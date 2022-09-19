Десятый тур

«Урал»—«Ахмат» 1:2
Быковский, 84 — Харин, 87; Бериша, 90
«Торпедо»—ЦСКА 1:0
Шапич, 33
«Ростов»—«Крылья Советов» 2:1
Байрамян, 1; Полоз, 67 (пен.) — Пиняев, 12
«Динамо»—«Зенит» 0:2
Мостовой, 35; Мантуан, 90+2. Удаление: Роберто Фернандес («Динамо»), 64 (2 ж. к.)
«Пари Нижний Новгород»—«Оренбург» 0:2
Аюпов, 31; Эктов, 73
«Сочи»—«Факел» 1:1
Нобоа, 11 — Морозов, 5. Удаление: Ивахнов («Факел»), 70 (2 ж. к.)
«Краснодар»—«Химки» 3:1
Сперцян, 7; Кривцов, 33; Кутовой, 90+6 — Кухарчук, 57
«Спартак»—«Локомотив» 1:0
Соболев, 35
Турнирная таблица