ИИ призван на госслужбу

Белый дом передал кураторство темы внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в госсекторе и в отраслях экономики от Аналитического центра при правительстве Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Созданному на базе этого вуза Национальному центру развития искусственного интеллекта при правительстве поставлена задача стать площадкой для отбора ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заняться экспертизой документов о регулировании этой сферы, а также экспертным сопровождением внедрения ИИ в госуправлении и в секторах экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О запуске Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщила пресс-служба Белого дома. Созданная на базе НИУ ВШЭ структура станет одним из инструментов выполнения Национальной стратегии развития ИИ и федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». По замыслу Белого дома, центр станет площадкой для отбора ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, займется мониторингом развития ИИ и экспертизой документов о регулировании этой сферы. Другие поставленные ему задачи — экспертное сопровождение внедрения ИИ в отраслях и госсекторе, а также составление индекса готовности к внедрению этой технологии.

Отметим, что до 31 августа этого года сопровождение федерального проекта и нацстратегии ИИ осуществляло структурное подразделение Аналитического центра (АЦ) при правительстве — Центр экспертизы по реализации федпроекта ИИ (постановление о его создание глава Белого дома Михаил Мишустин подписал в июле прошлого года). По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, речь идет о «следующей итерации развития Центра экспертизы». Возглавит новое подразделение бывший руководитель Центра экспертизы и замглавы АЦ Сергей Наквасин. Бюджетные субсидии «на ИИ» теперь получить НИУ ВШЭ — подготовленные Минэкономики проекты соответствующих постановлений правительства уже размещены на портале regulation.gov.ru.

Как напомнил “Ъ” первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, «Сбер» как центр компетенций по федеральному проекту «Искусственный интеллект» активно взаимодействует с правительством в реализации Национальной стратегии развития ИИ. По его словам, новый центр станет важной площадкой для обсуждения мер господдержки этих технологий и их эффективного использования. Директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк добавил, что «открытие центра позволит консолидировать компетенции в части технологии и отечественных ИИ-решений, а также создаст дополнительные стимулы для распространения этих решений в отраслях и регионах».

Как сообщалось ранее, к октябрю Минэкономики и Минцифры намеревались актуализировать план внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики. Кроме того, в этом году ожидается создание рейтинга федеральных органов власти, отражающего ход внедрения ими в свою деятельность этой технологии. Видимо, после этого схожие инструменты будут применены и к регионам. Пока же, как отмечалось в ранее представленном докладе Центра стратегических разработок на эту тему, решения на основе ИИ для госсектора в российских регионах в значительной степени остаются «абстрактными, малопонятными и отдаленными сущностями, почти не имеющими прикладной ценности для решения текущих задач управления социально-экономической ситуацией» (подробнее см. “Ъ” от 23 мая).

Венера Петрова