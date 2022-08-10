ИИ поставят на скачивание

Россия, не являясь лидером в технологии искусственного интеллекта (ИИ), продолжает зависеть от зарубежных разработок, так что в условиях санкций вопрос импортозамещения в этой области стоит весьма остро, фиксируют эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) и Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ. Между тем ИИ является одной из ключевых технологий, на внедрение которых Белый дом сейчас делает ставку при разворачивании цифровой трансформации системы госуправления.
В ЦСР уже не рассчитывают, что Запад протянет руку помощи российским разработчикам ИИ-технологий
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Большинство продуктов и технологий ИИ созданы на Западе, напоминают эксперты ЦСР и Центра компетенций НТИ МГУ в своем исследовании. В таких категориях, как системы управления нереляционными базами данных, пакеты прикладных программ для математических вычислений, фреймворки хранения и обработки больших данных, отечественные разработки просто отсутствуют. «Даже в оптимистичном варианте оценка санкционного воздействия близка к границам высокого риска»,— отмечает заместитель руководителя направления «Цифровое развитие» ЦСР Владимир Тютрин.
В качестве решения проблемы эксперты говорят о необходимости создания российской платформы Open Source продуктов (репозитория в рунете), а также публичного реестра технологий разработок в области ИИ. Наполнить отечественное «хранилище» предлагается продуктами и софтом из публичных иностранных репозиториев, в первую очередь находящихся в юрисдикциях, объявивших санкции РФ,— Azure DevOps Services, Bitbucket, GitHub, GitLab, SourceForge. Такой перенос потребует разработки механизма валидации (тестирования) Open Source продуктов на наличие в них зловредного кода из-за появления так называемого протестного ПО, указывают эксперты.
По мнению экспертов, публичный реестр технологий сможет решить проблемы «лоскутного» покрытия информационного поля и сложности поиска информации в разрозненных источниках. Сейчас технологические компании РФ над созданием аналогов решений в области ИИ и в смежных областях работают разобщенно. При этом найденные решения часто остаются нишевыми или вовсе незамеченными, отмечается в исследовании.
Отметим, что по планам властей появление национального репозитория запланировано на декабрь 2022 года, но пока проект соответствующего постановления правительства не принят. Сейчас Минцифры и АНО «Открытый код» формируют требования к такому хранилищу (подробнее см. “Ъ” от 6 августа). Кроме того, в октябре 2021 года правительство утвердило, что следует сделать в ближайшие десять лет для цифровой трансформации госуправления, и одной из ключевых технологий назван как раз ИИ. Сообщалось, что уже в этом году федеральные ведомства предполагается отрейтинговать по степени внедрения ими ИИ в свою деятельность.
Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов отмечает, что условиями для реализации решений с использованием ИИ являются большой объем накопленных данных, пригодных для машинной обработки; алгоритмы, которые реализуют искусственные нейронные сети; программные решения; библиотеки, позволяющие реализовывать эти алгоритмы, а также вычислительные мощности для обработки массива данных. Кроме того, требуется решение кадровых, правовых и этических вопросов, но они в меньшей степени связаны с санкционными рисками. Что же касается вычислительных мощностей, то эксперт не видит предпосылок к их значимому импортозамещению в обозримом будущем. Эта проблема будет являться сдерживающим фактором в цифровизации отраслей, где ее уровень сейчас невысок (например, сельское хозяйство). При этом, по его мнению, в части трансформации госуправления проблема не станет критичной.