Субстанциям ищут субституты

К 2024 году российский рынок лекарств, несмотря на возможное сокращение темпов прироста из-за санкций западных стран, может достигнуть показателя в $35 млрд. Такие расчеты в своей аналитической записке приводят эксперты консалтинговой компании SBS Consulting. По итогам 2021 года, по их оценке, объем российского рынка лекарств составил 1,9 трлн руб. Доля импортной продукции на нем составила 39% в упаковках и 65% в деньгах — значительно меньше, чем несколько лет назад, отмечают авторы доклада. По их оценкам, в 2010–2020 годах более 100 иностранных производителей локализовали производство 400 препаратов на площадках российских компаний. Однако при этом зависимость России от импортного фармацевтического сырья продолжает оставаться высокой и составляет примерно 80%. Большая часть импорта (76%) приходится на Индию и Китай, доля ЕС в нем относительно невелика (20%). В случае ужесточения санкций оно может сказаться именно на поставках сырья — увеличить их стоимость или сделать полностью недоступными для российского рынка. При этом, отмечают авторы доклада, в мире не существует стран, где была бы успешно реализована модель полной локализации фармацевтического сырья — максимальный ее уровень был достигнут в странах с крупным внутренним рынком и глобальными позициями в фарминдустрии, такими как США (68% национального рынка субстанций) и Китай (90%). Среди стран с закрытой экономикой высокого уровня импортозамещения удалось достичь только Ирану (66%).

Как отмечают авторы доклада, факторов у такого успеха несколько — это и трансфер технологий, и низкие затраты за счет эффекта масштаба (Китай), и грамотный протекционизм (Иран). В России, пишут эксперты, несмотря на наличие госпрограммы развития отрасли «Фарма-2020», лекарственных производителей поддерживали скорее отдельными мерами, только частично стимулировавшими развитие сырьевых производств. Реальная локализация выпуска фармсырья в России, считают они, требует дифференцированного подхода и запуска новых мер поддержки, приоритизации субстанций с учетом уровня их переработки — и обеспечения наиболее востребованных из них доступом на внутренний и внешние рынки. Отметим, что Минпромторг должен представить новую версию отраслевой программы развития «Фарма-2030» уже на следующей неделе.

Анастасия Мануйлова