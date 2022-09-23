Сегодня в пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция в честь пятилетия Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова

В ней примут участие президент Национального РДКМ и заместитель директора НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан, генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина, президент Русфонда Лев Амбиндер, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России» Софья Ваняткина. На пресс-конференции впервые встретятся донор регистра Валерия Блинкова и ее реципиент — два года после пересадки костного мозга сохранялась их анонимность.

Выступающие подведут итоги пяти лет работы Национального РДКМ, поднимут проблемы развития донорства костного мозга в РФ, отчитаются о результатах рекрутинга доноров при поддержке компании «Инвитро» и Почты России.