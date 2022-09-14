Инвестиции пошли как по маслу

У семьи гендиректора и совладельца «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы появились интересы в агробизнесе. Связанная с ним структура покупает комплекс маслозавода в Волгоградской области мощностью переработки до 700 тонн подсолнечника в сутки. Актив отличает удачное расположение вблизи экспортных терминалов и сырьевой базы, но мировые цены на масла снижаются, а внутренний рынок насыщен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ордынская зерновая компания (ОЗК) стала победителем торгов по продаже комплекса маслозавода «Добрый спас» в Волгоградской области, следует из реестра сведений о банкротстве. ОЗК учреждена в марте 2021 года «4А-Инвестментс», по 33,3% которого владеют Софья Липа, Алексей Лебедев и Алексей Белинский через «Темпория Инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Софья Липа может быть дочерью Кирилла Липы, гендиректора и совладельца «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — одного из крупных в РФ производителей железнодорожного подвижного состава. Кирилл Липа сам владел долей в «4А-Инвестментс» в 2021 году.

«Добрый спас» ранее управлялся «Торгсоюзом», признанным банкротом в 2021 году. По собственным данным, завод может перерабатывать 700 тонн подсолнечника в сутки, включает мощности для хранения 15 тыс. тонн семян, 500 тонн масла и 400 тонн жмыха. ОЗК была единственным участником торгов, предложив за актив около 74,7 млн руб.

Алексей Белинский подтвердил “Ъ”, что ОЗК планирует приобрести маслозавод и развивать предприятие. Он отметил, что проект финансирует группа частных инвесторов, интересы которых в АПК связаны с торговлей сельхозпродукцией, переработкой зерновых и масличных. Связаться с другими совладельцами «4А-Инвестментс» “Ъ” не удалось.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что речь идет о крупном заводе, расположенном недалеко от экспортных терминалов и сырьевой базы, а Поволжье — основной регион производства подсолнечника в РФ. Как отмечает господин Сизов, с учетом ограничений на экспорт масличных и рекордного урожая краткосрочно конъюнктура рынка складывается в пользу переработчиков. «Совэкон» прогнозирует урожай подсолнечника в этом в году в России в 16,8 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше, чем годом ранее.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что могут возникнуть сложности со спросом на масло на мировом рынке, а экспорт выступает основным драйвером для отрасли. По его словам, цены на растительные масла в мире в последние недели упали более чем в 1,5 раза. На конец прошлой недели ИКАР оценивал стоимость российского подсолнечного масла в $1,1 тыс. за тонну (FOB). А внутренний рынок уже насыщен, добавляет господин Рылько. «Совэкон» в конце августа сообщал, что на цены на масла в мире влияет высокий ожидаемый урожай масличных, в том числе в РФ, а также снижение закупок растительных масел Китаем. Минсельхоз США (USDA) оценивает экспорт растительных масел из РФ в сезоне 2022/23 года в 5,44 млн тонн против 4,67 млн тонн сезоном ранее.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что текущая конъюнктура вряд ли благоприятствует выходу новых инвесторов на рынок производства подсолнечного масла. Несмотря на рекордный урожай подсолнечника в этом сезоне и значительные переходящие остатки, конкуренция за сырье очень высокая, предупреждает он. По словам господина Мальцева, на этом фоне эффективными могут быть игроки, которые развивают более глубокую переработку, включая продукцию из масла и шрота. Доходность переработчиков подсолнечника остается на уровне нескольких процентов, указывает он.

У другого совладельца ТМХ Искандара Махмудова (занимает 31-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $3,6 млрд) также есть интересы в агробизнесе. Компания «Косминвест», где бизнесмен владеет 50% через ООО «Виолан», на май 2022 года владела около 210 тыс. га сельхозземель, согласно BEFL, что соответствует 26-му месту рейтинга крупнейших латифундистов. Кроме того, связанная с господином Махмудовым компания «Инвестком» выкупила долги крупного производителя риса, овощей, зерна и т. д. «АФГ Националь» и может получить контроль над его активами.

Анатолий Костырев