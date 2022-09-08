Жесткая лицензура

Как выяснил “Ъ”, мнения участников рынка о необходимости «принудительного лицензирования», то есть фактически использования без разрешения правообладателя, контента из «недружественных» стран резко разошлись. Кинотеатры поддержали внесенный летом в Госдуму законопроект, который дает им шанс избежать полного краха. Книгоиздатели также заинтересованы, но настаивают на формализации процесса через реестр и аукционы. Однако онлайн-кинотеатры уверены, что инициатива разрушит «всю российскою креативную индустрию». Зато, возражает автор законопроекта, будет защищено «конституционное право народа на культурные ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Megogo и др.) и Российский книжный союз (РКС; объединяет крупнейшие издательства) отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран, рассказали “Ъ” в объединениях. Речь идет о документе, внесенном депутатом от «Справедливой России» Андреем Кузнецовым (см. “Ъ” от 19 августа). По нему российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже.

Глава АВК Алексей Воронков рассказал “Ъ”, что ассоциация поддерживает проект: «Он позволит кинотеатрам продолжить работу: большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы». Также господин Воронков утверждает, что иностранные студии будут рады поставлять контент в обход санкций через посредников по аналогии с параллельным импортом. «Мы обсуждаем технические детали, связанные, например, с предоставлением монтажного листа Госфильмофонду и получением прокатных удостоверений»,— уточнил Алексей Воронков. По его словам, предлагается в целом ускорить процесс получения прав на фильмы, чтобы избегать утечек пиратам.

По словам члена комитета по цифровой трансформации РКС Максима Рябыко, издатели тоже законопроект поддерживают под угрозой того, что около половины зарубежных партнеров не готовы продлевать контракты: «В отрасли есть те, кто готов воспользоваться принудительными лицензиями».

В то же время издатели обеспокоены, что не учтены особенности прав в разных отраслях. РКС, в частности, предлагает создать «прозрачный механизм распределения неисключительных прав» — например, организовывать аукционы и создать реестр. «Нужно также исключить риск возникновения ситуаций, когда, например, крупный игрок с большими ресурсами покупает права на электронную книгу, а другие издатели не смогут потом купить права на нее на бумагу»,— добавил Максим Рябыко.

Резко против инициативы выступают онлайн-кинотеатры. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин уверен, что проект противоречит нормам и в целом логике Гражданского кодекса РФ, не говоря уже о нарушении международных соглашений, серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть: «Его реализация будет иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии». По словам Алексея Бырдина, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.

«Главная цель — обеспечить народу конституционное право на доступ к культурным ценностям и поддержать нашу экономику,— заявил “Ъ” Андрей Кузнецов, заверив, что учтет особенности каждой отрасли.— Противодействие исходит от предпринимателей, для которых важны не интересы народа или отечественной экономики, а лишь бы не расстроить владельцев прав из недружественных стран».

Законодательная власть стремится решить проблемы в интересах потребителя и государства, уточняет логику в более сдержанных терминах управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: сворачивание, например, кинопроката несет риски снижения доходов бюджета. Позицию онлайн-кинотеатров, добавляет он, тоже можно понять: ряду сервисов удается получать права на высокорейтинговый контент благодаря тесным связям с зарубежными партнерами. По мнению юриста, негативное влияние в этом направлении «может быть снижено подзаконными актами».

Валерия Лебедева