Нефтебазу увели с самого Крыма

Как стало известно “Ъ”, в Преображенском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении акций крупнейшего в Крыму комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ). По версии обвинения, бизнесмен Андрей Гуськов, нанятый в качестве консультанта сделки по приобретению актива стоимостью более 651 млн руб., втайне от нанимателя похитил его акции, переписав их на компанию своей матери. Владелец нефтебазы Владимир Круглов считается деловым партнером известного адвоката Виктора Хмарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В процессе, как уточнили “Ъ” в райсуде, было оглашено обвинительное заключение, господин Гуськов свою вину не признал. Сейчас суд допрашивает свидетелей обвинения. Среди них, по данным “Ъ”, заявлен и адвокат Виктор Хмарин, однокурсник президента Владимира Путина по юрфаку Ленинградского госуниверситета. Адвокат Хмарин и владелец МНТ Владимир Круглов, признанный потерпевшим,— давние деловые партнеры.

Примечательно, что процесс мог начаться еще весной, после того как Пресненский райсуд ограничил защиту обвиняемого в ознакомлении с материалами дела. Однако Мосгорсуд из-за технических недочетов отменил это решение, но райсуд своего мнения не изменил, подтвердив первоначальные выводы, а горсуд на этот раз с ним согласился. Эти перипетии завершились лишь в конце лета.

Расследованием обстоятельств хищения акций МНТ главное следственное управление СКР по Москве занималось с апреля 2021 года. Тогда же Андрей Гуськов был задержан и арестован — мера пресечения с тех пор не менялась. Действия фигуранта были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В материалах дела господин Гуськов фигурирует как неработающий, однако ранее он возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство» (Санкт-Петербург), а в момент ареста был главой совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий.

В деле речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по февраль 2021 года. Следствием установлено, что в начале 2017 года Андрей Гуськов был привлечен бизнесменом Кругловым в качестве консультанта сделки по покупке нефтебазы в Феодосии. В ней может храниться до 250 тыс. тонн топлива, а ее мощности позволяют переваливать до 10 млн тонн нефти в год. В начале 2000-х годов крымскую базу активно использовали российские и украинские бизнесмены для экспорта нефтепродуктов. Однако на фоне расширения и модернизации терминалов на юге России интерес к ней резко упал, так как после объявления независимости Украины ее производственные мощности не обновлялись. После вхождения Крыма в состав РФ база стала частью «Черноморнефтегаза», но ее потенциал использовался лишь в качестве хранилища топлива для полуострова, и сама база стала убыточной.

Стоит отметить, что господин Круглов давно интересовался нефтегазовыми активами, так, согласно данным СПАРК, ему принадлежат компании «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания, которая совместно с японскими концернами Mitsubishi и Marubeni пыталась строить завод по производству метанола стоимостью $1,5 млрд, но сделать это не удалось.

По данным следствия, господин Круглов высказывал желание скрыть свое владение крымским активом из-за опасений попасть под международные санкции. Господин Гуськов заверил его, что, обладая «многолетним опытом управления» и обширными «познаниями в экономике и юриспруденции», он способен решить эту задачу.

Консультант гарантировал заказчику, что выстроенная им схема позволит вначале успешно приобрести, а затем и анонимно управлять крымским активом, сделав публичными лишь нанятых им менеджеров. По словам господина Гуськова, это будут «надежные управленцы», полностью подконтрольные реальному владельцу МНТ и «беспрекословно выполняющие» его указания.

Суть предложенной консультантом схемы сводилась к созданию так называемой матрешки, в основе которой находился закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ), который принадлежал господину Круглову. Сведения о владельцах и пайщиках подобных фондов не публикуются в общедоступных базах, объяснил консультант. Но чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара МНТ, пояснил господин Гуськов, ЗПИКФ должен был приобрести новую компанию, которая, в свою очередь, учредит еще одну фирму, не имеющую отношения к фонду, и выступит покупателем акций нефтебазы.

Господин Круглов план одобрил, выдав его разработчику на накладные расходы 25 млн руб. Тот на эти деньги учредил ЗПИКФ «Долина», управляющую компанию «Меркури Эссет Менеджмент» и приобрел ООО «Торговый дом "Форум"». Последний купил 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"», которое, подав заявку на аукцион по продаже акций нефтебазы, стало 12 декабря 2019 года его победителем, заплатив за 100% акций терминала 651,2 млн руб.

Однако уже 11 февраля 2021 года консультант Гуськов, как считает следствие, втайне от своего работодателя изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи акций МНТ, согласно которому все права собственности на ценные бумаги передавались от АО «Гунас» одноименному ООО — его учредителем выступала уже мать консультанта. Случайно узнав о смене владельца своего актива, Владимир Круглов обратился в правоохранительные органы.

Защита подсудимого ход процесса не комментирует.

Владислав Трифонов