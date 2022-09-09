В море покажутся участки

Минприроды собирается изменить правила предоставления геологоразведочных лицензий в прибрежных акваториях. Сейчас компании могут получать их по так называемому заявительному принципу, но теперь министерство думает над раскрытием перечня запрашиваемых лицензий, что заметно повышает шансы на появление конкурирующих заявок и, соответственно, проведение аукциона. Эксперты допускают, что новый порядок увеличит шансы появления недобросовестных игроков, но считают правильным открытость процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минприроды подготовило проект постановления правительства, согласно которому Роснедра будут публиковать перечень участков в территориальном море и внутренних водах, на которые поступили заявки от недропользователей. Сейчас компания может получить участок по заявкам, которые подаются в два окна — с декабря по январь и в июне—июле. О том, что заявка подана, публично становится известно только в тот момент, когда Роснедра выдают ей лицензию. Теперь, согласно проекту, перечень заявок будет публиковаться на сайте Роснедр два раза в год.

В Минприроды заявили “Ъ”, что готовят корректировку действующих правил предоставления участков недр, расположенных в морских акваториях. «Так, изучается вопрос предварительного раскрытия информации о поступивших заявках. Если в отношении такого участка заинтересованность проявят сразу несколько компаний, он будет предлагаться к продаже с аукциона»,— сообщили в министерстве.

Сейчас Роснедра публикуют перечень участков, которые государство предлагает для проведения аукционов на недра. Если для заявок на геологическое изучение в морских акваториях будет действовать такой же подход, это повышает шансы, что на один участок будет подано больше одной заявки. Тогда, согласно правилам, должен проводиться аукцион. Пока таких прецедентов не было. Заявки на участки поступали от ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и структур Игоря Юсуфова, но на практике они столкнулись c серьезной волокитой в согласовании, и ЛУКОЙЛ пока не смог получить ни одной лицензии.

Инициатором изменения правила предоставления участков в территориальном море и внутренних водах является вице-премьер Виктория Абрамченко, которая поручила Роснедрам и Минприроды «уточнить процедуры в целях повышения прозрачности предоставления права пользования участками» (см. “Ъ” от 8 августа). Частные компании получили возможность получить лицензии на такие участки по заявительному принципу только после утверждения соответствующих правил в конце 2020 года. Прежде морские участки в Арктике, считающиеся шельфовыми, предоставлялись только госкомпаниям, а прибрежные участки, формально не относящиеся к шельфу, из-за несовершенства законодательства правительство не разыгрывало между частными игроками. Исключением был НОВАТЭК, которому правительство присуждало лицензии в Обской губе для реализации СПГ-проектов.

Некоторые собеседники “Ъ” опасаются, что раскрытие заявок повысит шансы на появление недобросовестных игроков, которые могут спровоцировать проведение аукциона и повысить цену на лицензию, хотя в реальности сами не заинтересованы в ее получении. Кроме того, публикация заявки может привлечь к данному участку внимание госкомпаний, у которых значительно больше финансовых ресурсов, считает один из источников “Ъ”.

Участие недобросовестных компаний исключить нельзя, но в целом решение Минприроды правильное, так как открытость процесса повысит его привлекательность, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев, заключая, что «для оценки недобросовестности участников и соответствующих решений существуют другие ведомства».

Дмитрий Козлов