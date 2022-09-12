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Коммерсантъ FM
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Оценка должна быть исправлена

Минюст не будет регистрировать акты министерств без снятия разногласий по ОРВ

Правительство может закрыть возможность регистрации в Минюсте — а значит, и вступления в силу — ведомственных нормативных правовых актов (НПА) без снятия разногласий с Минэкономики по вопросам оценки их регулирующего воздействия (ОРВ). Проект постановления Белого дома об этом опубликован на regulation.gov.ru — таким образом аппарат правительства намерен расширить «блокирующую» роль ОРВ для предотвращения ввода в действие актов, против которых возражают коллеги по правительству или регулируемые отрасли. Это увеличит влияние ответственного за ОРВ Минэкономики в Белом доме и, вероятно, активизирует совершенствование самой процедуры оценки — ранее эксперты обращали внимание на пробелы в ее организации, большинство из них пока сохраняется.

Вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко усиливает контроль за принятием органами власти нормативных актов, несущих риски для экономики и госуправления

Вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко усиливает контроль за принятием органами власти нормативных актов, несущих риски для экономики и госуправления

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко усиливает контроль за принятием органами власти нормативных актов, несущих риски для экономики и госуправления

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минюст опубликовал проект постановления правительства, закрывающий для министерств и ведомств возможность вводить в действие нормативные акты, против которых содержательно возражают их коллеги по Белому дому или субъекты соответствующих отраслей экономики. В правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением правительства №1009 от 13 августа 1997 года, предлагается ввести норму, исключающую проекты, разногласия по которым не урегулированы в процессе согласительных совещаний по вопросам оценки регулирующего воздействия, из перечня документов, которые могут быть подписаны главами министерств и ведомств и зарегистрированы в Минюсте.

Отметим, что до сих пор одной из главных претензий заинтересованных в ОРВ представителей бизнеса и экспертов был «неблокирующий» характер такой оценки — даже при наличии острых возражений такие документы могли вводиться в действие. Ведомствам, возражавшим против таких НПА, была оставлена одна возможность настоять на их правке и после подписания, но для этого нужно было убедить в ее необходимости профильного вице-премьера или правительственную комиссию по информационно-компьютерным технологиям (если речь шла о проектах цифровизации).

Минюст отмечает, что поправки в правила разработаны во исполнение поручения вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко от 22 августа (№ДГ-П36-14033). Отметим, что сам господин Григоренко в интервью “Ъ” 15 марта отмечал, что ОРВ будет развиваться. «Мы хотим, чтобы все участники процесса привыкли к тому, что ОРВ — это объективный факт, от которого невозможно просто отмахнуться. Да, отрицательное заключение не всегда приводит к остановке акта. Но оптимизация не обязательно должна сопровождаться резкими движениями»,— говорил тогда чиновник. В качестве примера такой эволюции чиновник тогда приводил усиление влияния отрицательной ОРВ в комиссии по админреформе.

Как подтвердил вчера источник “Ъ” в Белом доме, нынешний проект Минюста — это часть двухэтапной схемы по превращению ОРВ в механизм, полностью блокирующий неприемлемые для субъектов экономики нормативно-правовые акты. «Сначала эта норма была реализована в рамках реформы контроля и надзора — через правку положения о подкомиссии по контрольно-надзорной деятельности правительственной комиссии по административной реформе, в нее еще осенью 2021 года были введены нормы, которые останавливали принятие законопроектов и проектов постановлений правительства с отрицательной ОРВ. Теперь же эта мера через проект Минюста распространяется на все НПА»,— говорит собеседник “Ъ”. Еще один источник “Ъ” уточняет: критически важно, что замечания в рамках ОРВ к проектам нормативных актов возможны, но «они все должны быть урегулированы с Минэкономики».

Минюст рассчитывает, что норма заработает с 1 января 2023 года. Она существенно увеличит влияние Минэкономики, но и внимание к организации самой процедуры ОРВ и урегулированию разногласий по ее итогам. Отметим, что в опубликованном год назад (см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года) докладе Центра принятия управленческих решений о работе ОРВ аналитики госуправления обнаружили зависимость положительного заключения Минэкономики как от результатов общественного обсуждения, так и от административного веса ведомства-разработчика, а также констатировали обратную зависимость качества подготовки отчетов об ОРВ от их важности и низкую активность министерств в подготовке содержательных материалов для оценки, и, судя по публикациям на портале ОРВ, значительных изменений в этой области за год не произошло.

Олег Сапожков

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