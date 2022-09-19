Десятый тур

В Н П М О 1. «Зенит» 8 2 0 29:3 26 2. «Ростов» 6 4 0 19:12 22 3. ЦСКА 6 2 2 21:9 20 4. «Краснодар» 6 2 2 21:14 20 5. «Спартак» 6 1 3 22:11 19 6. «Сочи» 5 2 3 17:16 17 7. «Динамо» 4 4 2 16:11 16 8. «Ахмат» 4 2 4 15:16 14 9. «Оренбург» 4 0 6 14:26 12 10. «Пари Нижний Новгород» 3 3 4 16:18 12 11. «Крылья Советов» 2 4 4 10:14 10 12. «Локомотив» 2 3 5 13:18 9 13. «Химки» 2 2 6 11:19 8 14. «Факел» 1 5 4 13:20 8 15. «Урал» 1 1 8 5:19 4 16. «Торпедо» 1 1 8 5:21 4