидаясь той точки, когда можно подводить его окончательные итоги. Хотя бы очень печальные.

Алексей Доспехов