Регионы не блещут искусственным интеллектом

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Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для госсектора в регионах в значительной степени остаются «абстрактными, малопонятными и отдаленными сущностями, почти не имеющими прикладной ценности для решения текущих задач управления социально-экономической ситуацией», пишут эксперты Центра стратегических разработок в исследовании «Перспективы и проблемы использования технологий искусственного интеллекта в регионах РФ».

По данным опроса 673 региональных и местных чиновников из 46 субъектов РФ, только 30% респондентов считают, что технологии ИИ уже работают или могут быть внедрены в регионах. 60% опрошенных затруднились оценить возможность их применения, около 10% не видят перспектив для этого в ближайшие пять и более лет. Самым реалистичным опрошенным видится применение ИИ в социальной сфере, в отраслях реальной экономики и в сфере управления. Наименьшие же перспективы — в сфере человеческого капитала (культура и досуг, туризм, молодежная политика, СМИ).

Примечательно, что 45% респондентов не смогли назвать факторы, ограничивающие применение ИИ в регионах. Все же назвавшие их выделили отсутствие финансовых ресурсов, технические и кадровые проблемы, недостаточность нормативной базы. Отмеченные риски — вопросы информационной безопасности, возможные ошибки алгоритмов ИИ, дезадаптация сотрудников из-за изменений характера их труда. По мнению чиновников, уже сегодня готовы к применению в госсекторе технологии ИИ в таких сферах, как распознавание речи, анализ данных, интернет вещей. Наименее же зрелыми названы решения в LegalTech (сервисы для юристов и правовые услуги) и в финтехе.

К группе наиболее продвинутых в плане готовности к применению ИИ регионов эксперты отнесли Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую, Кемеровскую, Тульскую, Самарскую, Калужскую и Сахалинскую области, Приморский край. «Противоречивая готовность» к ИИ — в регионах «старопромышленного технологического уклада» (Курская, Ярославская, Тульская, Пензенская области). Эксперты отметили, что у большинства сибирских регионов сложилось скептическое отношение к ИИ (Омская, Томская, Тюменская, Иркутская области, Алтайский край). При этом Новосибирская и Кемеровская области являются примерами высокой степени использования ИИ в госсекторе.

Венера Петрова