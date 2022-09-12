ГЧП-проекты не заметили кризиса

Рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), как следует из данных Национального центра ГЧП, пока не ощутил влияния расширения санкций. За январь—август состоялось коммерческое закрытие 65 проектов на сумму 234 млрд руб. При этом хотя количество проектов оказалось примерно на уровне прошлого года, общий объем вложений вырос почти вдвое (годом ранее он составлял 120 млрд руб.). Объем частных инвестиций, впрочем, остался на примерно на прошлогоднем уровне — 139 млрд руб. против 134 млрд руб. в 2021-м.

Пик вложений пришелся на январь — тогда инвестиции в два проекта, прошедших коммерческое закрытие, составили решающие для обеспечения прироста общего объема 90,5 млрд руб. Также увеличение показателя объясняется укрупнением самих проектов — по данным центра ГЧП, более половины всех коммерческих закрытий этого года пришлось на капиталоемкие проекты (35 инициатив на сумму 225 млрд руб.).

Как отмечается в обзоре, во многом устойчивость рынка связана с антикризисными послаблениями (возможность изменения существенных условий концессионных соглашений без согласования с антимонопольной службой и пересмотра цены контракта в связи с удорожанием стройматериалов, а также возможность бесконкурсного заключения соглашений в ряде отраслей) и реализацией мер из так называемого «Инфраструктурного меню».

В общей сложности в России сейчас реализуются 3,7 тыс. инфраструктурных ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций в 5,4 трлн руб., из которых 3,9 трлн руб.— частные. По оценкам центра ГЧП, в целом за 2022 год «при активной реализации мер поддержки и стимулирования инвестиций» количество проектов, прошедших коммерческое закрытие, может достигнуть 150, объем вложений в них — 370 млрд руб. Отметим, что в таком случае результаты окажутся хуже прошлогодних, когда коммерческое закрытие прошли более 160 проектов на сумму 516 млрд руб., и даже чуть ниже цифр пандемийного 2020 года, когда речь шла о проектах на 390 млрд руб. В целом, следует из обзора, предпосылки для наращивания портфеля проектов есть: с середины года фиксируется рост числа запущенных инициатив, наращиваются темпы подготовки новых. Так, в июле запущены 36 конкурсных процедур и опубликованы 52 частные инициативы на общую сумму в 202,4 млрд руб., что стало рекордом с начала года.

Евгения Крючкова