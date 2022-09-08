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Коммерсантъ FM
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Бедность недосчиталась россиян

Ее показатель снизился до 12,1% населения

По данным Росстата, во втором квартале число бедных в России снизилось до 17,6 млн человек, 12,1% численности населения. К этому, по оценке ведомства, привело внедрение правительством новых мер поддержки бедных семей с детьми и повышение на 10% прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пенсий. В третьем квартале, по оценкам экспертов, возможно дальнейшее снижение бедности, но уже в 2023 году оно может потребовать, например, дополнительного повышения МРОТ.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2022 года уровень бедности в РФ снизился, сообщил Росстат. По оценке ведомства, в апреле—июне этого года в стране насчитывалось 17,6 млн человек с доходами ниже границы бедности, на 3,3 млн человек меньше, чем в первом квартале 2022 года, и на 600 тыс. человек, чем во втором квартале 2021-го. Бедные во втором квартале составляли 12,1% жителей страны — это на 2,2 процентного пункта (п. п.) и 0,4 п. п. ниже, чем в первом квартале 2022 года и во втором 2021-го соответственно. Для расчета числа и доли бедных Росстат использовал параметр «граница бедности», утвержденный правительством в конце 2021 года. Он соответствует стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции: по итогам второго квартала 2022 года это 13,8 тыс. руб. (см. “Ъ” от 24 сентября 2020 года).

Как пояснили в пресс-службе Росстата, в первую очередь снижение числа бедных в РФ связано с ростом объемов соцподдержки. Так, за апрель—июнь денежные доходы населения составили 19,4 трлн руб., и 21,2% этой суммы пришлось на соцвыплаты (4,1 трлн руб.). По сравнению со вторым кварталом 2021 года их доля в структуре доходов населения выросла на 0,9 п. п., или 0,7 трлн руб., а по сравнению с первым кварталом этого года — на 1,2 п. п., увеличившись на 948,4 млрд руб. Рост соцвыплат, напомним, обусловлен повышением прожиточного минимума, МРОТ и пенсии для неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Также с апреля правительство начало выплачивать малоимущим семьям пособие на детей от 8 до 17 лет.

Как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, снижение числа бедных во втором квартале по сравнению с первым было ожидаемо и связано с сезонностью. Сокращение же его по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по его словам, связано с расширением числа получателей пособий — и положительный эффект от этого будет виден и в третьем квартале этого года. «Еще одним фактором снижения бедности этой осенью может стать индексация зарплат бюджетников. Впрочем, уже к концу года бедность в РФ может снова вырасти, если предприятия начнут, увольняя работников, сокращать зарплаты оставшимся из-за внешнеэкономического давления»,— отмечает он. При этом, по мнению проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, хотя внедрение адресных пособий для помощи бедным семьям — выплат на детей или соцконтрактов — действительно помогло снизить бедность, потенциал этих инструментов практически исчерпан. «То снижение бедности, которое мы можем увидеть в третьем квартале, произойдет в основном из-за повышения пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ работающим»,— отмечает она. По словам эксперта, для дальнейшего сокращения числа бедных в стране правительству придется искать новые инструменты. Наилучшим, если безработица останется относительно низкой, было бы повышение МРОТ опережающим темпом, до 150% прожиточного минимума (подробнее см. «Ъ-Онлайн» от 27 августа). «Другой способ сокращения числа низкооплачиваемых рабочих мест — формирование, напротив, высокопроизводительных рабочих мест с помощью государственных инфраструктурных проектов — является более сложным с точки зрения управления»,— отмечает она.

Анастасия Мануйлова

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