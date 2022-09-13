«Наследники» на троне

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения наград Американской телевизионной академии Emmy. Лучшим драматическим сериалом во второй раз стали «Наследники» канала НВО, уже получавшие эту награду в 2020 году и лидировавшие по количеству номинаций, а лучшим комедийным — «Тед Лассо» Apple TV+, закрепивший прошлогодний успех. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успех сериала «Начальная школа “Эбботт”» положил комика-телеведущего Джимми Киммела на обе лопатки

Фото: Michael Buckner / Getty Images Успех сериала «Начальная школа “Эбботт”» положил комика-телеведущего Джимми Киммела на обе лопатки

Фото: Michael Buckner / Getty Images

После короткой встряски из-за пандемии, поставившей на паузу многие заслуженные шоу, но при этом давшей шанс новичкам (среди них в прошлом году был «Тед Лассо», быстро превратившийся из камерного маленького сериала во всенародного любимца), Американская телеакадемия вернулась к своей привычной практике: награждать привычных фаворитов, закрывая глаза на существование всех остальных. Например, в очередной раз остался без наград блестящий проект канала АМС «Лучше звоните Солу», не только не уступающий своему предшественнику «Во все тяжкие», но даже в чем-то его превзошедший. Не говоря уже о множестве новых сериалов, вышедших на стримингах за наградной период. Комик Кинан Томпсон, который вел нынешнюю церемонию, проходившую в лос-анджелесском Microsoft Theater, даже пошутил об этом в своем открывающем монологе: «Сегодня мы чествуем сотни и сотни проектов, которые были созданы в прошлом году, а затем раздаем призы пяти из них».

Сама же церемония в связи с этим была начисто лишена какой-либо интриги, хоть и зафиксировала несколько исторических для премии вех.

Главной из них стала награда за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Ее получил Ли Джон Джэ, сыгравший в суперхите Netflix «Игра в кальмара». Он стал первым азиатом, выигравшим этот приз, и в принципе первым актером, награжденным за роль в неанглоязычном сериале. Всего же южнокорейский триллер об играх на выживание с антикапиталистическим посылом был выдвинут в 14 номинациях и победил в 6 из них. Кроме Ли Джон Джэ, Emmy получили Хван Дон Хёк, за лучшую режиссуру в драматическом сериале, и Ли Ю Ми, ставшая лучшей приглашенной актрисой в этой категории. Ее награда, как и три «технические» (за лучшую работу художника-постановщика, лучшие визуальные эффекты и лучшее выступление каскадеров), были вручены неделей ранее на церемонии Creative Arts Emmy.

Два других памятных достижения: Шерил Ли Ральф стала второй афроамериканкой, получившей Emmy за роль второго плана в комедийном сериале («Начальная школа "Эбботт"»), а Зендея — самой молодой двукратной лауреаткой премии. Она получила вторую статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале — проблемной старшеклассницы Ру в «Эйфории». «Начальную школу "Эбботт"», одного из немногих новичков Emmy, также наградили за лучший сценарий и лучший кастинг среди комедийных сериалов.

Еще одно новое наименование в списках номинантов — «Белый лотос» НВО, который стал лучшим мини-сериалом. Эта злая сатира о гостях и обслуживающем персонале дорогого тропического курорта оказалась лидером по количеству наград. В своей категории она забрала их пять, включая лучшую режиссуру и лучший сценарий для создателя Майкла Уайта и лучшую женскую роль второго плана для Дженнифер Кулидж, известной любителям кино, чьи подростковые годы пришлись на начало 2000-х, как мама Стифлера из «Американского пирога» и сейчас переживающей карьерный ренессанс. Также Emmy получил Мюррей Бартлетт за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, «Белый лотос» победил в пяти «технических» номинациях и, судя по всему, надолго прописался среди любимчиков телеакадемии, ведь, несмотря на статус мини-сериала, его продлили на второй сезон, который выйдет в эфир уже совсем скоро, в октябре.

Однако большинство нынешних лауреатов телеакадемики выбрали из числа своих давних фаворитов.

«Наследники», в прошлом году уступившие главный приз «Короне», триумфально вернулись, получив не только его, но и еще две основные награды в своей категории: за лучшую мужскую роль (Мэттью Макфэдьен) и лучший сценарий (Джесси Армстронг, создатель шоу). Правда, из своих 25 номинаций драма о дисфункциональной семье медиамагната победила всего в четырех, что нельзя назвать сокрушительным успехом.

«Тед Лассо» во втором сезоне слегка просел по сравнению с феноменальным первым, но телеакадемия, судя по всему, так не считает. Сериал снова стал победителем среди комедий, а Джейсон Судейкис и Бретт Голдстин во второй раз были награждены за лучшую мужскую роль первого и второго плана соответственно. Кроме того, флагман «доброго телевидения» получил Emmy за лучшую режиссуру в своей категории (М. Дж. Делани). Премия за лучшую женскую роль в комедийном сериале, тоже второй год подряд, досталась Джин Смарт, сыгравшей стареющую звезду стендапа в «Хитростях» НВО Мах. Однако при всем уважении к этим действительно выдающимся профессионалам своего дела хотелось бы надеяться, что в следующем году мы все-таки увидим среди номинантов и лауреатов большее разнообразие имен и проектов.