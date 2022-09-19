Эффект Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси от имени Конгресса осудила «смертоносное нападение Азербайджана» на Армению и рассказала о планах американских законодателей принять соответствующую резолюцию. Визит в Ереван делегации США во главе с третьим лицом в американской иерархии власти и выраженная ею поддержка Армении в ее конфликте с Азербайджаном вызвали бурю восторга в стране, разочарованной отсутствием столь же однозначной реакции на конфликт со стороны союзников по ОДКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (в центре), однозначно занявшую сторону Армении в ее конфликте с Азербайджаном, в Ереване встретили как дорогого гостя

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / AP Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (в центре), однозначно занявшую сторону Армении в ее конфликте с Азербайджаном, в Ереване встретили как дорогого гостя

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / AP

Последнее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном, случившееся 13–14 сентября и закончившееся десятками погибших с обеих сторон, повлекло за собой новый виток политического неспокойствия в Ереване. Причем как внутреннего — в виде попыток оппозиции использовать ситуацию для борьбы с правительством Никола Пашиняна, так и внешнего — в виде стремления переосознать свое место в мире. Почти сразу после начала новой вспышки конфликта Ереван обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ст. 4, которая подразумевает в том числе военную помощь для восстановления территориальной целостности страны. В ответ альянс, куда помимо Армении выходят Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Казахстан, решил направить в республику миссию для оценки ситуации. Передовая группа миссии прибыла в Ереван, когда сторонам уже удалось установить режим прекращения огня, а руководитель миссии и по совместительству генсек ОДКБ Станислав Зась собирается приехать на место лишь на неделе. В Армении такой позицией были крайне разочарованы.

На фоне этих событий в Ереван во главе делегации конгрессменов прилетела Нэнси Пелоси. То, что ее визит был согласован еще месяц назад, не помешало формированию завышенных ожиданий в армянском обществе. Подогревала эти ожидания и сама спикер, которая в день визита в Ереван оставила любопытную запись в одной из своих соцсетей: «Сегодня от США до Украины, Тайваня и Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы вновь должны выбрать демократию». Такие сравнения весьма вдохновили армянских пользователей, которые тут же принялись цитировать госпожу Пелоси и пересылать друг другу ее высказывания.

Не обошлось и без сравнений визита Нэнси Пелоси с реакцией ОДКБ на просьбы Армении вмешаться в ситуацию на границе. При этом разочарование действиями военного блока выражали не только интернет-пользователи, но и официальные лица. «Больше нет надежды на ОДКБ»,— заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. А спикер парламента республики Ален Симонян сообщил о «большой роли» США в установлении перемирия на границе. Он, правда, добавил, что в процесс установления режима прекращения огня свой вклад в равной степени внесли все партнеры по Минской группе посредников, то есть и США, и Россия, и Франция. Это противоречило прозвучавшим ранее заявлениям Москвы, где сочли именно свои усилия ключевыми для прекращения огня.

Между тем Нэнси Пелоси с ходу обозначила, что прилетела в Ереван скорее не как посредник, а как друг. Во время пресс-конференции со спикером парламента Аленом Симоняном, американка осудила «смертоносное нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении» и заверила, что произносит это от имени всего Конгресса США. В целом после этого госпожа Пелоси уже могла вообще ничего не говорить, поскольку этих слов хватило, чтобы привести в восторг всю Армению, которая чувствовала себя брошенной всеми и вдруг ощутила столь мощную поддержку.

И тем не менее вывод, который многие поспешили сделать, что США «осудили агрессию Азербайджана», был не вполне корректен. Нэнси Пелоси говорила от себя и, возможно, от лица Конгресса, но внешнюю политику в Вашингтоне определяют Госдепартамент и президент, а они все это время призывали к деэскалации и Ереван, и Баку, стараясь придерживаться нейтралитета. Впрочем, на днях официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе одного из брифингов заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал того «немедленно прекратить боевые действия, отвести войска от границы». Господин Прайс также добавил, что США «ясно дали понять обоим лидерам, что военного решения этого спора быть не может».

Между тем, выступая на пресс-конференции в Ереване, Нэнси Пелоси признала случившееся на границе нападением Азербайджана и заявила, что «Конгресс разработал резолюцию», которую намерен принять, закрепив на бумаге свое отношение к конфликту. Надо сказать, что к выражению солидарности с Арменией госпожа Пелоси подготовилась основательно: на лацкане ее фиолетового пиджака виднелась брошь в виде незабудки — символа памяти о жертвах геноцида армян в Османской империи. Это, конечно, в Ереване оценили, однако наверняка и запомнили в Турции, где факт геноцида не признают.

Между тем Ален Симонян поблагодарил гостью за поддержку и заверил, что для Армении «помощь США жизненно необходима». «Четкие санкции против Азербайджана могут стать еще одним рычагом против экспансионистских амбиций Азербайджана»,— заявил спикер парламента республики. Нэнси Пелоси, в свою очередь, отметила, что прибыла в Ереван, чтобы «услышать потребности» Армении в оборонной сфере и «обсудить с руководством Армении, что (США.— “Ъ”) могут сделать». При этом отвечать на вопрос армянских журналистов, может ли Вашингтон предложить Еревану альтернативную систему безопасности в случае выхода страны из ОДКБ, спикер Палаты представителей не стала и уступила микрофон председателю комитета по энергетике и коммерческим вопросам Фрэнку Паллоне.

«Мы понимаем, что Армения является частью Организации безопасности с Россией. США глубоко обеспокоены безопасностью Армении, и мы пытаемся понять, что США могут сделать, не обращаясь к этой силовой структуре»,— уклонился от каких-либо обещаний или призывов господин Паллоне.

Вместе с тем Нэнси Пелоси констатировала, что Армения «была разочарована» реакцией России на приграничное обострение, и многозначительно добавила, что надо «посмотреть, что произойдет дальше». Однако дальше произошла реакция МИД Азербайджана на слова американки. «Вызывает глубокое сожаление заявление, сделанное спикером Платы представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению, которое искажает ситуацию в регионе. Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы»,— подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики. Кроме того, там сочли госпожу Пелоси проармянским политиком, которая вместе с коллегами по делегации «использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США». «Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном»,— заключили в МИДе страны.

Вполне вероятно, что, как и в случае с недавней тайваньской эпопеей, после того как госпожа Пелоси покинет Армению, американским дипломатам вновь придется тушить пожар и объяснять: спикер Палаты представителей имеет право на свое мнение, поскольку так работают демократии. Однако США, будучи одним из официальных посредников в армяно-азербайджанском конфликте, от таких выступлений Нэнси Пелоси в миротворческом плане вряд ли выигрывают.

Вечером в воскресенье американская гостья встретилась и с премьером Армении Николом Пашиняном, который выразил ей признательность за «личные усилия и вклад в признание США геноцида армян», а также высоко оценил «четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении». «Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас»,— сказал господин Пашинян, хотя, строго говоря, госпожа Пелоси представляла в Ереване законодательную власть, а не американскую администрацию. По словам спикера Палаты представителей, ее делегация «принесла с собой любовь и уважение американского народа правительству и народу Армении». «В отношении содействия демократии в Армении, резолюции о признании геноцида армян, противодействия Турции в вопросе Нагорного Карабаха и по всем другим вопросам мы друг Армении»,— заявила политик.

Пока же американская гостья выступала на различных площадках в Ереване и встречалась с местными парламентариями, на площади Франции в армянской столице прошел митинг за выход республики из ОДКБ. Правда, он оказался меньше, чем недавние акции за отставку премьера Никола Пашиняна, которые в целом тоже были немногочисленными. При этом далеко не все, кто был на площади, воспринимали происходящее с энтузиазмом. Корреспондент “Ъ” стал свидетелем того, как небольшая группа пророссийски настроенных людей пыталась объяснить собравшимся, что «сближение с США до добра не доводит», и приводила примеры взаимодействия Вашингтона с Афганистаном, Ливией и Ираком. Впрочем, всерьез власти Армении о выходе из ОДКБ не рассуждают. Хотя накануне Ален Симонян и назвал военный блок «пистолетом, который не стреляет», однако тут же призвал воздержаться от резких шагов.

Кстати, в тот же день в Армению для участия в IX Российско-армянском межрегиональном форуме прилетела делегация из России во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. По его словам, эта поездка должна «подчеркнуть нашу историческую близость с Арменией и стремление развивать и укреплять связи между нашими народами и экономиками». Впрочем, его визит в республику, похоже, не вызвал в армянском обществе особого отклика. Армения продолжала пристально следить за Нэнси Пелоси, которая пробудет в стране до 19 сентября.

Алексей Забродин; Аршалуйс Мгдесян, Ереван