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Коммерсантъ FM
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Льготы берут в лизинг

ГТЛК просит 10 млрд руб. на госпрограмму по электронике

ГТЛК предлагает Минцифры расширить программу льготного лизинга «цифровых активов», в первую очередь электроники и вычислительной техники. Для увеличения «темпов импортозамещения», по мнению компании, нужно еще 10 млрд руб. В лизинговых компаниях подтверждают, что инструмент интересен всем сторонам. Но подчеркивают, что программу нужно расширить на других участников рынка. С этим согласны и производители электроники. Хотя они считают ключевой проблемой лизинга вычислительной техники в основном не дефицит финансирования, а быстрое устаревание самого оборудования, из-за чего срок финансирования получается достаточно коротким.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха главе Минцифры Максуту Шадаеву от 27 июня. Топ-менеджер просит докапитализировать программу льготного лизинга цифровых активов на 10 млрд руб. «для увеличения темпов импортозамещения в российских компаниях и организациях».

В 2022 году реализация программы льготного лизинга цифровых активов (оборудование и ПО) предусматривает заключение сделок всего на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме. Общий потенциал реализации программы до 2024 года в ГТЛК оценивают в 28 млрд руб. нарастающим итогом. В паспорте федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в нацпроект «Цифровая экономика») сейчас речь идет только о 8,6 млрд руб.

«Мы видим, что интерес к программе льготного лизинга есть как у производителей техники, так и у клиентов. Российским компаниям предстоит провести масштабные мероприятия по импортозамещению, льготный лизинг — оптимальный инструмент, который позволит максимально быстро приступить к процессу трансформации без существенного отвлечения капитала»,— сообщили “Ъ” в ГТЛК.

Механизм льготного лизинга цифровых активов был запущен в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Российские компании могут получить отечественную электронику или программное обеспечение в лизинг на льготных условиях (нулевой аванс и субсидированная ставка). Так министерство рассчитывало увеличить объем инвестиций в производство и разработку российских решений.

Оператором программы выступает ГТЛК. В компании говорят, что в 2020–2022 годах по этой программе поставлено 45 тыс. единиц отечественного оборудования. В «Аквариусе» и Yadro (крупнейшие российские поставщики вычислительной техники) воздержались от комментариев.

В Минцифры “Ъ” заявили, что поддерживают все способы стимулирования увеличения доли российского оборудования на рынке: «Лизинг — один из действенных инструментов. В России работает значительное число лизинговых компаний, которые могли бы принять участие в программе». По словам собеседника “Ъ” в правительстве, интерес к включению в программу проявляют и другие игроки кроме ГТЛК, например, «Газпром Лизинг». В последней компании не ответили “Ъ”.

Руководитель комплаенса в «Альфа-Лизинге» Римма Иващук согласна, что механизм субсидирования востребован у лизингополучателей, а список подпадающей под программу техники «желателен к расширению». Госпожа Иващук добавляет, что «Альфа-Лизингу» было бы интересно участие в программе: «Мы придерживаемся прозрачного подхода к размещению госсубсидий с объявлением конкурса для потенциальных лизинговых компаний-участников, понятными критериями, равными условиями и возможностью к участию как минимум для топ-10 крупнейших участников рынка в России».

Собеседник “Ъ” на российском рынке электроники подтверждает, что механизм льготного лизинга вычислительной техники востребован, но пока не развит в достаточной мере: «Одно из препятствий — быстрое устаревание IT-решений в сравнении с обычными объектами лизинга. Сейчас лизинговые договоры в IT-сфере составляют два—пять лет». Он добавляет, что расширению применения механизма может помочь также увеличение числа лизинговых компаний. Даже если условия у них не будут значительно отличаться, уточняет собеседник “Ъ”, это все равно расширит доступность инструмента.

Никита Королев, Полина Трифонова

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