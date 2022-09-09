Молодым ученым нашли определение

В России продолжает снижаться численность научных кадров: в 2021 году количество занятых в сфере исследований и разработок сократилось на 2,4%, до 663 тыс. человек, сообщили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. На этом фоне Минобрнауки предпринимает новую попытку определить категорию «молодые ученые» и вписать в законодательство нормы об их господдержке. Таким способом в правительстве рассчитывают стимулировать исследования, необходимые для достижения научного и технологического суверенитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2021 году тренд на сокращение научных кадров в РФ продолжился — численность занятых исследованиями и разработками составила 662,7 тыс. человек, что на 2,4% и 8,8% меньше, чем было в 2020 и 2012 годах соответственно, сообщает ИСИЭЗ со ссылкой на данные Росстата. Снижение зафиксировано во всех категориях персонала, кроме техников, на которых приходится менее десятой части всех работников науки. В частности, количество исследователей уменьшилась за год на 1,8%, до 340,1 тыс. человек, вспомогательного персонала — на 3,9%, до 152,1 тыс. человек, прочего персонала — на 4,3%, до 110 тыс. человек.

Объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) вырос в действующих ценах в 2021 году до 1,3 трлн руб. с 1,2 трлн руб. в 2020 году. При этом при пересчете в постоянных ценах 2010 года показатель сократился на 4,9%, до 589 млрд руб. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в 2021 году сократилась до 0,99% с 1,09% ВВП в 2020 году (страна заняла 37-е место в мире по этому показателю). Снижение эксперты объясняют тем, что темпы прироста ВВП (плюс 4,7%) тогда опережали динамику внутренних затрат на ИР. Основным источником финансирования науки в РФ остается государство с долей 67,5% внутренних затрат на ИР, доля бизнеса — 29%. Для сравнения: в США на предпринимателей приходится 66,3% затрат, в Китае — 77,5%, в Японии — 78,3%, в Германии — 64,5%.

Публикация этой статистики ИСИЭЗ совпала с размещением Минобрнауки на портале regulation.gov.ru очередной версии проекта поправок к закону «О науке и государственной научно-технической политике». В проекте дается определение понятию «молодой ученый» и закрепляется право таких научных работников на господдержку (как сказано в пояснительной записке к документу, это должно стимулировать ученых, не имеющих степени кандидата или доктора наук, совершать научные открытия). По замыслу властей, такая поддержка будет стимулировать исследования, необходимые для достижения научного и технологического суверенитета РФ.

Молодыми учеными в поправках предлагается считать не достигших 35 лет сотрудников научных организаций, научно-педагогических работников вузов и организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, а также научных работников иных организаций, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность. При этом отдельные меры господдержки смогут получить научные и научно-педагогические работники и более старшего возраста (до 45 лет), если они обладают степенью доктора наук. Это, как пояснили “Ъ” в Минобрнауки, позволит не ущемить в правах ученых старше 35 лет, претендующих, например, на жилищные сертификаты. Решение о предоставлении мер господдержки молодым ученым могут принимать президент, правительство, региональные органы власти и руководство федеральной территории «Сириус».

Отметим, что в 2020 году Счетная палата отмечала бессистемность и малую эффективность мер поддержки молодых ученых, утверждалось, что у государства нет понимания, сколько средств инвестируется в одного научного работника и каков эффект от такой помощи. Размытость понятия «молодой ученый» приводила к разнице данных Росстата и Минобрнауки об их численности. Разные критерии отнесения исследователей к этой категории необоснованно сужают сейчас круг получателей мер господдержки, пояснили в пресс-службе Минобрнауки. В Счетной палате отметили, что больше определенности появилось после принятия закона о молодежной политике в РФ, который установил единый подход к определению этой возрастной группы в целом.

Венера Петрова