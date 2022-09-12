Америка хочет тряхнуть старину

Республиканцы обязаны победить на президентских выборах в 2024 году, чтобы спасти страну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Заявление сочли очередным указанием на то, что он намерен вновь участвовать в выборах. Если бывший глава Белого дома действительно решится в третий раз побороться за Овальный кабинет, на момент голосования — 5 ноября 2024 года — ему будет 78 лет. Действующий президент США Джо Байден, которому сейчас 79 лет, уже заявил о планах идти на второй срок. Между тем, как показал недавний опрос CBS News, 73% американцев выступают за введение предельного возраста для назначения на выборные должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как подчеркнул телеканал CNN, разобщенные американцы «сходятся в одном: американские политики слишком стары» (на фото в центре — 79-летний Джо Байден, левее — спикер Палаты представителей 82-летняя Нэнси Пелоси)

Фото: Susan Walsh / AP Как подчеркнул телеканал CNN, разобщенные американцы «сходятся в одном: американские политики слишком стары» (на фото в центре — 79-летний Джо Байден, левее — спикер Палаты представителей 82-летняя Нэнси Пелоси)

Фото: Susan Walsh / AP

Хотя до президентских выборов в США остается еще два года, американскую, да и в целом мировую общественность все больше волнует вопрос, кто станет основным кандидатом от республиканцев и демократов. Как утверждает Белый дом, Джо Байден полон решимости идти на второй срок. В минувшее воскресенье вице-президент США Камала Харрис в интервью NBC News заявила, что глава государства «четко дал понять» о своих намерениях. «Если он выдвинет свою кандидатуру, я с гордостью буду баллотироваться вместе с ним»,— добавила она, с одной стороны, подтвердив намерения господина Байдена, а с другой, фактически допустив, что этого может не произойти.

Другой возможный кандидат — Дональд Трамп — примерно в это же время выступал перед узкой группой единомышленников на обеде в Корнерстоунском институте — консервативном аналитическом центре, основанном экс-министром жилищного строительства и городского развития в администрации Трампа Беном Карсоном. В своей речи бывший президент снова намекнул, что намерен в третий раз побороться за Овальный кабинет. «Мы обязаны выиграть в 2024 году и вернуть себе Белый дом»,— заявил республиканец. По его мнению, только так можно «спасти государство», которое под властью демократов превратилось в «страну третьего мира».

И хотя господин Трамп продолжает всячески намекать на участие в выборах, публично о своем окончательном решении он до сих пор не сообщил.

Пользователи Twitter, как и некоторые СМИ, сочли попавшее в сеть «обеденное» видео ясным подтверждением его президентских амбиций.

Между тем недавний опрос CBS News показал, что 73% американцев считают необходимым ввести предельный возраст для выборных должностей. Установление возрастного лимита поддерживают 71% демократов, 75% республиканцев и 75% независимых избирателей. Любопытно, что меньше всего сторонников подобных ограничений оказалось в группе респондентов от 18 до 29 лет — 68%, а среди людей в категории 65+, напротив, 74% выступили за лимит. Больше всего эта идея нравится избирателям от 30 до 64 лет — 75%.

Около 40% уверены, что возрастной лимит должен быть установлен на отметке 70 лет,

26% предлагают остановиться на 60 годах,

18% — ввести ограничения в 80 лет,

а 8% — в 50 лет.

При этом 2% респондентов зачем-то выступают за ценз в 90 лет.

Как подчеркнул телеканал CNN, хотя представители американской общественности разобщены по очень многим вопросам, «в одном они точно сходятся: американские политики слишком стары». Телеканал напомнил, что средний возраст сенаторов США в начале 2021-го достиг 64,3 года, что сделало нынешний состав Сената старейшим в американской истории. А если пройтись по отдельным персоналиям, то вырисовывается еще более тревожная картина. Так, главе Белого дома сейчас 79 лет, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси — 82 года, лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру — 71 год.

У республиканцев ситуация немногим лучше. Если Дональд Трамп все-таки решит баллотироваться в 2024-м, то на момент голосования — 5 ноября — ему уже исполнится 78 лет.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл 20 февраля отпраздновал 80-летний юбилей. Выбивается из компании разве что 57-летний лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

CNN отмечает, что дискуссия о введении лимита не взята из воздуха, а демонстрирует вполне конкретную проблему. Так, даже соратники Джо Байдена по партии сомневаются в разумности его планов идти на второй срок, ведь в случае новой победы он заступит на президентский пост в возрасте 82 лет (см. “Ъ” от 16 августа). Хотя действующий президент США и так уже вошел в историю Америки как самый пожилой человек, возглавивший Белый дом на первом сроке.

«Подозреваю, что нам нужны новые лидеры по всем направлениям — и у демократов, и у республиканцев. Полагаю, пришло время для нового поколения»,— сказал недавно кандидат от Демократической партии в сенаторы от Огайо Тим Райан, когда его спросили, должен ли господин Байден переизбираться.

Кстати, в ходе кампании-2020 возраст порой становился одним из главных аргументов Дональда Трампа против Джо Байдена.

«Этот парень не соображает. Он не знает, где, черт возьми, находится. Этот парень не знает, что он живой»,— говорил президент Трамп. Господин Байден в ответ заявлял, что находится в отличной форме, и предлагал оппоненту лучше посмотреть на себя. Если оба этих «парня» все-таки снова сойдутся в схватке за Белый дом, то тема возраста наверняка зазвучит еще громче.

Подогревают внимание к проблеме и периодические публикации в СМИ о некогда видных политиках, с возрастом теряющих хватку. Например, в апреле в San Francisco Chronicle вышла большая публикация о 89-летней женщине-сенаторе Диане Файнштайн. Со ссылкой на ее коллег и сотрудников офиса издание сообщило об «умственном упадке» политика и проблемах с памятью. Собеседники отметили, что «она больше не может выполнять должностные обязанности без помощи своих сотрудников, взваливших на себя большую часть работы, которую необходимо выполнять, когда представляешь интересы почти 40 млн жителей Калифорнии». Госпожа Файнштайн в ответ заявила, что «озадачена» таким материалом. Складывать же полномочия, которые истекут только в 2025 году, она не собирается.

В любом случае, отмечает CNN, тема возраста — будь то на уровне президента, Сената или Палаты представителей — конечно, получается щекотливой, но это не значит, что ее не надо обсуждать. «Как ясно показывает опрос CBS, общество сыто по горло таким количеством старых политиков и более чем готово к переменам»,— считает телеканал.

Алексей Забродин