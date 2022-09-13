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Коммерсантъ FM
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Щупальца коротки

Сенаторы и общественники доложили о провале попыток Запада вмешаться в российские выборы

Временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны во вторник проанализировала результаты региональных выборов в России. Сенаторы и общественники пришли к выводу, что избирательная система пережила «беспрецедентные попытки» давления из-за рубежа, но при этом «даже не пошатнулась». Тем не менее они призвали готовиться к вмешательству «щупальцев Госдепа» в «ожидаемые референдумы» на Украине, региональные выборы-2023 и даже в будущую президентскую кампанию, предложив ряд нетривиальных решений, например ввести наказание за порчу бюллетеней.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пафосный тон заседанию задал председатель комиссии Андрей Климов, который заявил, что выборы прошли «на фоне острой фазы тотальной гибридной войны так называемого коллективного Запада против нашего Отечества», а целью «недругов» была уже не просто смена власти в РФ, но ее «развал на ряд территорий». Он назвал неслучайным проведение за день до начала голосования «пресловутого Форума друзей европейской России» в Европарламенте, участники которого ратовали за присутствие на выборах иностранных наблюдателей. «Точнее, надзирателей,— уточнил сенатор.— Наше будущее, с точки зрения антироссийских кругов, нам доверять нельзя».

По словам господина Климова, иностранное вмешательство в электоральный процесс проявилось в форме звонков с угрозами членам избиркомов, ложных минирований, незаконной агитации через СМИ-иноагентов, распространения фейков, кибератак и т. п. Но все было тщетно: «государство и общество оказались готовы к подобным вызовам», рапортовал он.

В итоге выборы прошли «спокойной и цивилизованно», обеспечив конституционный принцип народовластия, которому «недругам» стило бы поучиться, резюмировал сенатор.

Следом выступил член Центризбиркома Игорь Борисов, сообщивший, что наши «отдельные политики» в ходе этой кампании «сидели сложа руки», ожидая, что Запад «обеспечит результат на выборах», ведь столько денег тратится на это «безнадежное» вмешательство. По его словам, в период кампании было зафиксировано более 29 тыс. «потенциально опасных воздействий высокой степени критичности» и 94 DDoS-атаки на электронные ресурсы ЦИКа. Но «избирательная система не была взломана и даже не пошатнулась», несмотря на беспрецедентные попытки, победно констатировал господин Борисов.

Результаты выборов–2022 — главные цифры

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За минувший год более чем в 2,5 раза выросло число иноагентов, которые формируют превалирующую массу «негативного контента» о выборах, продолжил член ЦИКа. В авангарде «манипуляторного движения», распространяющего «дезинформацию и ложную интерпретацию фактов», стоит «Голос» (включен в реестр иноагентов) с его «картой нарушений», объяснил Игорь Борисов, «с большой долей вероятности можно утверждать, что эта карта полностью модерируется из-за рубежа». Он поблагодарил избирателей, «чьи знания и опыт позволяют отделять зерна от плевел», и выразил уверенность, что и на следующих выборах «общество будет так же токсично воспринимать западные проекты типа "карты нарушений" и им подобные щупальца Госдепа, как и пропаганду нетрадиционных ценностей».

Член Общественной палаты Максим Григорьев рассказал о звучавших в сети призывах атаковать избирательные участки — «в этом прямо участвовали центры психологических спецопераций Украины, они этого не скрывают». Член президентского Совета по правам человека Александр Брод добавил, что в ряде регионов произошла, «возможно, сознательная провокация»: избиратели портили бюллетени и распространяли их фото в социальных сетях (о том, что «порча» обычно выражалась в написании антивоенных лозунгов, член СПЧ деликатно умолчал). Господин Брод нашел нетривиальное решение этой проблемы, предложив законодателям ввести административную ответственность за сознательную порчу бюллетеня и подстрекательство к этому.

Эксперты сопоставили успех «Единой России» с ходом спецоперации на Украине

Наконец, сенатор Владимир Джабаров назвал ошибочным мнение о том, что раз все прошло штатно, то, значит, «недруги» передумали вмешиваться в суверенные дела России. Напротив, это «мы достойно справились с существующими вызовами», заверил он. «Не сработало и беспрецедентное внешнеполитическое, информационно-пропагандистское, психологическое, военно-техническое и финансово-экономическое давление»,— не без запинки выговорил сенатор. Он подчеркнул, что недружественные страны активизировали финансирование «антироссийских программ», благодаря чему им удалось вдвое увеличить базу подписчиков на «подрывных ресурсах».

Пользуясь случаем, господин Джабаров предвосхитил попытки дискредитировать «ожидаемые референдумы на освобожденных от американского диктата территориях» Украины, а также выборы российского президента в 2024 году. «Очевидно, что нынешняя Россия может быть развалена только изнутри с помощью тех, кто изменил своему Отечеству и стал пешкой в руках наших заморских недругов»,— патетически закончил он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не склонен драматизировать проблему иностранного вмешательства в российские выборы.

Зарубежные критики исходят из стереотипа о том, что вопрос власти в РФ не решается на выборах, и поэтому большого внимания к ним не проявляют, поясняет эксперт.

«Интерес повышается в том случае, если выборы сопровождаются турбулентностью, которой в 2022 году не наблюдалось»,— отмечает он. По мнению господина Виноградова, сторонники тезиса о зарубежном вмешательстве исходят из того, что никаких внутренних противоречий ни в России, ни в странах, где происходят «оранжевые революции», не существует и все конфликты — это проекция внешнего влияния. «Часть приверженцев этого тезиса, возможно, даже искренне верит в него»,— резюмирует политолог.

Андрей Прах

Фотогалерея

Единый день голосования–2022

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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