Гражданам предложат преинвестиции

У розничных инвесторов появилась возможность вкладываться в сегмент pre-IPO. Купить акции российских стартапов можно через приложение «Альфа-Инвестиции». Минимальный размер лота составит 10 тыс. руб., в то время как раньше порог входа в сегмент начинался с десятков тысяч долларов, в первую очередь для квалифицированных инвесторов через ЗПИФы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, «Альфа-Инвестиции» первым из брокеров запускает возможность розничного инвестирования в российские стартапы на стадии pre-IPO через мобильное приложение. Доступ к ним организован через партнера Альфа-банка — инвестплатформу компании Rounds. Инвесторы, в том числе неквалифицированные, могут покупать акции непубличных компаний на сумму от 10 тыс. руб.

По словам руководителя брокерского бизнеса «Альфа-Инвестиций» Андрея Недбайло, создавая инструмент, там исходили из ожиданий выхода компании на IPO или продажи стратегическому инвестору на сроке в пять лет при росте цены бумаг в семь-десять раз. Предусмотрена также дополнительная защита миноритариев при продаже контрольного пакета: их акции тоже должны будут выкупить (для этого инвесторы подписывают дополнительное акционерное соглашение в приложении брокера). Первой компанией на платформе станет фудтех-стартап Mealjoy, акции которого можно приобрести до 30 августа.

До сих пор инвестировать в сегмент pre-IPO напрямую могли только крупные участники (от $1 млн), а средние — через фонды (от $50 тыс.), пояснил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. При этом pre-IPO-фонды, по словам эксперта, плохо показали себя в последний год: «динамика была сильно хуже, чем у широких индексов акций». Проекты на этапе pre-IPO «интересны определенному узкому кругу розничных инвесторов», однако в России такой формат не имеет широкого распространения из-за многочисленных барьеров для создания стартапов, добавил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Вложения в pre-IPO несут более высокие риски, чем классические инвестиционные продукты фондового рынка. Среди них — низкая ликвидность и невозможность получить гарантии выхода компании на IPO, отмечает инвестиционный юрист Tomashevskaya & Partners Анастасия Мищукова. Если на IPO компания так и не вышла, можно попытаться продать свою долю на внебиржевом рынке, но цена рискует оказаться гораздо ниже ожидаемой, уточняет господин Леснов. Также у инвесторов довольно ограничен доступ к информации о финансовом состоянии компании, подчеркивает партнер A.t.legal Павел Ганин.

Банковские брокеры не являются профильными инвесторами для стартапов, «на практике о хороших раундах первыми узнают профессиональные венчурные фонды и сделки закрываются с их участием», говорит Анастасия Мищукова. Однако с учетом понижения активности ряда венчурных фондов в текущих экономических условиях конкуренция среди инвесторов снизилась, что может открыть хорошие сделки за пределами узкоспециализированного венчурного рынка, считает юрист. Наконец, по ее словам, интерес и желание физлиц инвестировать в технологический сектор приводят к появлению компаний, предоставляющих такие услуги, зачастую не имея брокерской лицензии, так что «появление профильного продукта у крупного банковского брокера — это скорее позитивное явление для рынка».

Несмотря на риски, потенциальная доходность инвестиций в pre-IPO намного выше, чем у акций на бирже, признает Павел Ганин. Одновременно проект может поддержать малый и средний бизнес: по оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, если инвестиционные платформы окажутся эффективными и будет пул проектов, показавших высокую инвестиционную привлекательность, для софинансирования можно будет в течение 12–18 месяцев привлечь не менее нескольких сотен тысяч инвесторов с совокупной суммой и инвестиций до 5 млрд руб.

Ксения Куликова