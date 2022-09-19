Кто не диктует, тот не выигрывает

Столичное дерби «Спартак»—«Локомотив» завершило программу десятого тура чемпионата России. Красно-белые после двух поражений одержали важную победу со счетом 1:0 и с 19 очками сохранили место рядом с тройкой лидеров. А вот железнодорожники с девятью баллами теперь уже 12-е.

На фоне матча «Динамо»—«Зенит», состоявшегося накануне, дерби «Спартак»—«Локомотив» сложно было назвать главным событием десятого тура, но для его участников оно имело в каком-то смысле определяющее значение. Красно-белые после многообещающего старта в чемпионате сдали позиции и вылетели из тройки, потерпев два поражения подряд от нынешних лидеров премьер-лиги — «Зенита» и «Ростова». А ведь ранее они еще уступили «Динамо», и четвертый проигрыш на столь короткой турнирной дистанции уже носил бы симптоматический характер.

При этом «Спартак» продолжает преследовать какой-то злой рок. После того как он потерял несколько игроков из-за травм, дисквалификации за нарушение процедуры допинг-контроля подвергся его новичок Кейта Бальде, который только успел выйти на замену во встрече с «Зенитом». Сенегальскому нападающему прилетело еще за инцидент, произошедший во время его выступления в «Кальяри», но санкции итальянского Национального антидопингового суда автоматически распространяются и на российский чемпионат. Бальде собирается оспорить свое наказание, согласно которому его отстранили от соревнований до 5 декабря, однако пока «Спартаку» он не помощник. Хорошо еще, что в строй вернулись Антон Зиньковский, Руслан Литвинов и Шамар Николсон, а то красно-белым было бы совсем трудно.

«Локомотив» вообще загнал себя в угол. Уже по ходу тура «Оренбург», обыгравший «Пари Нижний Новгород» — 2:0, переставил его с 11-го на 12-е место. Дальше отступать, как говорится, практически некуда — позади «Торпедо» (Москва), занимающее последнюю строчку. А победа в дерби, первом для красно-зеленых в текущем чемпионате, могла улучшить не только их турнирное положение, но и настроение, особенно после двух депрессивных поражений кряду от «Ахмата» и «Факела». Хотя они немного поправили самочувствие, недавно одолев по пенальти «Краснодар» в Кубке России.

По всем раскладам фаворитом считался «Спартак», опережавший «Локомотив» на семь очков и обладавший дополнительным преимуществом своего поля. И матч начался под диктовку хозяев, у которых выделялся Николсон, нанесший на первых минутах два удара. В паре с Александром Соболевым и при поддержке Квинси Промеса ямаец оказывал серьезное давление на оборону гостей. В середине первого тайма Николсон попробовал забить еще раз, но уж слишком красиво — в падении головой. Впрочем, железнодорожники не выглядели аутсайдерами, достаточно организованно защищались и постепенно нащупывали свою атакующую игру. Тем не менее они все же позволили сопернику открыть счет. Марк Мампасси ошибся под спартаковским прессингом у собственной штрафной площади, мяч в кутерьме у ворот достался Соболеву, и он, продавив Наира Тикнизяна, показал Николсону, как нужно реализовывать моменты. Тот, кстати, потом упустил еще один голевой шанс. А вратарь «Локомотива» Даниил Худяков перед перерывом парировал коварную подкрутку Промеса со стандарта.

В целом «Спартак» закономерно выиграл первый тайм, тактическая схема его главного тренера Гильермо Абаскаля фактически с тремя нападающими работала, и все-таки еще ничего не было ясно. С «Зенитом» и «Ростовом» красно-белые тоже вели — 1:0, а в итоге проигрывали. «Локомотив» сейчас, конечно, не так силен, как эти клубы, но во втором тайме он произвел кадровые перестановки, добавил в агрессии и уже сам стал действовать первым номером. Как следствие, дело дошло и до первой пожарной ситуации в штрафной хозяев, когда Вильсон Изидор выскочил на Александра Селихова, и только мастерство голкипера спасло хозяев.

Абаскалю тоже пришлось вносить коррективы и менять Николсона на Зиньковского. Его выход изменил игру в пользу «Спартака», который перехватил инициативу и заставил гостей на время откатиться назад. В этом отрезке мог отличиться Наиль Умяров, чей удар отразил Худяков. Однако «Локомотив» не смирился, ввел свежие резервы и вновь пошел вперед. Так что Селихов опять был вынужден выручать, останавливая прорыв Ивана Игнатьева отчаянным броском в ноги. В концовке Абаскаль на всякий случай укрепил оборону опытным словенцем Михой Мевлей, а перед финальным свистком еще грамотно сбил темп двойной заменой. Даже бывший вратарь красно-белых, а ныне технический координатор клуба Артем Ребров получил желтую карточку за затяжку времени.

«Спартак» удержал минимальный перевес и набрал 19 очков, что, правда, пока не отразилось на его позиции в турнирной таблице. Он по-прежнему пятый, так как «Краснодар» ожидаемо победил дома «Химки» — 3:1. Кубанцы с 20 баллами догнали находящийся на третьем месте ЦСКА. Зато неожиданно допустил осечку «Сочи», не сумевший переиграть в родных стенах «Факел» — 1:1. У черноморцев теперь 17 очков.

Александр Ильин