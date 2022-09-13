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Коммерсантъ FM
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«Наследники» на троне

Вручены премии Emmy

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии Emmy. Лучшим драматическим сериалом во второй раз стали «Наследники» канала НВО, уже получавшие эту награду в 2020 году и лидировавшие по количеству номинаций, а лучшим комедийным — «Тед Лассо» Apple TV+, закрепивший прошлогодний успех. Комментирует Юлия Шагельман.

Успех сериала «Начальная школа “Эбботт”» положил комика-телеведущего Джимми Киммела на обе лопатки

Успех сериала «Начальная школа “Эбботт”» положил комика-телеведущего Джимми Киммела на обе лопатки

Фото: Michael Buckner / Getty Images

Успех сериала «Начальная школа “Эбботт”» положил комика-телеведущего Джимми Киммела на обе лопатки

Фото: Michael Buckner / Getty Images

После короткой встряски из-за пандемии, поставившей на паузу многие заслуженные шоу, но при этом давшей шанс новичкам (среди них в прошлом году был «Тед Лассо», быстро превратившийся из камерного маленького сериала во всенародного любимца), Американская телеакадемия вернулась к своей привычной практике: награждать привычных фаворитов, закрывая глаза на существование всех остальных. Например, в очередной раз остался без наград блестящий проект канала АМС «Лучше звоните Солу», не только не уступающий своему предшественнику «Во все тяжкие», но даже в чем-то его превзошедший. Не говоря уже о множестве новых сериалов, вышедших на стримингах за наградной период. Комик Кинан Томпсон, который вел нынешнюю церемонию, проходившую в лос-анджелесском Microsoft Theater, даже пошутил об этом в своем открывающем монологе: «Сегодня мы чествуем сотни и сотни проектов, которые были созданы в прошлом году, а затем раздаем призы пяти из них».

Сама же церемония в связи с этим была начисто лишена какой-либо интриги, хоть и зафиксировала несколько исторических для премии вех.

Главной из них стала награда за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Ее получил Ли Джон Джэ, сыгравший в суперхите Netflix «Игра в кальмара». Он стал первым азиатом, выигравшим этот приз, и в принципе первым актером, награжденным за роль в неанглоязычном сериале. Всего же южнокорейский триллер об играх на выживание с антикапиталистическим посылом был выдвинут в 14 номинациях и победил в 6 из них. Кроме Ли Джон Джэ, Emmy получили Хван Дон Хёк, за лучшую режиссуру в драматическом сериале, и Ли Ю Ми, ставшая лучшей приглашенной актрисой в этой категории. Ее награда, как и три «технические» (за лучшую работу художника-постановщика, лучшие визуальные эффекты и лучшее выступление каскадеров), были вручены неделей ранее на церемонии Creative Arts Emmy.

Два других памятных достижения: Шерил Ли Ральф стала второй афроамериканкой, получившей Emmy за роль второго плана в комедийном сериале («Начальная школа "Эбботт"»), а Зендея — самой молодой двукратной лауреаткой премии. Она получила вторую статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале — проблемной старшеклассницы Ру в «Эйфории». «Начальную школу "Эбботт"», одного из немногих новичков Emmy, также наградили за лучший сценарий и лучший кастинг среди комедийных сериалов.

Еще одно новое наименование в списках номинантов — «Белый лотос» НВО, который стал лучшим мини-сериалом. Эта злая сатира о гостях и обслуживающем персонале дорогого тропического курорта оказалась лидером по количеству наград. В своей категории она забрала их пять, включая лучшую режиссуру и лучший сценарий для создателя Майкла Уайта и лучшую женскую роль второго плана для Дженнифер Кулидж, известной любителям кино, чьи подростковые годы пришлись на начало 2000-х, как мама Стифлера из «Американского пирога» и сейчас переживающей карьерный ренессанс. Также Emmy получил Мюррей Бартлетт за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, «Белый лотос» победил в пяти «технических» номинациях и, судя по всему, надолго прописался среди любимчиков телеакадемии, ведь, несмотря на статус мини-сериала, его продлили на второй сезон, который выйдет в эфир уже совсем скоро, в октябре.

Однако большинство нынешних лауреатов телеакадемики выбрали из числа своих давних фаворитов.

«Наследники», в прошлом году уступившие главный приз «Короне», триумфально вернулись, получив не только его, но и еще две основные награды в своей категории: за лучшую мужскую роль (Мэттью Макфэдьен) и лучший сценарий (Джесси Армстронг, создатель шоу). Правда, из своих 25 номинаций драма о дисфункциональной семье медиамагната победила всего в четырех, что нельзя назвать сокрушительным успехом.

«Тед Лассо» во втором сезоне слегка просел по сравнению с феноменальным первым, но телеакадемия, судя по всему, так не считает. Сериал снова стал победителем среди комедий, а Джейсон Судейкис и Бретт Голдстин во второй раз были награждены за лучшую мужскую роль первого и второго плана соответственно. Кроме того, флагман «доброго телевидения» получил Emmy за лучшую режиссуру в своей категории (М. Дж. Делани). Премия за лучшую женскую роль в комедийном сериале, тоже второй год подряд, досталась Джин Смарт, сыгравшей стареющую звезду стендапа в «Хитростях» НВО Мах. Однако при всем уважении к этим действительно выдающимся профессионалам своего дела хотелось бы надеяться, что в следующем году мы все-таки увидим среди номинантов и лауреатов большее разнообразие имен и проектов.

Фотогалерея

«Эмми–2022»

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Джейсон Судейкис (слева) получил приз за лучшую мужскую роль в комедийном сериале — за роль в «Теде Лассо»

Джейсон Судейкис (слева) получил приз за лучшую мужскую роль в комедийном сериале — за роль в «Теде Лассо»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Сценарист Джесси Армстронг (с наградой) получил награду за лучший драматический сценарий. Он написал его для сериала «Наследники»

Сценарист Джесси Армстронг (с наградой) получил награду за лучший драматический сценарий. Он написал его для сериала «Наследники»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Ли Джон Джэ получил приз за лучшую мужскую роль — в сериале «Игра в кальмара»

Ли Джон Джэ получил приз за лучшую мужскую роль — в сериале «Игра в кальмара»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

За сериал «Эйфория» Зендая получила приз «Лучшая женская роль в драматическом сериале»

За сериал «Эйфория» Зендая получила приз «Лучшая женская роль в драматическом сериале»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джейсон Судейкис (в центре) на сцене Театра Microsoft в Лос-Анджелесе

Джейсон Судейкис (в центре) на сцене Театра Microsoft в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

М.Дж. Делани получила приз «Лучшая режиссура комедийного сериала» за «Теда Лассо»

М.Дж. Делани получила приз «Лучшая режиссура комедийного сериала» за «Теда Лассо»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джин Смарт получила награду «Лучшая женская роль» за комедийный сериал «Хаки»

Джин Смарт получила награду «Лучшая женская роль» за комедийный сериал «Хаки»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Аманда Сейфрид получила приз в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антология или телефильме» за роль в сериале «Выбывшая»

Аманда Сейфрид получила приз в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антология или телефильме» за роль в сериале «Выбывшая»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Дженнифер Кулидж получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале за роль в «Белом лотосе»

Дженнифер Кулидж получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале за роль в «Белом лотосе»

Фото: Reuters

Шерил Ли Ральф получила награду за лучшую женскую роль второго плана — в комедийном сериале «Начальная школа &quot;Эббот&quot;»

Шерил Ли Ральф получила награду за лучшую женскую роль второго плана — в комедийном сериале «Начальная школа "Эббот"»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

За роль в сериале «Наследники» Мэттью Макфейден получил приз как исполнитель лучшей мужской роли второго плана в драматическом сериале

За роль в сериале «Наследники» Мэттью Макфейден получил приз как исполнитель лучшей мужской роли второго плана в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Мюррэй Бартлетт выиграл приз за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале за игру в «Белом лотосе»

Мюррэй Бартлетт выиграл приз за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале за игру в «Белом лотосе»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джулия Гарнер получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале «Озарк»

Джулия Гарнер получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале «Озарк»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Майкл Китон получил приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме за сериал «Ломка»

Майкл Китон получил приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме за сериал «Ломка»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Телеведущая Опра Уинфри вручает Майклу Китону награду на сцене Театра Microsoft

Телеведущая Опра Уинфри вручает Майклу Китону награду на сцене Театра Microsoft

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

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Джейсон Судейкис (слева) получил приз за лучшую мужскую роль в комедийном сериале — за роль в «Теде Лассо»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Сценарист Джесси Армстронг (с наградой) получил награду за лучший драматический сценарий. Он написал его для сериала «Наследники»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Ли Джон Джэ получил приз за лучшую мужскую роль — в сериале «Игра в кальмара»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

За сериал «Эйфория» Зендая получила приз «Лучшая женская роль в драматическом сериале»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джейсон Судейкис (в центре) на сцене Театра Microsoft в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

М.Дж. Делани получила приз «Лучшая режиссура комедийного сериала» за «Теда Лассо»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джин Смарт получила награду «Лучшая женская роль» за комедийный сериал «Хаки»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Аманда Сейфрид получила приз в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антология или телефильме» за роль в сериале «Выбывшая»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Дженнифер Кулидж получила награду за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале за роль в «Белом лотосе»

Фото: Reuters

Шерил Ли Ральф получила награду за лучшую женскую роль второго плана — в комедийном сериале «Начальная школа "Эббот"»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

За роль в сериале «Наследники» Мэттью Макфейден получил приз как исполнитель лучшей мужской роли второго плана в драматическом сериале

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Мюррэй Бартлетт выиграл приз за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале за игру в «Белом лотосе»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Джулия Гарнер получила награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале «Озарк»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Майкл Китон получил приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме за сериал «Ломка»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Телеведущая Опра Уинфри вручает Майклу Китону награду на сцене Театра Microsoft

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

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  • Газета «Коммерсантъ» №169 от 14.09.2022, стр. 11

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