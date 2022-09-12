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Коммерсантъ FM
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Объявления высокого риска

Закон о классифайдах вызывает все больше вопросов

РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах. Инициатива депутата Антона Горелкина, принятая в первом чтении, грозит публичным компаниям потерей капитализации и ограничением в привлечении иностранных инвестиций, в том числе из ЕАЭС, считают в РСПП. Кроме того, из-за ограничений обращения российских бумаг за рубежом такие компании, как HeadHunter, ЦИАН и Ozon, просто не могут исполнить требования. Эксперты считают, что проблему можно решить через допэмиссию или разделение акций на классы с разными правами.

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмами президента РСПП Александра Шохина в адрес премьера Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководителя администрации президента Антона Вайно и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от 8 сентября. Глава РСПП предлагает отказаться от законопроекта депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, принятого 5 июля в первом чтении, либо серьезно доработать его с участием бизнеса. В пресс-службе правительства и РСПП не ответили “Ъ”, в ЦБ отказались от комментариев.

Законопроект вносит изменения в закон «Об информации», которые ограничивают максимальную долю иностранного владения в крупных российских классифайдах 20% от уставного капитала. В категорию попадут ресурсы с ежемесячной аудиторией из России более чем 10 млн. Также классифайды должны будут установить счетчик аудитории, одобренный Роскомнадзором.

В РСПП считают, что изменения несут серьезные риски конкурентоспособности компаний, которые обладают высокой системной значимостью, поскольку ограничивают привлечение инвестиций как на открытом (фондовом) рынке, так и в рамках взаимодействия с финансовыми структурами из дружественных юрисдикций. Крупнейшие сервисы размещения объявлений (ЦИАН, HeadHunter, Ozon, «Яндекс» и др.) — публичные компании, акции и депозитарные расписки которых торгуются на Московской бирже, а также на американских NYSE и NASDAQ. В свободном обращении находится значительная доля их ценных бумаг, часть которых принадлежит иностранным лицам.

Более того, сейчас исполнить требования может быть просто невозможно. После начала военных действий на Украине NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями и депозитарными расписками Yandex N. V., Cian PLC, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC, LSE — бумагами VK Company Ltd DRC. Также международные депозитарно-клиринговые системы прекратили расчеты с Национальным расчетным депозитарием. В результате, подчеркивается в письме РСПП, снижение публичными компаниями доли иностранного владения «в обозримой перспективе будет затруднено».

В HeadHunter согласны с оценкой РСПП, отмечая, что 59,4% акций компании находятся в свободном обращении. В ЦИАН (28% акций в свободном обращении) также поддерживают доводы РСПП. В Ozon уточнили, что крупнейшими держателями акций выступают АФК «Система» (31,8%) и фонд Baring Vostok (31,3%), остальные — в свободном обращении. В VK отказались от комментариев, в «Яндексе» не ответили на запрос.

У всех компаний, кроме «Яндекса», в структуре акционеров присутствует либо существенная доля фондов (Baring Vostok в Ozon, Elbrus Capital в ЦИАН), либо высокий free float, оценить реальные доли иностранцев не представляется возможным, отметила аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгения Нестеренко. По ее мнению, «судя по реакции на сообщения об этом законопроекте», документ направлен не на публичные компании, а на сервис «Авито», принадлежащий фонду Prosus. В «Авито» отказались от комментариев.

В то же время, признает госпожа Нестеренко, выходы из ситуации есть и для публичных компаний: например, они могут провести допэмиссию, чтобы уменьшить доли иностранцев, либо разделить акции на классы с разными правами. По ее словам, речь может идти о введении особой процедуры согласования для доли более 20% или принудительной конвертации бумаг в неголосующие расписки. Именно так, отмечает эксперт, обходится ограничение на иностранное владение в Таиланде.

В РФ уже были прецеденты аналогичных мер. В 2014 году принят закон об ограничениях доли иностранцев в СМИ (до 20%). Тогда «СТС Медиа» пришлось провести делистинг с NASDAQ, 75% были куплены «Национальной Медиа Группой». «Яндекс» изменил структуру владения в 2020 году из-за сходной инициативы того же Антона Горелкина, которую затем отозвали: 49% голосующих акций (класс Б) перешли на особых условиях трасту семьи Аркадия Воложа. При компании был создан Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» и право вето на консолидацию более 10% голосующих акций в одних руках.

Юлия Тишина, Дмитрий Ладыгин, Валерия Лебедева

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