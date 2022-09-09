Из свежей почты

Артем Халиулин, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 174 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 27 тыс. руб.

Артем с первых месяцев отставал в развитии. Лечение не помогало. После курса реабилитации в местном центре сын чуть окреп, начал переворачиваться, отзываться на имя, брать игрушки. С помощью Русфонда мы прошли три курса лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Спасибо большое! Артем научился стоять с поддержкой, ползать, слушает книжки, смотрит мультики, пытается отвечать на вопросы, выучил буквы и цифры. Лечение нужно продолжить, но я не в силах его оплатить. Юлия Просвирнина, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо снизить тонус мышц, увеличить двигательную активность, развить речь мальчика».

Даниил Боров, 14 лет, эпилепсия, состояние после операции на головном мозге, требуется восстановительное лечение. 227 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — еще 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 23 тыс. руб.

В пять месяцев у Дани случился первый приступ судорог. Второй приступ, в год, длился больше часа. А к пяти годам приступы стали постоянными. Обследование выявило у сына поражение левого полушария головного мозга. 8 июня 2022 года в московской клинике сыну провели операцию, во время которой случился отек мозга, и теперь Даня не держит голову, левый глаз не открывается. Речь понимает, но не говорит, мычит. Вернулись судороги. Прошу вас, помогите оплатить лечение в центре «Три сестры»! Оксана Борова, Владимирская область

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мальчику планируется реабилитация по индивидуальной программе — курсы ЛФК, физиотерапии, массажа, занятия с эрготерапевтом, нейропсихологом и логопедом».

Кирилл Игнатов, 10 лет, деформация верхней губы, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 137 280 руб.

Внимание! Цена лечения 315 280 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 110 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 18 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. К году ему провели две операции: зашили губу, устранили расщелину. Зубы росли криво и болели. С 2018 года благодаря помощи Русфонда мы проходим лечение в Москве, в Центре челюстно-лицевой хирургии. Зубы Кирюше вылечили, зубной ряд выровняли, и говорит сын уже более разборчиво, но прикус нарушен, лицо асимметрично. Лечение надо продолжить, и я опять прошу вашей поддержки. Екатерина Игнатова, Липецкая область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется ортодонтическое лечение на обеих челюстях, которое создаст условия для проведения костной пластики альвеолярного отростка».

Эмиль Теймуров, 17 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 140 492 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 314 492 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 24 тыс. руб.

Сын рос здоровым, хорошо учился в школе, любил спорт. А этой весной у него вдруг начались носовые кровотечения, увеличились шейные лимфоузлы, на коже появилась сыпь. Обследование выявило тяжелую форму рака крови, Эмилю назначили химиотерапию. Лечение давалось тяжело, он перенес инсульт. Сейчас сын вышел в ремиссию, но ему необходима пересадка костного мозга, иначе рак может вернуться. Врачи планируют взять трансплантат у старшего брата Эмиля, нужно только проверить, подходит ли он как донор. Но государство генетическое типирование не оплачивает. Пожалуйста, помогите! Джамиля Аллахверанова, Тверская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Эмилю необходима трансплантация костного мозга. Подбор и активацию донора организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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