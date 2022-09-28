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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

Олег Бойко

Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Олег Бойко

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум:

— Уважаемый Олег Викторович! От лица РАМТ и от себя лично позвольте поздравить Вас с днем рождения и еще раз поблагодарить за поддержку нашего театра! Вы — один из первых бизнесменов России, кто поверил в идею формирования целевых капиталов для развития НКО. Такие пожертвования — вклад в будущее, возможность поддержать общественно значимые проекты в долгосрочной перспективе. Для РАМТа был особо значим и символичен Ваш взнос в целевой капитал в год столетия театра. Ваша поддержка вселяет надежду на продолжение славных традиций меценатства, благодаря которым российское искусство всегда сохраняло ведущие позиции. В этот день желаю Вам новых идей и свершений, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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