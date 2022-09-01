Shell отчалила с Сахалина

Англо-голландская Shell ожидаемо покидает проект по сжижению газа «Сахалин-2», не согласившись с перерегистрацией компании-оператора в российской юрисдикции. В Shell отметили, что «оставляют за собой все свои законные права» как акционера прежнего оператора Sakhalin Energy. Видимо, речь идет о потенциальном обращении Shell в суд штата Нью-Йорк с иском о компенсации стоимости ее доли в «Сахалине-2», которую компания оценивала в $1,6 млрд, и упущенной выгоды. При этом юристы сомневаются, что Россия будет исполнять решение американского суда, а сама тяжба может затянуться на десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Британская Shell, которая владеет 27,5% акций СПГ-проекта «Сахалин-2», официально сообщила правительству РФ, что не намерена входить в состав нового оператора проекта — ООО «Сахалинская энергия». Эта компания была создана распоряжением правительства и начала работу в качестве оператора 19 августа. При этом акционеры до 5 сентября должны были подтвердить свое намерение остаться в проекте. На данный момент свои доли в операторе сохранили «Газпром» (50% плюс одна акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Таким образом, Shell стала единственным акционером, кто вышел из проекта. Теперь пакет компании будет продан правительством РФ в течение четырех месяцев по цене, назначенной независимым оценщиком, которым выбран «Б1-Консалт» (ранее российское подразделение EY). Затем сумма продажи будет зачислена на счет Shell в РФ, но только после вычета из нее суммы компенсации «экологического и иного» ущерба, который Shell могла нанести в ходе реализации проекта (наличие ущерба и его размер правительству РФ еще предстоит определить).

Shell еще по итогам первого квартала списала балансовую стоимость своей доли в «Сахалине-2» в размере $1,6 млрд. Однако в компании подчеркивают, что она «оставляет за собой все свои законные права» как акционера Sakhalin Energy.

Вероятно, это означает, что Shell обдумывает возможность обратиться в суд — по договору о разделе продукции «Сахалина-2», заключенному в 1994 году, все спорные вопросы решаются согласно праву штата Нью-Йорк. В ближайшее время Shell рискует утратить и контракт с Sakhalin Energy на получение 1 млн тонн СПГ в год, поскольку новый российский оператор просит от контрагентов подтвердить прежние соглашения (см. “Ъ” от 25 августа).

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов предполагает, что, если Shell решит идти в суд, иск будет подаваться к России как субъекту права, поскольку решение, влекущее переход прав и обязанностей от Sakhalin Energy, принято президентом РФ. Впрочем, отмечает юрист, в качестве ответчиков по иску может выступать и «Газпром», сам оператор, потерявший контроль над проектом, а как соответчики — даже японские компании, сохранившие свои доли.

При этом господин Горбунов сомневается, что Россия, даже проиграв в американском суде, будет исполнять его решение с учетом текущей ситуации, правоприменительной практики и того факта, что смена оператора с точки зрения российского законодательства совершенно законна. Впрочем, имея решение суда, Shell может арестовывать имущество ответчиков в странах, где оно будет признано, например в ЕС. Скорее всего, считает юрист, Shell постарается запросить максимальную сумму, включая потери инвестиций в проект, упущенную выгоду, а также компенсации убытков от соблюдения санкционной политики. При этом, как отмечает Дмитрий Горбунов, споры с участием государства в качестве ответчика могут длиться годами или даже десятилетиями, если вспомнить спор РФ с компанией Noga.

Руководитель офиса на Кипре K&P.Law Ирина Чеботарева согласна, что судебный процесс может затянуться. Его сроки будут зависеть от процессуальной активности сторон, того, кто будет защищать российскую сторону, какие основания лягут в защиту, и политической ситуации в целом.

Ольга Мордюшенко