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Коммерсантъ FM
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Граждане охладели к холодным кошелькам

Спрос на устройства для хранения криптовалют снизился

Интерес россиян к аппаратным (также называемым холодными, то есть на физическом носителе) криптокошелькам, резко взлетевший на фоне начала военных действий на Украине и активной релокации граждан, снижается. Объем продаж устройств на крупнейших маркетплейсах упал почти вдвое, некоторые участники рынка говорят об избытке предложения. Сейчас реализация стимулируется в основном уменьшившейся в несколько раз ценой. Эксперты отмечают, что использование таких криптокошельков имеет смысл в первую очередь, когда речь идет о хранении больших сумм, ожидая восстановления спроса по мере улучшения конъюнктуры рынка криптовалют.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” на рынке рассказали об оверстоке у ритейлеров аппаратных криптокошельков — товара в наличии оказывается больше, чем удается реализовать. Такая ситуация, по словам источника “Ъ”, возникла после из-за взрывного спроса на эти устройства весной, когда Банк России ввел ограничения на перевод валюты.

По подсчетам сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, на Ozon и Wildberries в мае объем продаж достиг рекордного значения в 16,5 млн руб. В августе показатель снизился вдвое, опустившись ниже 8 млн руб. Представитель Ozon рассказал, что продажи аппаратных криптокошельков в штуках выросли более чем в пять раз за первое полугодие 2022 года по сравнению с прошлым годом. Пик спроса, по его словам, пришелся на апрель, в мае и июне спрос стабилизировался, но значительно превышал показатели начала года.

В «М.Видео—Эльдорадо» отметили, что пик продаж был в марте с резким, в разы, ростом относительно прошлого года, во втором и третьем квартале высокий спрос пока сохраняется. В «Ситилинк» отметили, что запустили в продажу криптокошельки Tangem в конце июня 2022 года — пик продаж пришелся на июль, но в настоящее время в компании не наблюдают значительного снижения интереса к данным товарам. В «Яндекс.Маркете» не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты полагают, что холодные криптокошельки имеет смысл покупать лишь для больших сумм. По оценке сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, даже ради $5–15 тыс. «заморачиваться покупкой нет особого смысла».

По словам господина Некрасова, большинству криптопользователей, в том числе новичкам, которые пришли в криптомир после 24 февраля, «вполне достаточно иметь аккаунт на p2p от Binance, закупить там нужное количество стейблкойнов USDT, а затем обменять их обратно на фиат где-нибудь в Грузии».

Большинство производителей криптокошельков на запрос “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер Tangem AG Сергей Харинов подтвердил, что после ажиотажа в марте—апреле началось постепенное снижение спроса на криптокошельки в России, которое продолжилось вплоть до конца июня. По мнению Романа Некрасова, это произошло из-за того, что ЦБ планомерно ослаблял ограничения на трансграничные валютные переводы. Кроме того, «те, кто хотел вывести активы за рубеж, скорее всего, уже это сделали», считает эксперт. Вместе с тем в «М.Видео—Эльдорадо» отмечают, что такие аксессуары зачастую покупают в качестве подарка, что «может позитивно сказаться на динамике спроса в ноябре—декабре».

При этом на объемах торгов сказалось снижение стоимости криптокошельков, как на фоне сокращения спроса, так и на фоне стабилизации курса доллара. По подсчетам Moneyplace, с апреля по сентябрь средние цены на продукцию Safepal упали в три раза, Ledger и Trezor — в два раза, Tangem — на четверть. В настоящее время средние цены составляют 3–8 тыс. руб., тогда как в апреле доходили до 19 тыс. руб. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что на отдельные криптокошельки цены снизились до уровня в два раза меньше.

Важным фактором, повлиявшим на падение спроса именно в российских магазинах, стал случаи с продажей «поломанных устройств, в результате использования которых владельцы потеряли достаточно существенные средства», рассказал исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

Каких-либо ограничений для использования криптокошельков в российском законодательстве не предусмотрено, поскольку сама деятельность с криптовалютой до сих пор не легализована, отметил партнер юридической компании a.t.legal Павел Ганин. Впрочем, если владельцам криптокошельков будет предоставлена возможность для оплаты товаров и услуг, это, несомненно, будет способствовать увеличению спроса на этот продукт, считает он. Несмотря на рост котировок биткойна в последние дни выше $22 тыс., они все еще остаются вблизи минимума с декабря 2020 года. Котировки эфира остаются около $1,7 тыс., тогда как в начале года превышали $3,5 тыс. (см. “Ъ” от 12 сентября). Кроме того, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, восстановления спроса на аппаратные кошельки можно ожидать по мере улучшения конъюнктуры рынка криптовалют, которое может породить новую волну инвесторов в цифровые активы.

Ксения Куликова, Юрий Литвиненко

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