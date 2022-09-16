Пивовары не сошлись козлами

Глобальные пивоваренные компании продолжают активно защищать свои бренды на российском рынке. Так, производитель пива «Велкопоповицкий козел» AB InBev Efes начал антимонопольный спор с тверской пивоварней «Афанасий» из-за использования той обозначения «Тверской козел». Эксперты считают, что «Афанасий» таким образом может пытаться продвигать новый продукт за счет конкурента и более известной марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Тверское УФАС приняло заявление российской структуры AB InBev Efes к пивоварне «Афанасий» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, обнаружил “Ъ” в базе актов ФАС. В AB InBev Efes посчитали, что «Афанасий» использовал на упаковке обозначение «Тверской козел» и изображение, сходное с брендами «Велкопоповицкий козел» и Velkopopovicky kozel, которые входят в портфель AB InBev Efes.

AB InBev Efes — крупнейший производитель пива в России, контроль в котором принадлежит турецкой Anadolu Efes. Управляет 11 заводами, портфель брендов включает Spaten, Hoegaarden, «Сибирская корона», «Старый мельник из бочонка», «Клинское» и др. Выручка AB InBev Efes в России в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд руб.

Пивоварня «Афанасий» входит в одноименный холдинг Максима Ларина. Выпускает пиво под брендами «Марочное», «Домашнее», «Ремесленное» и др., а также мясную, молочную и рыбную продукцию. Мощность пивоварни — до 100 млн л в год. Выручка ООО «Частная пивоварня "Афанасий"» в 2021 году выросла на 12%, до 2,9 млрд руб.

Спор касается пивного напитка Nippel, который «Афанасий» выпускает с конца 2021 года. В его описании говорится, что потребитель покупает безалкогольный продукт, а окончательное брожение пива должно происходить в холодильнике за несколько часов. Обозначение «Тверской козел» и изображение козла размещено на этикете Nippel. Рассмотрение дела назначено на 22 сентября.

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев отмечает, что «Велкопоповицкий козел» выпускается в России с 2003 года и приобрел широкую известность у потребителей. По его словам, один из способов прекращения недобросовестной конкуренции — изменение упаковочных материалов продукции «Тверской козел». В «Афанасии» заявили “Ъ”, что козел с давних времен выступает неофициальным символом Твери, а жителей этой местности называют «тверскими козлами». В компании добавили, что у этикеток сравниваемой продукции разные доминирующие элементы, в них использованы разные языки, шрифты, иная композиция и т. д.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что использование этикетки «Тверской козел» похоже на попытку «Афанасия» раскрутить новый продукт за счет конкурента. Как отмечает эксперт, учитывая известность марки Velkopopovicky kozel и масштабную рекламную кампанию бренда, у тверского производителя были все предпосылки ожидать, что у потребителя возникнут нужные для «Афанасия» ассоциации. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что Nippel из-за своих особенностей может сильно отличаться по вкусу от обычного пива, и AB InBev Efes могло усмотреть и угрозу дискредитации своего бренда.

Для тверского производителя это не первый конфликт с международными пивоваренными компаниями из-за брендов. В 2016 году «Афанасий» начал выпускать медовуху под брендом «Охота нашего! Крепкое». Это вызвало противодействие российской структуры Heineken, владеющей пивным брендом «Охота», по иску которой суд запретил «Афанасию» производство указанного продукта. Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных считает, что у AB InBev Efes хорошие шансы получить предписание в отношении ответчика, а для усиления позиции заявителя можно провести соцопрос, демонстрирующий введение потребителей в заблуждение относительно сходства продукции.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин