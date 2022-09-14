Умер Владимир Сунгоркин

Вчера на 69-м году жизни скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он родился в Хабаровске, окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Известность пришла к нему в конце 1970-х после серии репортажей со строительства Байкало-Амурской магистрали. В 1997 году он был избран главным редактором «Комсомольской правды» и занимал эту должность до конца жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сунгоркин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Сунгоркин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Сунгоркин смог сохранить «Комсомолку» после распада СССР. Он превратил ее в популярный таблоид c сетью региональных редакций; придумал «толстушку» — объемный пятничный выпуск газеты; одним из первых среди российских СМИ сделал ставку на развитие сайта «Комсомолки» как самостоятельного издания. По словам коллег, господин Сунгоркин «до последнего своего дня оставался неисправимым путешественником» — и скончался во время экспедиции в Приморье. «Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком»,— выразил соболезнования президент Владимир Путин.