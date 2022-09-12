Криптовалюты вернулись в лето

На выходных котировки ведущих криптовалют оторвались от двух-трехмесячных минимумов, на которых находились в начале сентября, и вернулись к значениям середины августа. Отчасти игру на повышение спровоцировали восстановление фондового рынка США, проявление интереса крупных инвесторов к биткойну, а также приближение ввода в действие нового экономичного алгоритма майнинга для эфира. Впрочем, перспективы рынка виртуальных валют выглядят неустойчиво, в том числе на фоне ожидаемого агрессивного повышения ставок мировыми регуляторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Котировки ведущих криптовалют в выходные дни начали расти после нескольких недель стагнации. По данным coinmarketcap.com, котировки биткойна (BTC) достигали $21,8 тыс.— максимума с 26 августа. За неделю рост составил 9,5%. Эфир (ETH) поднимался в цене до $1,79 тыс., обновив максимум с 19 августа и прибавив за неделю больше 13%. На 6–11% за неделю выросли котировки таких криптовалют, как BNB, XPR, Cardano, Solana, Polkadot, Dogecoin.

Всплеск котировок виртуальных валют эксперты связывают с восстановлением интереса к ним инвесторов на фоне положительной коррекции фондового рынка США. Индекс S&P 500 на минувшей неделе закрылся выше 4 тыс. пунктов, прибавив с середины недели больше 4%. По словам специалиста по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игоря Паня, приток капитала на фондовый рынок может привести к повышению индекса S&P 500 до уровня 4100 пунктов, а возможно, и до 4150 пунктов на предстоящей неделе.

Кроме того, причиной положительного импульса на криптовалютном рынке, по словам CEO сервиса BItOK.org Дмитрия Мачихина, стало «появление сильных покупателей биткойна». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов добавляет, что игроки могли отреагировать на новость о готовности крупнейшего институционального инвестора в биткойн MicroStrategy приобрести BTC еще на сумму до $500 млн. По его словам, «в результате традиционно высокого левериджа (применения заемных средств.— “Ъ”) в секторе разворот сопровождался массовым выносом "коротких" позиций и еще большим отскоком цены». Как считает Дмитрий Мачихин, это «хороший знак, который может катализировать ралли криптовалют длительностью в четыре—шесть недель».

Поддерживает криптовалютный рынок и ожидание введения нового алгоритма майнинга эфира proof-of-stake (PoS). Как отмечает Сергей Суверов, американские регуляторы четко дают приоритет этому механизму, исходя из его гораздо меньшей энергоемкости по сравнению с proof-of-work (PoW). Помимо повышения энергоэффективности и скорости расчетов новый протокол позволяет повысить степень децентрализации.

В дополнение к этому, по словам Игоря Паня, «инвесторам нравится идея возможности зарабатывать на имеющихся ETH по 6% каждый год» благодаря стейкингу (хранение криптовалюты на криптокошельках для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне). Как ожидается, новый алгоритм может быть запущен на наступающей неделе.

Все эти события могут поддержать «бычью» игру на крипторынке. По оценке господина Паня, в предстоящие торговые сессии цена BTC может подняться до $22–22,5 тыс., стоимость ETH — до $1,85–2 тыс. Господин Мачихин настроен более оптимистично, оценивая рост курса биткойна до $30 тыс., эфира — до $2,8–3 тыс.

Тем не менее ситуацию на криптовалютном рынке в более долгосрочной перспективе эксперты пока оценивают менее оптимистично. Игорь Пань даже называет последний взлет котировок криптовалют фондовым термином «отскок дохлой кошки», когда период падения сменяется резким взлетом. По его словам, в пользу «медведей» действует продолжающаяся адаптация к ужесточениям денежно-кредитных политик финансовых регуляторов ведущих стран, которые борются с высокой инфляцией и ростом потребительских цен.

На прошлой неделе президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС «вполне может» поднять в этом месяце ставку на 75 б. п. Сейчас ставка ФРС находится на уровне 2,25–2,5%. Согласно фьючерсам на CME вероятность подъема ставки до 3–3,25% в конце сентября оценивается инвесторам больше чем в 90%. Также в конце минувшей недели ЕЦБ впервые поднял основную ставку рефинансирования сразу на 0,75 п. п., до 1,25%. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о возможном подъеме ставки выше 2%.

Эксперты считают, что с большой вероятностью дно для фондового криптовалютного рынка еще не было достигнуто. «Глобально ничего позитивного для risk-on (ухода в риск.— “Ъ”) активов все еще не виднеется на горизонте»,— считает Дмитрий Мачихин. По словам Сергея Суверова, «в условиях необузданной инфляции нельзя исключить дальнейшее ужесточение риторики ФРС, что может вызвать очередную волну распродаж на рынках высокорисковых активов, к которым относятся и криптовалюты».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин