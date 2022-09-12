Убийство Шабтая Калмановича оценили сроком

В Мосгорсуде Генпрокуратура в соответствии с вынесенным ранее вердиктом коллегии присяжных запросила максимальные сроки заключения для троих фигурантов уголовного дела об убийстве бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, а также покушении на его водителя. По мнению гособвинения, предполагаемый киллер должен быть осужден пожизненно, его водитель — отправиться в колонию на 25 лет, а их пособник, оперативно прикрывавший группу,— провести на зоне 24 года. Защита, по данным “Ъ”, уже готовит апелляционную жалобу на пока еще не вынесенный приговор суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Белхороев (за решеткой) даже с учетом смягчающих вину обстоятельств заслужил, по мнению обвинения, 25 лет в колонии строгого режима

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Али Белхороев (за решеткой) даже с учетом смягчающих вину обстоятельств заслужил, по мнению обвинения, 25 лет в колонии строгого режима

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На состоявшихся в понедельник завершающих процесс прениях сторон, где обсуждались последствия вынесенного присяжными вердикта, гособвинитель Мария Семененко попросила судью приговорить вероятных пособников убийцы Батыра Тумгоева и Али Белхороева соответственно к 24 и 25 годам колонии строгого режима, а предполагаемого киллера Багаудина Костоева — к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Запрос пожизненного срока, по данным “Ъ”, сложился из 11-летнего срока за разбой, к которому Костоев был приговорен Люблинским райсудом Москвы в 2018 году и который полностью не отбыл.

За покушение на убийство водителя Шабтая Калмановича Петра Туманова, который получил ранения, киллер, считает обвинение, должен отсидеть 12 лет, но этот и первый срок тут же было предложено включить в пожизненное заключение за ликвидацию спортивного функционера.

У Белхороева в отличие от исполнителя Костоева гособвинение нашло смягчающее вину обстоятельство — малолетних детей. Тем не менее и он, считает гособвинение, с учетом срока за грабеж, полученного еще в 2005 году в Санкт-Петербурге, заслуживает внушительного наказания: 19 лет за господина Калмановича и 13 — за его водителя. Итоговый срок получился методом сложения двух других. У Тумгоева также оказались дети, и поэтому более мягкий срок — 18 лет за убийство и 12 за покушение. За истечением срока давности с него было предложено снять обвинение в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), назначив в итоге 24 года лагерей.

Имущественных претензий к подсудимым представители господина Калмановича не заявили, а его водитель в последний момент потребовал взыскать с них 6 млн руб., но по сути ничем не мотивировал свое требование. Поэтому было предложено рассмотреть его иск в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном, Тишинского и Щелковского рынков в столичном регионе Калманович был убит в ноябре 2009 года в центре Москвы, на Смоленской набережной.

Возле Mercedes S500 бизнесмена остановилась серебристая Lada Priora, после чего сидевший в ней киллер Костоев, как решили присяжные, выпустил по пассажиру лимузина 24 пули из пистолета-пулемета.

Все они попали в цель, а две пули, прошедшие навылет, тяжело ранили еще и водителя Туманова.

Разобраться с преступлением сразу не удалось, поскольку сам момент убийства, как выяснилось, никто не видел, дорожные видеокамеры его не зафиксировали, а оружие и автомобиль, которыми пользовались убийцы, бесследно исчезли. Убийство, как выразилась уже в судебном процессе гособвинитель Мария Семененко, «было совершено в условиях неочевидности», однако непрекращающаяся, по ее словам, работа правоохранителей в течение следующих девяти лет, все же дала результаты. Оперативники главного управления угрозыска МВД РФ и центрального аппарата СКР, отработав к 2018 году огромный массив биллинга телефонных соединений, установили, что при подготовке преступления и во время самого покушения преступники использовали две «боевые трубки» — мобильники с SIM-картами, зарегистрированными на подставных лиц. Сопоставив периоды активности «боевых трубок», следствие установило, что они в точности соответствуют времени отключений и выходов в эфир других аппаратов, уже официально зарегистрированных на будущих обвиняемых Тумгоева, Белхороева и Костоева.

«Их причастность к убийству стала так же очевидна, как выпавший минувшей ночью и лежащий на траве снег»,— заявила в процессе гособвинитель Мария Семененко.

Присяжные 13 июля признали фигурантов уголовного дела виновными и не заслуживающими снисхождения.

Адвокат Батыра Тумгоева Руслан Хасанов, в свою очередь, заявил, что его доверитель непричастен к преступлению и попросил суд оправдать его в соответствии с п. 4 ст. 348 УПК РФ. В ней, напомним, говорится, что «обвинительный вердикт коллегии присяжных не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления».

Еще один защитник на процессе, Мурад Мусаев, не смог присутствовать на прениях и получил в связи с этим так называемый технический отказ. Поскольку судья Елена Поспелова готова была перенести заключительные прения из-за отсутствия адвоката Мусаева, его доверитель Али Белхороев отказался от услуг защитника, сообщив при этом, что претензий по существу к господину Мусаеву не имеет и переоформит ранее заключенный с юристом договор.

Запрошенные гособвинением сроки, как пояснили “Ъ” участники процесса, «шокировали» своей суровостью подсудимых и их представителей. По данным близких к защите источников “Ъ”, особых надежд при вынесении судом приговора адвокаты тоже не питают, поэтому заранее готовят жалобы в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Обсуждаться там, вероятно, будут нарушения, допущенные, по версии защиты, при проведении процесса с участием присяжных в Мосгорсуде.

Адвокат Руслан Хасанов пояснил “Ъ”, что в первую очередь защита оспорит выдвинутый гособвинением в судебном процессе мотив убийства Шабтая Калмановича, не соответствующий версии, изложенной в материалах дела. ГСУ СКР, напомним, пришло к выводу о том, что предполагаемые убийцы действовали по найму, предъявив им обвинения по соответствующей ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Установить заказчика преступления и сумму выплаченного гонорара при этом не удалось.

К допущенным в процессе нарушениям защита относит также долгое обсуждение двух паспортов Батыра Тумгоева, выданных ему в Чечне и Ингушетии соответственно на фамилии матери и отца. Как пояснил адвокат Хасанов, уголовное дело о подделке документов по этому поводу не возбуждалось и к обсуждаемому преступлению паспорта не имели отношения, однако сам обнародованный факт настроил коллегию против господина Тумгоева. Наконец, с этой же целью, как полагает защитник, его процессуальные оппоненты подробно изложили присяжным историю возникновения и деятельности религиозного объединения последователей шейха Батала-хаджи Белхороева, к которому отнесли и подсудимых.

Предполагается, что приговор по делу будет вынесен во вторник.

Сергей Машкин, Николай Сергеев