Компьютеры для ЦИКа насчитали пять лет

Как стало известно “Ъ”, прокуратура предложила суду отправить на пятилетние сроки в колонии общего режима сразу четырех бывших топ-менеджеров крупных компаний, в том числе экс-президента ООО «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) Александра Калинина. Обвинение считает доказанным участие бизнесменов в организации картельного сговора при поставке системных блоков Hewlett-Packard для нужд Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Александр Щербак / ТАСС Александр Калинин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Гагаринском суде завершился процесс по уголовному делу о картельном сговоре при поставках оргтехники для нужд ЦИКа. Выступая в прениях сторон, представитель прокуратуры посчитал, что вина всех четырех подсудимых — экс-президента ООО НКК Александра Калинина, вице-президента по стратегическому развитию ГК «Аквариус» Владимира Пискунова, а также совладельцев компаний «Бизнес компьютерс групп» Дмитрия Кувшинникова и «АМИ-Нетворк» Михаила Комарова — в ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб (ч. 2 ст. 178 УК РФ), является доказанной. После этого представитель обвинения попросил суд приговорить каждого из фигурантов к пяти годам заключения, сообщили “Ъ” в райсуде.

Адвокаты бизнесменов, в свою очередь, потребовали вынести оправдательный приговор. По их версии, в деле отсутствует само событие преступления, а если и есть, то причастность к нему подсудимых не доказана. Отметим, что никто из фигурантов своей вины не признает.

Расследованием обстоятельств картельного сговора при поставке оргтехники для ЦИКа занимался следственный департамент МВД, возбудивший уголовное дело 21 мая 2021 года. В его основу легли выводы проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) результатов конкурса на поставку системных блоков, необходимых для функционирования системы ГАС «Выборы». Тендер по их покупке проводился в марте 2016 года, а его победитель — «Бизнес компьютерс групп» — взял на себя обязательство поставить для ЦИКа системные блоки необходимой комплектации на сумму 645,842 млн руб. Оргтехника, которая поставлялась фирмой-победителем, была марки Hewlett-Packard, произведенной в Чехии. Однако 29 апреля того же года в ФАС обратился представитель федерального центра информатизации ЦИКа с заявлением о возможном сговоре между участниками тендера, среди которых помимо победителя были также компании «АМИ-Нетворк» и «дочка» НКК — ГК «Аквариус».

Специалисты ЦИКа обратили внимание на то, что во время торгов снижение начальной максимальной цены контракта составило всего 1%, предположив, что это результат сговора претендентов. Он же, по мнению заявителей, сделал невозможным участие в тендере иных поставщиков и производителей, в том числе российских. А в переписке, изъятой специалистами ФАС в ходе своей проверки, были обнаружены доказательства незаконного соглашения поставщиков. Также из писем выяснилось, что разница между ценой закупки системных блоков и ценой их продажи превысила 406,3 млн руб. А бюджет, согласно подсчетам ФАС, из-за действий участников картеля потерял при закупке 97,9 млн руб.

После возбуждения уголовного дела господа Калинин, Пискунов, Кувшинников и Комаров были задержаны. Всех их следствие сочло участниками незаконного соглашения.

Расследование уголовного дела сопровождалось скандалами. В августе 2021 года оперативники ФСБ, обеспечивающие работу следователей, задержали члена экспертного совета при комитете Госдумы по информатизации Евгения Лифшица.

Как выяснилось во время расследования, господин Лифшиц был соседом по коттеджному поселку Александра Калинина, отбывавшего в нем домашний арест. Узнав об идущем расследовании, господин Лифшиц начал убеждать членов семьи фигуранта, что благодаря его хорошим связям в правоохранительных органах он сможет замять дело. За свои услуги посредник запросил $3 млн, причем $1 млн необходимо было передать ему в ближайшее время, чтобы якобы передать деньги сотрудникам следственного департамента МВД. Однако господин Калинин, узнав о предложении, обратился в ФСБ, и при передаче части денег эксперт был задержан.

Евгению Лифшицу инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое он полностью признал. По приговору Щербинского райсуда Москвы мошенник получил четыре года и шесть месяцев, а также штраф в размере 800 тыс. руб.

Следует отметить, что расследование в 2021 году привело и к крупному корпоративному конфликту в НКК. Часть акционеров утверждала, что господин Калинин нанес компании ущерб в размере почти 1 млрд руб. Стороны долго судились в арбитраже, но потом, как сообщал “Ъ”, договорились о разделе компании. Александр Калинин и его сын Алексей стали владельцами ГК «Аквариус» (сейчас принадлежит ООО «Смарт Технолоджис»), а их бывшие партнеры Евгений Лачков и Леонид Гольденберг оставили за собой остальные активы, в том числе IT-холдинг АО «Группа "Систематика"».

Приговор по делу о поставках системных блоков для системы ГАС «Выборы» планируется вынести на следующей неделе.

Владислав Трифонов