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Коммерсантъ FM
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Десятый тур

«Урал»—«Ахмат» 1:2

Быковский, 84 — Харин, 87; Бериша, 90

«Торпедо»—ЦСКА 1:0

Шапич, 33

«Ростов»—«Крылья Советов» 2:1

Байрамян, 1; Полоз, 67 (пен.) — Пиняев, 12

«Динамо»—«Зенит» 0:2

Мостовой, 35; Мантуан, 90+2. Удаление: Роберто Фернандес («Динамо»), 64 (2 ж. к.)

«Пари Нижний Новгород»—«Оренбург» 0:2

Аюпов, 31; Эктов, 73

«Сочи»—«Факел» 1:1

Нобоа, 11 — Морозов, 5. Удаление: Ивахнов («Факел»), 70 (2 ж. к.)

«Краснодар»—«Химки» 3:1

Сперцян, 7; Кривцов, 33; Кутовой, 90+6 — Кухарчук, 57

«Спартак»—«Локомотив» 1:0

Соболев, 35

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»82029:326
2. «Ростов»64019:1222
3. ЦСКА62221:920
4. «Краснодар»62221:1420
5. «Спартак»61322:1119
6. «Сочи»52317:1617
7. «Динамо»44216:1116
8. «Ахмат»42415:1614
9. «Оренбург»40614:2612
10. «Пари Нижний Новгород»33416:1812
11. «Крылья Советов»24410:1410
12. «Локомотив»23513:189
13. «Химки»22611:198
14. «Факел»15413:208
15. «Урал»1185:194
16. «Торпедо»1185:214

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