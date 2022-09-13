Цена вопроса

Безусловно, владельцы и руководители бизнеса, в том числе и скрытые бенефициары, в раскрытии которых наша судебная система изрядно преуспела, заинтересованы максимально обезопасить своих близких от последствий, возникших в деле «Амурского продукта». И оно позволяет сформулировать для этого практические рекомендации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кравцова

Фото: Из личного архива Елена Кравцова

Фото: Из личного архива

Оставим за скобками очевидное — недопустимость вывода активов, «рисования» отчетности, прикрытия операций фиктивными сделками. Но судебная практика показывает, что поводом для ответственности могут стать и добросовестные, на взгляд бизнесмена, операции. Предпринимательский риск, невозможность для бенефициара лично отслеживать все сделки — часто это тоже может стать причиной претензий. А с учетом новой практики теперь за это могут ответить и наследники.

Главная сложность для них — получение доказательств, чтобы противостоять кредиторам.

И если сам бизнесмен может вспомнить, где лежат документы, поднять историю переписки, знать, к кому обратиться за дополнительной информацией, то откуда эти сведения у супруги и тем более малолетних детей?

Об этом нужно думать заранее. Прежде всего, документируйте. Наличие работающих систем документооборота, CRM, ERP, фиксация договоренностей в почте поможет восстановить историю сделок, даже если дать личные пояснения уже некому. Особое внимание уделяйте проверке контрагентов и согласованию договоров. Эти процедуры должны быть четко регламентированы, а их результаты — фиксироваться и храниться.

Близкие и доверенные лица должны иметь возможность получить доступ к вашей деловой переписке, документам, информационным системам компании. Установите менеджер паролей. Составьте «цифровое завещание» — конверт с инструкциями, как получить доступ к электронным сервисам, если случится несчастье. Если есть риск корпоративного конфликта — создайте регулярно обновляемую копию документов, рабочей почты и баз данных, которая доступна только вам и не может быть удалена или заблокирована IT-подразделением компании.

И наконец, позаботьтесь о том, чтобы защиту наследников взял на себя квалифицированный и погруженный в ваш бизнес человек, например, семейный юрист. Гражданский кодекс позволяет назначить его исполнителем завещания (душеприказчиком). Объясните юристу, как устроены бизнес-процессы, где хранится информация. В завещании можно оставить и инструкции, как душеприказчик должен голосовать в органах управления компанией до принятия наследства.

Самим наследникам следует воздержаться от поспешных решений и взвешенно оценивать риски. Иногда может быть выгоднее отказаться от наследства вовсе.

За шесть месяцев, которые закон отводит для принятия наследства, надо максимально разобраться, какие «скелеты в шкафу» к нему прилагаются.

Если вы все же стали участником спора, главный совет — будьте процессуально активны. Предъявляйте доказательства, истребуйте отсутствующие, возражайте. Пассивная позиция в надежде, что «они ничего не докажут», часто становится причиной проигрыша таких споров. Нужно также учитывать, что при спорах о субсидиарной ответственности на денежные средства наследников может быть наложен арест — это осложняет привлечение юридической помощи. К сожалению, российское право не предусматривает выделения наследникам защищенных от ареста сумм на юристов. Поэтому в подобной ситуации имеет смысл договариваться о работе юристов только за гонорар успеха по итогам дела.

Елена Кравцова, партнер юридической фирмы ProLegals