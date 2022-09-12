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Избиратели поддержали главнокомандующего

Эксперты сопоставили успех «Единой России» с ходом спецоперации на Украине

В понедельник эксперты Фонда развития гражданского общества публично разъяснили причины высоких результатов «Единой России» и кандидатов от власти на этих выборах. По их словам, фактор российской спецоперации на территории Украины фактически превратил выборы в референдум о доверии президенту, тогда как парламентская оппозиция эти выборы фактически пропустила. Однако расслабляться власти не стоит, предостерегают эксперты. В следующем году, по их мнению, таких референдумов уже не будет: на выборы будут влиять последствия санкций и в целом социально-экономическая ситуация, а кроме того, проявить себя могут и «рассерженные патриоты» — те, кому кажется, что Россия недостаточно последовательно и жестко реализует принятые решения в ходе СВО.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «Единой России» итогами прошедших выборов довольны. В понедельник заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов представил результаты расчетов, согласно которым партия в большинстве случаев увеличила свое представительство в заксобраниях и парламентах административных центров.

Теме победы ЕР оказался посвящен круглый стол Фонда развития гражданского общества, прошедший 12 сентября. «Партия "Единая Россия" получила один из лучших результатов в своей истории»,— заявил глава фонда Константин Костин: ЕР взяла порядка 80% мандатов в региональных и местных парламентах. Поясняя причины такого торжества партии власти, все эксперты упомянули российскую специальную военную операцию на Украине. Внешнеполитическая ситуация и информационная повестка, по сути, переформатировали выборы в референдум о доверии власти, сказал господин Костин: голосованием за ЕР и поддержанных ею кандидатов в губернаторы избиратели фактически выражали свою поддержку президенту Путину. В Москве же, полагает эксперт, на высокие результаты власти повлияло одобрение москвичами деятельности мэра столицы Сергея Собянина: «Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии "Единая Россия" и от "Моего района", имели преимущество».

Как «Единая Россия» выступала на последних выборах (%)

2017* 2021** 2022*
Северная Осетия 59,19 71,12 67,88
Удмуртия 63,16 35,63 51,07
Краснодарский край 70,78 60,98 70,81
Пензенская область 68,99 56,22 74,91
Саратовская область 66,84 59,82 59,92
Сахалинская область 44,64 35,73 47,20

*Выборы в региональные парламенты по партспискам.

**Выборы в Госдуму по партспискам.

Источник: ЦИК России.

Что касается парламентской оппозиции, она, по мнению Константина Костина, могла показать и более высокие результаты, так как нынешние социально-экономические условия давали достаточно большое пространство для левой риторики. «Тем не менее мы видим, что партии проседают, теряют своих избирателей»,— отметил политолог.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что внешнеполитические события обеспечили доминирование ЕР в политической повестке. На федеральном уровне партия уверенно заняла нишу поддержки спецоперации, а ее региональные отделения сумели сосредоточиться на местных проблемах. «Граждане сами воспринимают социальное положение спокойно, без экстремальных и чрезвычайных оценок»,— анализирует эксперт прошедшую избирательную кампанию.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что СВО отразилась и на запросах граждан по отношению к губернаторам: «Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайной компетенции и чрезвычайной ответственности, а также наличия стратегии действия». «Полученные результаты даже у губернаторов, которые подтверждают свои полномочия в этом году, выше, чем в прошлый раз. Этот результат консенсуса вокруг фигуры президента и тех ценностей, которые им предложены»,— считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Результаты выборов–2022 — главные цифры

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Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что «экстремальные события (в зоне боевых действий.— “Ъ”) последних дней» и «нервозность радикально настроенной части активистов» не передалась избирателям. «Итоги выборов симметричны тому, что мы видим, глядя на общество»,— заявил политолог. Парламентская оппозиция, по словам господина Виноградова, во многом пропустила этот политический цикл: где-то это было связано с осознанными факторами, где-то с растерянностью. Например, КПРФ, по мнению господина Виноградова, просто не хотела вступать в конфликт с властью и принимать на себя сопутствующие риски.

Итоги прошедшего единого дня голосования могут как укрепить позиции власти, так и ослабить их, говорят эксперты. «Расслабляться не надо… В следующем году выборы уже не будут проходить по модели тихого референдума»,— сказал господин Костин. По его словам, исходя из введенных санкций и экономических прогнозов, тем же губернаторам в следующем году придется показать свое умение адаптироваться к обстоятельствам и удерживать под контролем социальную ситуацию. Кроме того, в этом цикле у власти не было проблем с «рассерженными патриотами» — теми, кто полагает, что Россия недостаточно жестко и последовательно добивается заявленных целей спецоперации: их представителей не было в бюллетенях. В следующем году этот фактор вполне может сказаться на ходе выборов, анализирует господин Костин.

Андрей Винокуров

Фотогалерея

Единый день голосования–2022

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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