ИИ поставят на скачивание

Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта (ИИ), продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области стоит весьма остро, фиксируют эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ. Между тем ИИ является одной из ключевых технологий, на внедрение которых Белый дом сейчас делает ставку при разворачивании цифровой трансформации системы госуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЦСР уже не рассчитывают, что Запад протянет руку помощи российским разработчикам ИИ-технологий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В ЦСР уже не рассчитывают, что Запад протянет руку помощи российским разработчикам ИИ-технологий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большинство продуктов и технологий ИИ созданы на Западе, напоминают эксперты ЦСР и Центра компетенций НТИ МГУ в своем исследовании. В таких категориях, как системы управления нереляционными базами данных, пакеты прикладных программ для математических вычислений, фреймворки хранения и обработки больших данных, отечественные разработки просто отсутствуют. «Даже в оптимистичном варианте оценка санкционного воздействия близка к границам высокого риска»,— отмечает заместитель руководителя направления «Цифровое развитие» ЦСР Владимир Тютрин.

В качестве решения проблемы эксперты говорят о необходимости создания российской платформы Open Source продуктов (репозитория в рунете), а также публичного реестра технологий разработок в области ИИ. Наполнить отечественное «хранилище» предлагается продуктами и софтом из публичных иностранных репозиториев, в первую очередь находящихся в юрисдикциях, объявивших санкции РФ,— Azure DevOps Services, Bitbucket, GitHub, GitLab, SourceForge. Такой перенос потребует разработки механизма валидации (тестирования) Open Source продуктов на наличие в них зловредного кода из-за появления так называемого протестного ПО, указывают эксперты.

По мнению экспертов, публичный реестр технологий сможет решить проблемы «лоскутного» покрытия информационного поля и сложности поиска информации в разрозненных источниках. Сейчас технологические компании РФ над созданием аналогов решений в области ИИ и в смежных областях работают разобщенно. При этом найденные решения часто остаются нишевыми или вовсе незамеченными, отмечается в исследовании.

Отметим, что по планам властей появление национального репозитория запланировано на декабрь 2022 года, но пока проект соответствующего постановления правительства не принят. Сейчас Минцифры и АНО «Открытый код» формируют требования к такому хранилищу (подробнее см. “Ъ” от 6 августа). Кроме того, в октябре 2021 года правительство утвердило, что следует сделать в ближайшие десять лет для цифровой трансформации госуправления, и одной из ключевых технологий назван как раз ИИ. Сообщалось, что уже в этом году федеральные ведомства предполагается отрейтинговать по степени внедрения ими ИИ в свою деятельность.

Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов отмечает, что условиями для реализации решений с использованием ИИ являются большой объем накопленных данных, пригодных для машинной обработки; алгоритмы, которые реализуют искусственные нейронные сети; программные решения; библиотеки, позволяющие реализовывать эти алгоритмы, а также вычислительные мощности для обработки массива данных. Кроме того, требуется решение кадровых, правовых и этических вопросов, но они в меньшей степени связаны с санкционными рисками. Что же касается вычислительных мощностей, то эксперт не видит предпосылок к их значимому импортозамещению в обозримом будущем. Эта проблема будет являться сдерживающим фактором в цифровизации отраслей, где ее уровень сейчас невысок (например, сельское хозяйство). При этом, по его мнению, в части трансформации госуправления проблема не станет критичной.

Венера Петрова