Быстрые платежи затормозили

Национальная система платежных карт (НСПК) завершила подготовку к промышленному внедрению сервиса «СБПэй», с помощью которого можно оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП) бесконтактно через смартфон с NFC. Однако банкам придется потратиться на доработку инфраструктуры приема платежей, на что пока готовы далеко не все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

НСПК протестировала оплату в приложении «СБПэй» по NFC-технологии. Банки—участники СБП и торгово-сервисные предприятия (ТСП) проводят необходимые тестирования для дальнейшего внедрения технологии на своей стороне, сообщили в НСПК: «Технология предполагает варианты устройств для приема платежей с использованием NFC на стороне ТСП. Это могут быть наклейки с NFC-меткой, смартфон продавца или специальный терминал с поддержкой режима NFC-TAG». Для удобства участников рынка НСПК «готовит разъясняющий документ об этом сценарии оплаты, который будет выпущен в ближайшее время», заверили там.

Описанная технология делает платежи через «СБПэй» (если используется терминал с поддержкой режима NFC-TAG и у клиента на смартфоне установлено приложение «СБПэй»), с точки зрения пользователя, похожими на ApplePay или GooglePay: нужно просто поднести смартфон к POS-терминалу и подтвердить оплату на телефоне. Сейчас сервис гораздо менее удобен, он требует получения на кассе QR-кода, с формированием которого пока справляются не все кассиры даже в ТСП, подключивших сервис. Потом нужно открыть банковское приложение в смартфоне, считать код и подтвердить оплату.

Технология бесконтактной оплаты через «СПБэй» более проста и удобна, но требует определенных затрат со стороны банков, так что пока сервис внедрили немногие. По словам директора департамента эквайринга «Русского стандарта» Инны Емельяновой, банк начал подключение только первого партнера — сети АЗС в Казани, планируется внедрить услугу в нескольких торговых сетях в Москве до конца июля. В то же время руководитель Делобанка (группа «Синара») Ирина Кузьмина уверена, что в конце осени или зимой бесконтактная оплата по «СПБэй» станет массово доступна.

Формально к «СБПэй» подключены, судя по его мобильному приложению, 105 банков. Все кредитные организации с универсальной лицензией должны подключиться до 1 июля. ЦБ уже один раз переносил срок и больше этого делать не намерен: «"СБПэй, с одной стороны, позволяет предоставлять гражданам привычный способ оплаты товаров и услуг с помощью смартфона, с другой — существенно сократить издержки бизнеса на прием безналичных платежей. Поэтому мы считаем, что его широкое распространение крайне важно».

Однако для массового внедрения оплаты через «СБПэй» простым касанием смартфона необходимо доработать программное обеспечение (ПО) наиболее популярных типов POS-терминалов. Компании-вендоры, разрабатывающие ПО для них, отмечают интерес со стороны банков к подключению бесконтактной оплаты с помощью «СБПэй», однако он «пока не переходит в практическую плоскость». Как поясняет член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин, бизнес-модель «СБПэй» пока не очевидна для банков, так как технология еще достаточно новая: «Требуется детальный расчет бизнес-модели, целесообразности начала оказания услуг по эквайрингу "СБПэй"».

При этом стоимость доработки имеющейся у банков и ТСП инфраструктуры для подключения нового сервиса не выглядит слишком высокой. Как рассказал “Ъ” источник в одной из компаний-вендоров, речь идет о $8–10 тыс. за модернизацию каждого типа терминальной сети: «Мы вели предварительные переговоры, а теперь банки просто ждут, когда кто-нибудь первый заплатит за доработку POS-терминалов и потом купит готовое решение».

Участники рынка вспоминают, что, когда международные платежные системы (МПС) выводили на рынок новые платежные решения (например, ту же бесконтактную оплату), они платили вендорам напрямую или через банки, а те дорабатывали ПО для всего рынка. Но продвигающие «СБПэй» ЦБ и НСПК, по словам участников рынка, платить за доработку ПО не собираются. «Мы совместно с НСПК и банком "Русский стандарт" прорабатывали универсальный вариант для всех типов POS-терминалов и подготовили работающее решение для одной модели, которую производитель специально кастомизировал для этого проекта»,— поясняет гендиректор INPAS Илья Коробов. Однако в НСПК, по его словам, «решили, что это очень сложно и долго».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева