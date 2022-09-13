Щупальца коротки

Временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны во вторник проанализировала результаты региональных выборов в России. Сенаторы и общественники пришли к выводу, что избирательная система пережила «беспрецедентные попытки» давления из-за рубежа, но при этом «даже не пошатнулась». Тем не менее они призвали готовиться к вмешательству «щупальцев Госдепа» в «ожидаемые референдумы» на Украине, региональные выборы-2023 и даже в будущую президентскую кампанию, предложив ряд нетривиальных решений, например ввести наказание за порчу бюллетеней.

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Пафосный тон заседанию задал председатель комиссии Андрей Климов, который заявил, что выборы прошли «на фоне острой фазы тотальной гибридной войны так называемого коллективного Запада против нашего Отечества», а целью «недругов» была уже не просто смена власти в РФ, но ее «развал на ряд территорий». Он назвал неслучайным проведение за день до начала голосования «пресловутого Форума друзей европейской России» в Европарламенте, участники которого ратовали за присутствие на выборах иностранных наблюдателей. «Точнее, надзирателей,— уточнил сенатор.— Наше будущее, с точки зрения антироссийских кругов, нам доверять нельзя».

По словам господина Климова, иностранное вмешательство в электоральный процесс проявилось в форме звонков с угрозами членам избиркомов, ложных минирований, незаконной агитации через СМИ-иноагентов, распространения фейков, кибератак и т. п. Но все было тщетно: «государство и общество оказались готовы к подобным вызовам», рапортовал он.

В итоге выборы прошли «спокойной и цивилизованно», обеспечив конституционный принцип народовластия, которому «недругам» стило бы поучиться, резюмировал сенатор.

Следом выступил член Центризбиркома Игорь Борисов, сообщивший, что наши «отдельные политики» в ходе этой кампании «сидели сложа руки», ожидая, что Запад «обеспечит результат на выборах», ведь столько денег тратится на это «безнадежное» вмешательство. По его словам, в период кампании было зафиксировано более 29 тыс. «потенциально опасных воздействий высокой степени критичности» и 94 DDoS-атаки на электронные ресурсы ЦИКа. Но «избирательная система не была взломана и даже не пошатнулась», несмотря на беспрецедентные попытки, победно констатировал господин Борисов.

За минувший год более чем в 2,5 раза выросло число иноагентов, которые формируют превалирующую массу «негативного контента» о выборах, продолжил член ЦИКа. В авангарде «манипуляторного движения», распространяющего «дезинформацию и ложную интерпретацию фактов», стоит «Голос» (включен в реестр иноагентов) с его «картой нарушений», объяснил Игорь Борисов, «с большой долей вероятности можно утверждать, что эта карта полностью модерируется из-за рубежа». Он поблагодарил избирателей, «чьи знания и опыт позволяют отделять зерна от плевел», и выразил уверенность, что и на следующих выборах «общество будет так же токсично воспринимать западные проекты типа "карты нарушений" и им подобные щупальца Госдепа, как и пропаганду нетрадиционных ценностей».

Член Общественной палаты Максим Григорьев рассказал о звучавших в сети призывах атаковать избирательные участки — «в этом прямо участвовали центры психологических спецопераций Украины, они этого не скрывают». Член президентского Совета по правам человека Александр Брод добавил, что в ряде регионов произошла, «возможно, сознательная провокация»: избиратели портили бюллетени и распространяли их фото в социальных сетях (о том, что «порча» обычно выражалась в написании антивоенных лозунгов, член СПЧ деликатно умолчал). Господин Брод нашел нетривиальное решение этой проблемы, предложив законодателям ввести административную ответственность за сознательную порчу бюллетеня и подстрекательство к этому.

Наконец, сенатор Владимир Джабаров назвал ошибочным мнение о том, что раз все прошло штатно, то, значит, «недруги» передумали вмешиваться в суверенные дела России. Напротив, это «мы достойно справились с существующими вызовами», заверил он. «Не сработало и беспрецедентное внешнеполитическое, информационно-пропагандистское, психологическое, военно-техническое и финансово-экономическое давление»,— не без запинки выговорил сенатор. Он подчеркнул, что недружественные страны активизировали финансирование «антироссийских программ», благодаря чему им удалось вдвое увеличить базу подписчиков на «подрывных ресурсах».

Пользуясь случаем, господин Джабаров предвосхитил попытки дискредитировать «ожидаемые референдумы на освобожденных от американского диктата территориях» Украины, а также выборы российского президента в 2024 году. «Очевидно, что нынешняя Россия может быть развалена только изнутри с помощью тех, кто изменил своему Отечеству и стал пешкой в руках наших заморских недругов»,— патетически закончил он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не склонен драматизировать проблему иностранного вмешательства в российские выборы.

Зарубежные критики исходят из стереотипа о том, что вопрос власти в РФ не решается на выборах, и поэтому большого внимания к ним не проявляют, поясняет эксперт.

«Интерес повышается в том случае, если выборы сопровождаются турбулентностью, которой в 2022 году не наблюдалось»,— отмечает он. По мнению господина Виноградова, сторонники тезиса о зарубежном вмешательстве исходят из того, что никаких внутренних противоречий ни в России, ни в странах, где происходят «оранжевые революции», не существует и все конфликты — это проекция внешнего влияния. «Часть приверженцев этого тезиса, возможно, даже искренне верит в него»,— резюмирует политолог.

Андрей Прах