Росгвардейцы промазали по практическим стрелкам

Арбитражный суд Уральского округа принял прецедентное решение по спору между пермским ООО «Центр стрелковой подготовки» с Росгвардией и Федерацией практической стрельбы России (ФПСР). В сентябре прошлого года контрольный орган аннулировал у центра разрешения на хранение и использование оружия, а также патронов к нему. Решение было мотивировано тем, что у ООО отсутствовал договор о сотрудничестве с ФПСР. Кассация сочла, что решение Росгвардии незаконно, поскольку нормативные акты не обязывают такие спортклубы заключать договоры с федерацией для его получения. Спортсмены говорят, что проблема отзыва разрешений по этому основанию характерна для многих регионов. По мнению экспертов, такая практика была направлена на понуждение спортклубов вступать в ФПСР. Решение кассации позволит привести ситуацию в правовое русло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Разрешения на хранение и использование оружия у ООО «Центр стрелковой подготовки» были аннулированы 24 сентября прошлого года. Соответствующее решение приняли должностные лица управления федеральной службы войск национальной гвардии по Пермскому краю. Оно было мотивировано тем, что незадолго до этого ЦСП расторг договор о сотрудничестве с Федерацией практической стрельбы России. Этот документ, по мнению управления и ФПСР, подтверждает статус центра как спортивной организации, а также нормы обеспечения оружием и боеприпасами спортсменов, которые занимаются практической стрельбой. В итоге оружие и патроны у организации были изъяты.

ООО «Центр стрелковой подготовки» зарегистрировано в 2011 году. Компания занимается содействием в развитии стрелкового спорта и практической стрельбы. Выручка компании по итогам 2021 года составила 908 тыс. руб.

Решение Росгвардии ЦСП безуспешно пытался обжаловать в Арбитражном суде Пермского края, а затем и в апелляционной инстанции. Заявитель указывал, что ООО имеет статус спортивной организации исходя из устава общества, поэтому никаких подтверждений этого факта через соглашения с федерацией не требуется. При этом ни в законодательстве, ни в правилах оборота гражданского и служебного оружия нет ссылок, что для его приобретения необходим договор с какой-либо общественной организацией. Кроме того, нормы обеспеченности оружием юрлиц устанавливаются не Федерацией практической стрельбы, а Росгвардией. Аннулирование разрешения на хранение и использование оружия возможно лишь в строго определенных законом случаях.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали. Они согласились с мнением контрольного органа и ФПСР, что организации, занимающиеся развитием вида спорта «практическая стрельба», должны использовать нормы обеспеченности оружием и патронами, которые разработаны федерацией. Такое право возникает на основании договора с ФПСР. При его расторжении ЦСП утратил право пользоваться нормами, а значит, разрешения на хранение и использование оружия подлежат аннулированию.

С такими выводами не согласился Арбитражный суд Уральского округа. Из его постановления следует, что Росгвардия и Федерация практической стрельбы неверно трактуют нормы законодательства. В судебном акте указывается, что статус физкультурно-спортивной организация приобретает исходя из ее уставных задач, а не после заключения договора с федерацией. Таким образом, для получения разрешения на оружие никаких соглашений с ФПСР или другими общественными организациями не требуется. Требования контрольных органов заключать такие договоры, как посчитал суд, фактически ограничивают правоспособность спортивных клубов. Также кассация указала, что нормы обеспеченности оружием, которые разработаны для вида спорта «практическая стрельба», распространяются исключительно на спортсменов, а не на клубы или другие лица.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» члены клубов практической стрельбы считают постановление кассационного суда прецедентным. По их данным, с проблемой получения разрешений и их аннулирования из-за отсутствия договоров сталкиваются спортивные организации во многих регионах страны. «На эту ситуацию жалуются люди и из центральной полосы, и с Дальнего Востока,— говорит один из собеседников "Ъ-Прикамье".— Насколько я знаю, договоры с федерацией возмездные. Также их условия предъявляют маловыполнимые требования к стрельбищам и тирам. Как только клуб расторгает договор с ФПСР, об этом информируется Росгвардия и он почти сразу лишается разрешения на оружие».

Руководитель адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский назвал решение суда «очень интересным и правильным». По его словам, предельные нормы обеспеченности оружием для физлиц, ЧОП и образовательных организаций установлены ФЗ «Об оружии», постановлением правительства и приказом МВД. «И лишь применительно к спортивным организациям они не были установлены каким-либо нормативным актом, а были указаны в соглашении между Росгвардией и некоей стрелковой федерацией. Эта ситуация служила инструментом принуждения спортивных клубов к вступлению в данную федерацию»,— убежден эксперт. По его словам, ранее никому не удавалось добиться решений об отзыве разрешений на основании отсутствия договора с ФПСР незаконными. «Таким образом, решение Арбитражного суда Уральского округа создает важнейший прецедент, который стрелки и оружейники восприняли с большой радостью. Судебный акт отлично мотивирован, основан на законе и может служить шаблоном всех последующих решений по данному вопросу»,— считает господин Колосовский. В то же время эксперт отмечает, что спортивные клубы, у которых уже аннулировали разрешения, не смогут автоматически потребовать вернуть их в суде, ссылаясь на постановление окружного суда: «В России нет прецедентного права, поэтому данное решение скорее позволит привести ситуацию в правовое русло и прекратить незаконный отзыв разрешений на хранение оружия».

Дмитрий Астахов, Пермь