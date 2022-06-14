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Коммерсантъ FM
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Аналог завис в диапазоне

Государство оставит частоты для 5G вещателям

Минцифры еще на год продлит возможность использования радиочастот 175–230 МГц и 470–790 МГц для аналогового ТВ, хотя готовилось выделить их мобильным операторам под развитие нового стандарта связи 5G. Эти частоты востребованы и для развития 4G, а также для обеспечения связью федеральных и региональных трасс, говорят операторы. Они рассчитывают, что продление частот для аналогового ТВ приведет к отсрочке обязательств по покрытию региональных автодорог. Проекты осложняет и дефицит оборудования, отмечают аналитики.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с повесткой заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое запланировано на 27 июня. Подлинность документа подтвердили источники в нескольких операторах связи. Из документа следует, что Минцифры планирует продлить возможность использования радиочастот 175–230 МГц и 470–790 МГц для применения радиопередающих устройств аналогового ТВ на один год, до августа 2023 года. При этом ранее Минцифры хотело передать частоты в диапазоне 694–790 МГц, освободившемся в результате цифровизации эфирного ТВ, мобильным операторам для развития нового стандарта связи 5G. Цифровизация ТВ завершилась в октябре 2019 года.

Формально мобильным операторам уже выделен спектр 720–750 МГц, 761–791 МГц. Дело в том, что в 2011 году ГКРЧ выделила на развитие сетей связи диапазон 800 МГц (790–862 МГц) и поручила Роскомнадзору организовать конкурс на лицензии LTE. Он состоялся в 2012 году, выиграли «Ростелеком» (позже передал свои сотовые активы Tele2), МТС, «МегаФон» и «Вымпелком». По условиям конкурса им выделили 720–750 МГц, 761–791 МГц и 2,5–2,7 ГГЦ.

Но операторы не могут использовать эти частоты, поскольку они заняты передатчиками ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и воздушной радионавигацией. По данным РТРС на ноябрь 2021 года, в работе оставалось 500 аналоговых передатчиков федеральных ТВ-каналов, отключить их планировалось к августу 2022 года. При этом конверсия частот еще не началась, ГКРЧ каждый год продлевает лицензии на 700 МГц аналоговым вещателям. В Минцифры “Ъ” уточнили, что рассматривают возможность продлить частоты в интересах региональных телеканалов: «На развитие 5G это не влияет».

По данным ассоциации GSMA, лицензии на услуги связи в 700 МГц выделены в США, Австралии, Китае, некоторых странах Европы. В Европе это один из основных диапазонов для развития 5G. Но в России в связи с западными санкциями из-за военной операции на Украине развитие направления затормозилось.

Зарубежные вендоры оборудования остановили поставки в страну в марте. В то же время «Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования, в которой фокус делается не на оборудовании 5G, как раньше, а на LTE (см. “Ъ” от 1 июня). После ухода из России зарубежных вендоров встал вопрос обеспечения операторов оборудованием для сетей LTE, объяснял собеседник, знакомый с ситуацией.

В Tele2 сообщили, что мобильным операторам интересен спектр выше 700 МГц и для его использования необходимо освободить частоты от цифровых и аналоговых вещателей. Помимо развития 5G частоты в диапазоне 694–790 МГц уже сейчас можно было бы использовать и для LTE, говорит собеседник “Ъ” в одном из мобильных операторов. По словам другого собеседника, продление частот для аналогового ТВ должно привести к отсрочке обязательств операторов по покрытию региональных автодорог: «Обременения по покрытию федеральных трасс уже перенесли». В «МегаФоне» не ответили “Ъ”, МТС и «Вымпелком» отказались от комментариев.

Диапазон 700 МГц обеспечивает возможность широкого покрытия вне крупных городов с использованием меньшего числа базовых станций и также нужен операторам для развития сетей вдоль федеральных и региональных трасс, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сейчас, по оценке эксперта, мобильной связью покрыто до 70% федеральных трасс, с региональными все гораздо хуже. Но власти, видимо, пока «консервируют» любые проекты по развитию сетей связи из-за дефицита оборудования, допускает Денис Кусков. «Прорыва в этой части не произойдет как минимум до 2025 года»,— считает он.

Юлия Тишина

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