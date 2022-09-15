Платить бы рад, расплачиваться тошно

Окончание действие моратория на банкротство 1 октября беспокоит по крайней мере часть бизнеса. Так, ритейлеры просят премьера Михаила Мишустина продлить срок моратория до 1 марта 2023 года, ссылаясь на сложности из-за ухода иностранных поставщиков, удорожания логистики и давления арендодателей. Опасения разделяют обслуживающие недвижимость компании, столкнувшиеся с неплатежами и ростом долгов. Но юристы считают, что продлевать мораторий стоить лишь для самых пострадавших в этот кризис отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео—Эльдорадо» и др.) премьеру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие моратория на банкротство до 1 марта 2023 года и дополнительно разъяснить его применение. В правительстве “Ъ” подтвердили получение обращения.

Мораторий на банкротство, не позволяющий кредиторам принудительно взыскивать долги или инициировать процедуру несостоятельности, введен в апреле как одна из мер поддержки бизнеса во время кризиса. Действие моратория заканчивается 1 октября. Но это, полагает президент АКИТ Артем Соколов, при отсутствии экономической стабилизации грозит волной банкротств. Как сказано в письме АКИТ, ритейл сильно пострадал из-за ухода ряда иностранных поставщиков, резкого роста цен и нарушений в логистике и снижения покупательской способности населения. Для отдельных компаний ситуация остается критической, а содержащиеся в договорах аренды с крупными торгцентрами условия дают возможность для жесткого давления арендодателей, пишет АКИТ. Кроме того, у госорганов нет единой позиции в отношении применения моратория. Так, поясняет в обращении, приставы взыскивают средства со счетов должников, хотя на тех распространяется действие моратория.

Президент сети Baon Ильи Ярошенко считает, что продление моратория может быть актуальным для ритейлеров, столкнувшихся с проблемами с поставками из-за расторжения контрактов некоторыми западными брендами, а также логистическими и финансовыми трудностями. «В нашем сегменте тоже есть марки, отказывающиеся работать с Россией»,— поясняет он.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, напротив, считает, что мораторий на банкротство создал стимулы для жесткости арендаторов. Так, собственники торгцентров не могут взыскать неустойки за простой с иностранных сетей, приостановивших работу в России, говорит он. По мнению господин Ванчугова, лучше вводить точечные меры поддержки, например, субсидии для некоторых компаний. Гендиректор DNA Realty Антон Белых добавляет, что злоупотребления возможны и со стороны ритейлеррв: подчас они просят скидки на аренду помещений, ссылаясь на срывы поставок и падение выручки, хотя фактически подобных проблем у их бизнеса может не быть.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорит, что участники этого рынка не считают мораторий на банкротство значимым механизмом поддержки. Глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова подтверждает, что мораторий не стал востребованной мерой. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, что рестораторы и отельеры не направляли просьб о продлении моратория.

Зато позицию АКИТ поддерживает Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), которая в сентябре также обратилась к господину Мишустину с просьбой о продлении моратория (копия письма есть у “Ъ”). Как пишет АКОН, рост долгов жителей за коммунальные услуги угрожает деятельности ТСЖ, которые не могут сразу покрыть задолженность перед поставщиками.

Руководитель проектов консалтинговой группы РКТ Денис Данилов говорит, что продление моратория может отрицательно отразиться на компаниях, не получающих оплату от должников. А недобросовестные игроки могут вывести имущество, что затруднит будущий процесс взыскания, добавляет он. Арбитражный управляющий Игорь Вирфель согласен, что негативный эффект от отсутствия механизма взыскания средств с должников перевешивает текущие проблемы.

Есть вопросы и к применению моратория есть вопросы, отмечают юристы. По мнению Минюста, под мораторий попадают только лица, в отношении которых поданы и не приняты заявления о банкротстве, а Верховный суд круг лиц не ограничивает, указывает Денис Данилов. Старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова отмечает, что тотальный характер моратория и отсутствие единой позиции о правилах его применения создают больше проблем, поэтому механизм можно было бы продлить только для наиболее пострадавших отраслей.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова