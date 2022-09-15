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Коммунист пошел в отказ

Лидер списка КПРФ на кубанских выборах сдаст депутатский мандат в знак протеста

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, возглавлявший список КПРФ на выборах в парламент Кубани, решил отказаться от своего мандата в знак протеста против «массовых фальсификаций», которые, по его мнению, имели место в ходе выборов. Впрочем, полностью отказываться от представительства в заксобрании КПРФ не намерена, поэтому мандат лидера списка достанется депутату заксобрания предыдущего созыва Ивану Жилищикову, проигравшему выборы по одномандатному округу. По словам источника “Ъ”, отказ господина Сафронова от мандата в пользу господина Жилищикова был согласован еще на этапе подготовки к выборам. А эксперт считает, что реальной причиной демарша Александра Сафронова стала его ответственность за низкие результаты КПРФ.

Александр Сафронов

Александр Сафронов

Фото: КПРФ

Александр Сафронов

Фото: КПРФ

О намерении отказаться от мандата, полученного по итогам голосования 9–11 сентября, “Ъ” сообщил сам Александр Сафронов. По его словам, такое решение принято им в знак протеста против фальсификаций, имевших место на выборах. «Считаю, что это были не выборы — это было глумление над самой идеей выборов и над теми, кто отстаивал честные выборы. В такой ситуации принял решение отказаться от мандата депутата заксобрания края. Это мой протест против беспредела административного ресурса на псевдовыборах»,— заявил господин Сафронов.

На выборах в законодательное собрание Краснодарского края КПРФ заняла второе место, набрав в голосовании по партспискам 10,76% голосов, что позволяет партии получить два мандата. По сравнению с предыдущими выборами Компартия свой результат немного ухудшила: в 2017 году ее список набрал 11,53%. По одномандатным округам коммунисты не получили в краевом парламенте ни одного места: 41 из 45 мандатов достались «Единой России», два — ЛДПР, по одному — партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) и Партии роста.

12 сентября кубанское отделение КПРФ заявило, что не признает итоги выборов в Краснодарском крае из-за массовых нарушений на участках. На следующий день избирательную кампанию на Кубани раскритиковал на заседании Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Выборы — это прежде всего соперничество кандидатов и полноценный диалог. Там (в Краснодарском крае.— “Ъ”) ни фига не осталось от этого, еще один султанат появился на юге России»,— заявил он. В краевом избиркоме уверяют, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.

В крайизбиркоме “Ъ” сообщили, что документов об отказе Александра Сафронова от мандата к ним пока не поступало. Сам депутат пояснил, что планирует подать их 15 сентября: сейчас он ведет консультации с партийными юристами, так как у краевого отделения КПРФ ранее не было подобной практики. Мандат господина Сафронова должен перейти депутату заксобрания предыдущего созыва Ивану Жилищикову, занимавшему третье место в списке коммунистов на этих выборах. «Если ничего не изменится, он (мандат.— “Ъ”) перейдет Ивану Жилищикову»,— подтвердил Александр Сафронов. По его словам, кандидаты КПРФ не собираются полностью отказываться от представительства в заксобрании, «чтобы не подрывать доверие избирателей».

Господин Жилищиков участвовал в сентябрьских выборах в качестве одномандатника по избирательному округу №1 в Краснодаре, однако со значительным отставанием проиграл кандидату от СРЗП Владиславу Граф-Колеснику: коммунист набрал чуть более 3 тыс. голосов, а эсер — 12,7 тыс.

Между тем осведомленный источник “Ъ” утверждает, что решение о передаче мандата Александром Сафроновым было принято еще на этапе подготовки к выборам. Господин Сафронов возглавлял список просто как более популярная у избирателей фигура, поясняет собеседник “Ъ”.

Руководитель краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев считает, что реальным поводом для отказа лидера списка КПРФ от мандата стали неудовлетворительные результаты партии по итогам голосования. По мнению эксперта, коммунисты в этом году не вели реальной кампании: у них практически не было встреч с избирателями, использовались очень скромные объемы баннерной рекламы, почти не распространялась агитпродукция. Так что Александр Сафронов не идет в заксобрание, поскольку он фактически виноват в «исторически худшем результате КПРФ», резюмирует господин Киселев.

Алексей Белянин, Краснодар

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