Курская область

Входит в состав Центрального федерального округа, занимает площадь 29 997 кв. км. Объединяет 28 муниципальных районов. Административный центр — город Курск. Крупнейшие города: Железногорск, Курчатов.

По данным на 1 января 2022 года, население составляет 1,1 млн человек (47-е место в РФ). Рождаемость в 2021 году составила 8,1 на 1 тыс. человек населения (66-е место по стране), смертность — 21,4 на 1 тыс. человек (80-е место). Среднемесячная заработная плата в 2021 году составляла 40,3 тыс. руб. (49-е место), средняя пенсия — 15,5 тыс. руб. (67-е место). Уровень безработицы в 2021 году был 4% (66-е место). В 2022 году запланированы доходы областного бюджета в размере 84,5 млрд руб., расходы — 96,5 млрд руб. (дефицит бюджета — 12 млрд руб.). Валовой региональный продукт в 2021 году прогнозируется в размере 586,8 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2021 году — 111,4% (17-е место). В 2021 году в регионе уровень преступности составлял 1249 преступлений на 100 тыс. населения (по России — 1374).