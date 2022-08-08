Лицензии прозрачной воды

Правительство задумалось над прозрачностью заявительного принципа получения недропользователями участков недр во внутренних водах и территориальном море. Как стало известно “Ъ”, Минприроды хочет раскрывать заявки на такие участки, чтобы вызвать интерес к ним со стороны других участников и увеличить шансы выхода на аукцион. Это может осложнить получение лицензий частными компаниями, но увеличить число аукционов. Эксперты считают, что предлагаемые исправления стоит распространить не только на нефтегазовую отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует недропользование) поручила Минприроды и Роснедрам до 15 сентября скорректировать правила предоставления участков недр во внутренних водах и территориальном море (12 миль от берега). Сейчас такие участки предоставляются для геологоразведки по заявкам недропользователей без проведения аукциона. Госпожа Абрамченко в своем поручении (копия есть у “Ъ”) попросила профильные ведомства «уточнить соответствующие процедуры в целях повышения прозрачности предоставления права пользования участками».

Несмотря на то что такие участки не являются шельфовыми (претендовать на шельф могут только госкомпании), четких правил их предоставления не существовало до сентября 2020 года. С этого момента частные компании получили возможность претендовать на участки во внутренних и территориальных водах. Заявки подаются в декабре—январе и июне—июле. Лицензиями на такие участки заинтересовались структуры фонда «Энергия» экс-главы Минэнерго Игоря Юсуфова, ЛУКОЙЛ и государственная «Газпром нефть».

В Минприроды заявили “Ъ”, что совместно с Роснедрами приступили к корректировке правил и готовят соответствующий акт. Действующий «заявительный» порядок предусматривает возможность получения участка недр из сформированного правительством перечня без раскрытия такой информации, поясняют в министерстве. Если запрашиваемый участок пересекается с другим участком, Роснедра организуют согласительное совещание для корректировки границ таких участков, а если стороны не приходят к согласию, ведомство возвращает заявки и проводит аукцион на пользование участком недр. По словам ведомства, прорабатывается несколько вариантов корректировки порядка. Так, изучается вопрос предварительного раскрытия информации о поступивших заявках. «Планируется, что информация о поданных компаниями заявках будет публиковаться в открытых источниках,— заявляют в Минприроды.— Если в отношении такого участка заинтересованность проявят сразу несколько компаний, он будет предлагаться к продаже с аукциона». В секретариате госпожи Абрамченко не ответили “Ъ”.

На практике, как сообщал “Ъ”, получить такие лицензии не так просто. Первые лицензии на участки во внутренних водах частным компаниям присудили лишь в конце июня этого года: структурам «Энергии» одобрили участки Усть-Обский-2, 3, 4 и Байдарацкий в Карском море спустя более чем полтора года после подачи заявки. ЛУКОЙЛ же, который в январе 2021 года направил заявку на участок Надежда на Балтике, столкнулся с серьезными трудностями в получении. Компания, являющаяся единственным недропользователем на Балтике, пыталась доказать, что освоение Надежды не нанесет экологический ущерб нацпарку «Куршская коса». В марте этого года ЛУКОЙЛ, по данным “Ъ”, направлял обращение Виктории Абрамченко, где заверял вице-премьера в готовности обеспечить экологическую безопасность, но решение о выдачи лицензии так и не было принято. Раскрытие факта заявки, с одной стороны, повышает вероятность аукциона, говорит источник “Ъ” в отрасли, с другой — в случае его объявления снижает шансы на получение лицензии небольшим компаниям, которые имеют меньше финансовых ресурсов. Кроме того, учитывая длинные сроки получения морских лицензий, они могут еще больше вырасти.

Разумно размещать информацию о поступивших заявках — и не только по акваториям, и не только по нефти и газу, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Это усилит конкуренцию компаний и увеличит число аукционов, а соответственно, поступления в бюджет. Важно, чтобы процедура была полностью «прозрачной» и не было адресной выдачи — когда увидевшая стороннюю заявку компания будет пробивать передачу именно ей, ссылаясь на свою исключительность, подчеркивает эксперт.

Дмитрий Козлов