Избиратели поддержали главнокомандующего

В понедельник эксперты Фонда развития гражданского общества публично разъяснили причины высоких результатов «Единой России» и кандидатов от власти на этих выборах. По их словам, фактор российской спецоперации на территории Украины фактически превратил выборы в референдум о доверии президенту, тогда как парламентская оппозиция эти выборы фактически пропустила. Однако расслабляться власти не стоит, предостерегают эксперты. В следующем году, по их мнению, таких референдумов уже не будет: на выборы будут влиять последствия санкций и в целом социально-экономическая ситуация, а кроме того, проявить себя могут и «рассерженные патриоты» — те, кому кажется, что Россия недостаточно последовательно и жестко реализует принятые решения в ходе СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «Единой России» итогами прошедших выборов довольны. В понедельник заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов представил результаты расчетов, согласно которым партия в большинстве случаев увеличила свое представительство в заксобраниях и парламентах административных центров.

Теме победы ЕР оказался посвящен круглый стол Фонда развития гражданского общества, прошедший 12 сентября. «Партия "Единая Россия" получила один из лучших результатов в своей истории»,— заявил глава фонда Константин Костин: ЕР взяла порядка 80% мандатов в региональных и местных парламентах. Поясняя причины такого торжества партии власти, все эксперты упомянули российскую специальную военную операцию на Украине. Внешнеполитическая ситуация и информационная повестка, по сути, переформатировали выборы в референдум о доверии власти, сказал господин Костин: голосованием за ЕР и поддержанных ею кандидатов в губернаторы избиратели фактически выражали свою поддержку президенту Путину. В Москве же, полагает эксперт, на высокие результаты власти повлияло одобрение москвичами деятельности мэра столицы Сергея Собянина: «Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии "Единая Россия" и от "Моего района", имели преимущество».

Как «Единая Россия» выступала на последних выборах (%) Выйти из полноэкранного режима 2017* 2021** 2022* Северная Осетия 59,19 71,12 67,88 Удмуртия 63,16 35,63 51,07 Краснодарский край 70,78 60,98 70,81 Пензенская область 68,99 56,22 74,91 Саратовская область 66,84 59,82 59,92 Сахалинская область 44,64 35,73 47,20 Открыть в новом окне *Выборы в региональные парламенты по партспискам. **Выборы в Госдуму по партспискам. Источник: ЦИК России.

Что касается парламентской оппозиции, она, по мнению Константина Костина, могла показать и более высокие результаты, так как нынешние социально-экономические условия давали достаточно большое пространство для левой риторики. «Тем не менее мы видим, что партии проседают, теряют своих избирателей»,— отметил политолог.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что внешнеполитические события обеспечили доминирование ЕР в политической повестке. На федеральном уровне партия уверенно заняла нишу поддержки спецоперации, а ее региональные отделения сумели сосредоточиться на местных проблемах. «Граждане сами воспринимают социальное положение спокойно, без экстремальных и чрезвычайных оценок»,— анализирует эксперт прошедшую избирательную кампанию.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что СВО отразилась и на запросах граждан по отношению к губернаторам: «Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайной компетенции и чрезвычайной ответственности, а также наличия стратегии действия». «Полученные результаты даже у губернаторов, которые подтверждают свои полномочия в этом году, выше, чем в прошлый раз. Этот результат консенсуса вокруг фигуры президента и тех ценностей, которые им предложены»,— считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что «экстремальные события (в зоне боевых действий.— “Ъ”) последних дней» и «нервозность радикально настроенной части активистов» не передалась избирателям. «Итоги выборов симметричны тому, что мы видим, глядя на общество»,— заявил политолог. Парламентская оппозиция, по словам господина Виноградова, во многом пропустила этот политический цикл: где-то это было связано с осознанными факторами, где-то с растерянностью. Например, КПРФ, по мнению господина Виноградова, просто не хотела вступать в конфликт с властью и принимать на себя сопутствующие риски.

Итоги прошедшего единого дня голосования могут как укрепить позиции власти, так и ослабить их, говорят эксперты. «Расслабляться не надо… В следующем году выборы уже не будут проходить по модели тихого референдума»,— сказал господин Костин. По его словам, исходя из введенных санкций и экономических прогнозов, тем же губернаторам в следующем году придется показать свое умение адаптироваться к обстоятельствам и удерживать под контролем социальную ситуацию. Кроме того, в этом цикле у власти не было проблем с «рассерженными патриотами» — теми, кто полагает, что Россия недостаточно жестко и последовательно добивается заявленных целей спецоперации: их представителей не было в бюллетенях. В следующем году этот фактор вполне может сказаться на ходе выборов, анализирует господин Костин.

Андрей Винокуров