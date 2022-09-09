Задание на лето

Завершающийся на этой неделе летний перерыв в активной работе Госдумы (до конца августа депутаты находились в отпусках, а начало осени провели в регионах) не остановил законотворческий процесс. Свои законопроекты в Думу вносило и правительство, и сами депутаты. Некоторые из их инициатив — как, например, поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений — вызвали заметный общественный резонанс. Но многие летние проекты оппозиции следует скорее расценивать как партийный пиар, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В роли главного субъекта законодательной инициативы летом выступило правительство. Один из его законопроектов обязывает региональных чиновников и депутатов в срок не более пяти дней сообщать в компетентные органы о попытках склонить их к коррупции. Другая инициатива закрепляет за президентом право принимать решения об участии Вооруженных сил в совместных с иностранными государствами мероприятиях в сфере военного сотрудничества, в том числе в учениях и парадах за рубежом. Наконец, кабмин предложил облегчить использование материнского капитала на оплату образования: это можно будет делать без предоставления в Пенсионный фонд договоров об оказании платных услуг.

«Единая Россия» (ЕР) продолжила заботиться об участниках специальной военной операции (СВО) на Украине. Ранее Дума приняла поправки ЕР к закону «О ветеранах», распространившие статус ветерана боевых действий на гражданских лиц, направленных «для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года». Теперь же ЕР внесла поправки о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, в том числе участников СВО. Соавтор законопроекта, секретарь генсовета ЕР и первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что в список граждан, которые могут воспользоваться бесплатным соцобслуживанием, включили также ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. «Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить»,— пояснил сенатор. Он отметил, что власти отдельных регионов сами ввели бесплатное соцобслуживание, но новый проект «сделает эти региональные практики общефедеральным правилом».

Кроме того, единороссы Дмитрий Вяткин, Ольга Тимофеева и Антон Горелкин внесли в Думу законопроект об использовании портала «Госуслуги» для обращения граждан в органы власти.

Наиболее резонансной инициативой думской оппозиции стал законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (сейчас она запрещена только среди несовершеннолетних). Депутаты от КПРФ Нина Останина, Ольга Алимова и Алексей Корниенко, представители «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Яна Лантратова и Николай Бурляев, а также входящий во фракцию ЛДПР лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложили включить «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» в перечень уже запрещенной информации (пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму, пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости и т. п.), а также установить прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы, содержащие соответствующую пропаганду.

При этом группа членов комитета по информполитике во главе с его председателем Александром Хинштейном (ЕР) подготовила, но пока не внесла свой документ, который, по их мнению, носит более всеобъемлющий характер. Депутаты предлагают исправить действующую статью КоАП, распространив запрет «нетрадиционной» пропаганды на граждан всех возрастов и увеличив наказание. Максимальный штраф физлицам возрастет с нынешних 5 тыс. до 100 тыс. руб., должностным лицам — с 50 тыс. до 200 тыс., а при использовании СМИ и интернета им придется заплатить уже до 200 тыс. и до 400 тыс. руб. соответственно. Кроме того, в КоАП предложено добавить две новые статьи: о «пропаганде педофилии» и о распространении среди несовершеннолетних «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения». Проект отправлен на отзыв в правительство, а осенью комитет готов провести его открытое общественное обсуждение.

На защиту «традиционных ценностей» направлен и проект депутатов Лантратовой и Останиной, либерал-демократов Леонида Слуцкого и Бориса Чернышева, а также члена фракции «Новых людей» Дмитрия Певцова. Они хотят распространить действующий запрет на усыновление американцами российских детей на всех граждан «недружественных» стран. «Уже многие годы "коллективный Запад" подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. "Хочешь победить народ — воспитай его детей". Передача наших детей на воспитание в "недружественные" страны — это удар по будущему нации»,— говорится в пояснительной записке.

Впрочем, некоторые западные ценности, по мнению депутатов, все же заслуживают распространения в РФ. Так, Дмитрий Кузнецов (СРЗП) внес законопроект, который призван обеспечить россиян «культурным достоянием всего мира». Он предлагает через суд лицензировать произведения культуры и программное обеспечение, если они стали недоступны в России из-за недружественных действий правообладателя.

Не забыла оппозиция и о «социалке». Например, эсеры во главе со своим лидером Сергеем Мироновым внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям, имеющим детей-школьников и студентов, на приобретение всего необходимого для учебы. «Затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют значительную часть семейного бюджета»,— отмечается в пояснительной записке. А депутаты от ЛДПР предложили ввести ежемесячные выплаты для граждан, занимающихся домашним хозяйством.

Наконец, несколько летних инициатив связано с защитой прав самих политиков. В частности, КПРФ предложила удалять предвыборную агитацию из интернета только по решению суда (сейчас Роскомнадзор вправе заблокировать незаконную агитацию по требованию избиркома) и отменить финансовые отчеты о проведении митингов. А Дмитрий Гусев (СРЗП) внес поправки, обязывающие избиркомы вывешивать на стендах фотографии кандидатов. Отсутствие такого требования «создает почву для того, чтобы на выборах появлялись двойники», уверен эсер.

По мнению политолога Константина Калачева, все, что было внесено летом правительством и ЕР, будет принято Думой — в отличие от оппозиционных инициатив. «Предложение ЛДПР о выплатах домохозяйкам вряд ли найдет поддержку: это просто хорошая тема для перепозиционирования партии и партийного пиара. На 100% получит поддержку предложение ЕР использовать портал "Госуслуги" для обращения в органы власти — власть еще больше приблизится к народу»,— рассуждает эксперт. В целом же из проектов оппозиции, по его оценке, самые большие шансы на поддержку имеют предложения Дмитрия Гусева. А вот проект об усыновлении российских детей гражданами «недружественных» стран перспектив не имеет, уверен господин Калачев. В прошлом году иностранцы усыновили в РФ всего 69 детей, напоминает он: «Тут уже просто нечего регулировать. Чистый популизм».

Ксения Веретенникова